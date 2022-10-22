https://sputnikarabic.ae/20221022/الأمم-المتحدة-توقع-مع-الأردن-إطار-تعاون-جديد-لمدة-5-سنوات-1069349272.html

الأمم المتحدة توقع مع الأردن إطار تعاون جديد لمدة 5 سنوات

الأمم المتحدة توقع مع الأردن إطار تعاون جديد لمدة 5 سنوات

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، عن توقيعها قريبا إطار تعاون جديد مدته 5 سنوات مع ‏الحكومة الأردنية.‏ 22.10.2022, سبوتنيك عربي

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وأوضح المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة في الأردن، دومينيك بارتش، في احتفالية بمناسبة يوم الأمم المتحدة، أن إطار التعاون سيركز على الإدماج ومعالجة نقاط الضعف والاستدامة، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وأكد أن الأمم المتحدة "لديها علاقة طويلة الأمد مع حكومة وشعب الأردن"، مضيفًا أن "اليوم هو فرصة لإعادة تأكيد التزامنا بمواصلة دعمنا للحكومة الأردنية، وتقديم المساعدة للأشخاص الأكثر ضعفا، وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة".من ناحيتها، وجهت ضيفة شرف احتفالية يوم الأمم المتحدة في الأردن، الأميرة دينا مرعد، شكرها لجميع موظفي الأمم المتحدة أينما كانوا على جهودهم، و"على ما يفعلونه هنا في الأردن، لكونهم راعين لقيم المبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان"، وفقا لقولها.وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال في كلمة له بمناسبة يوم الأمم المتحدة، والذي يوافق 24 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، إن "الأمم المتحدة هي منتج للأمل والحل بعد الحرب العالمية الثانية لتجاوز الصراع العالمي إلى التعاون العالمي".وتابع: "الآن أكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى إحياء قيم ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة في كل ركن من أركان العالم، من خلال منح السلام فرصة وإنهاء الصراعات التي تعرض للخطر الأرواح والمستقبل والتقدم العالمي، ومن خلال العمل على القضاء على الفقر المدقع وتقليل عدم المساواة وإنقاذ أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال حماية كوكبنا، بما في ذلك عن طريق كسر إدماننا للوقود الأحفوري وبدء ثورة الطاقة المتجددة، وأخيرا من خلال الموازنة بين مقاييس الفرص والحرية للنساء والفتيات وضمان حقوق الإنسان للجميع".

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