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الاتحاد الأوروبي يحذر ألمانيا من الاستثمار الصيني في ميناء هامبورغ
الاتحاد الأوروبي يحذر ألمانيا من الاستثمار الصيني في ميناء هامبورغ
كشف مصدر مطلع أن المفوضية الأوروبية حذرت ألمانيا من الاستثمار الصيني في ميناء هامبورغ. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T15:09+0000
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ونقلت "فرانس برس" عن المصدر، اليوم السبت، أن تحذير المفوضية كان قبل شهر.وأكد المصدر معلومات في تقرير نشرته صحيفة "هاندلسبلات"، يفيد بأن المفوضية عبّرت لبرلين في الربيع الماضي، عن استهجانها لعملية استحواذ عملاق الشحن الصيني "كوسكو" على 35 في المئة من ميناء هامبورغ بموجب اتفاق تم توقيعه العام الماضي، لكن لم يحصل على ترخيص بعد.عبّرت المفوضية عن قلقها من إمكانية نقل معلومات حساسة بشأن النشاط في الميناء - ثالث أكثر الموانئ ازدحاما في أوروبا - إلى الحكومة الصينية.كانت توصية المفوضية غير ملزمة، حيث كان لألمانيا القول الفصل في الصفقة.وذكرت محطات "إن دي آر" و "دبليو دي آر" الألمانية، يوم الخميس، أن مكتب شولتس يخطط للموافقة على الصفقة على الرغم من معارضة ست وزارات مختلفة في الحكومة الائتلافية الألمانية.
https://sputnikarabic.ae/20221012/ألمانيا-تدعو-لمزيد-من-الحذر-في-العلاقات-مع-الصين-1068959090.html
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أخبار ألمانيا, الصين

الاتحاد الأوروبي يحذر ألمانيا من الاستثمار الصيني في ميناء هامبورغ

15:09 GMT 22.10.2022 (تم التحديث: 15:10 GMT 22.10.2022)
© AFP 2022 / Angela Weissالمستشار الألماني أولاف شولتز يلقي كلمة أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، 20 سبتمبر 2022
المستشار الألماني أولاف شولتز يلقي كلمة أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، 20 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© AFP 2022 / Angela Weiss
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كشف مصدر مطلع أن المفوضية الأوروبية حذرت ألمانيا من الاستثمار الصيني في ميناء هامبورغ.
ونقلت "فرانس برس" عن المصدر، اليوم السبت، أن تحذير المفوضية كان قبل شهر.
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وأكد المصدر معلومات في تقرير نشرته صحيفة "هاندلسبلات"، يفيد بأن المفوضية عبّرت لبرلين في الربيع الماضي، عن استهجانها لعملية استحواذ عملاق الشحن الصيني "كوسكو" على 35 في المئة من ميناء هامبورغ بموجب اتفاق تم توقيعه العام الماضي، لكن لم يحصل على ترخيص بعد.
عبّرت المفوضية عن قلقها من إمكانية نقل معلومات حساسة بشأن النشاط في الميناء - ثالث أكثر الموانئ ازدحاما في أوروبا - إلى الحكومة الصينية.
كانت توصية المفوضية غير ملزمة، حيث كان لألمانيا القول الفصل في الصفقة.
وذكرت محطات "إن دي آر" و "دبليو دي آر" الألمانية، يوم الخميس، أن مكتب شولتس يخطط للموافقة على الصفقة على الرغم من معارضة ست وزارات مختلفة في الحكومة الائتلافية الألمانية.
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