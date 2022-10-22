https://sputnikarabic.ae/20221022/الاتحاد-الأوروبي-يحذر-ألمانيا-من-الاستثمار-الصيني-في-ميناء-هامبورغ-1069350180.html

الاتحاد الأوروبي يحذر ألمانيا من الاستثمار الصيني في ميناء هامبورغ

الاتحاد الأوروبي يحذر ألمانيا من الاستثمار الصيني في ميناء هامبورغ

كشف مصدر مطلع أن المفوضية الأوروبية حذرت ألمانيا من الاستثمار الصيني في ميناء هامبورغ. 22.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-22T15:09+0000

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ونقلت "فرانس برس" عن المصدر، اليوم السبت، أن تحذير المفوضية كان قبل شهر.وأكد المصدر معلومات في تقرير نشرته صحيفة "هاندلسبلات"، يفيد بأن المفوضية عبّرت لبرلين في الربيع الماضي، عن استهجانها لعملية استحواذ عملاق الشحن الصيني "كوسكو" على 35 في المئة من ميناء هامبورغ بموجب اتفاق تم توقيعه العام الماضي، لكن لم يحصل على ترخيص بعد.عبّرت المفوضية عن قلقها من إمكانية نقل معلومات حساسة بشأن النشاط في الميناء - ثالث أكثر الموانئ ازدحاما في أوروبا - إلى الحكومة الصينية.كانت توصية المفوضية غير ملزمة، حيث كان لألمانيا القول الفصل في الصفقة.وذكرت محطات "إن دي آر" و "دبليو دي آر" الألمانية، يوم الخميس، أن مكتب شولتس يخطط للموافقة على الصفقة على الرغم من معارضة ست وزارات مختلفة في الحكومة الائتلافية الألمانية.

https://sputnikarabic.ae/20221012/ألمانيا-تدعو-لمزيد-من-الحذر-في-العلاقات-مع-الصين-1068959090.html

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