https://sputnikarabic.ae/20221022/الحكومة-الإسرائيلية-تصادق-على-تعيين-هاليفي-رئيسا-جديدا-للأركان-1069360652.html
الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين "هاليفي" رئيسا جديدا للأركان
الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين "هاليفي" رئيسا جديدا للأركان
قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إنه سيطرح أمام الحكومة الإسرائيلية، غدا الأحد، المصادقة على تعيين اللواء هارتسي هاليفي رئيسا جديدا لأركان الجيش. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T20:48+0000
2022-10-22T20:48+0000
2022-10-22T20:48+0000
بيني غانتس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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واعتبر أن " استمرارية القيادة مهمة جدا للجيش الإسرائيلي في ضوء جميع التحديات من الخارج".ي بنظرة ا ستراتيجية واسعة للغاية ومعرفة عميقة وشاملة بكل واحدة من ساحات عمليات الجيش الإسرائيلي".وتابع: "أنا مقتنع بأنه سيعرف كيف يستمر ويقود الجيش الإسرائيلي إلى الأماكن الصحيحة حيث يجب أن يكون الجيش".واعتبر أن" ستمرارية القيادة مهمة جدا للجيش الإسرائيلي في ضوء جميع التحديات من الخارج".والأسبوع الماضي، وافقت اللجنة الاستشارية الإسرائيلية الخاصة بتنصيب المسؤولين في القطاع العام، على تعيين اللواء هارتسي هاليفي، لمنصب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، خلفا للجنرال أفيف كوخافي، الذي تنتهي فترة ولايته، في كانون الثاني/يناير المقبل.والشهر الماضي، أعلن وزير الدفاع بيني غانتس أنه اختار هاليفي للمنصب، قائلاً إنه "الضابط الأنسب من حيث الخبرة العملية الغنية التي يتمتع بها في مجموعة متنوعة من الساحات العملياتية، وكذلك من حيث قدراته القيادية ونهجه في مختلف القضايا العسكرية، وهو ما أظهره طوال سنوات خدمته في الميدان وفي المقر".يشار إلى أن هارتسي هاليفي من مواليد عام 1967، وهو من عائلة متدينة تسكن في مدينة القدس؛ وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة الدفاع الوطني في واشنطن.والتحق هاليفي بالجيش الإسرائيلي، عام 1985، في وحدة المظليين، قبل أن يُرقّى إلى وحدة النخبة المعروفة باسم "ساييرت ماتكال"، والتي قادها لسنوات.وتم تعيينه، في عام 2014، رئيسا للمخابرات العسكرية؛ ثم بعد ذلك بأربع سنوات رئيسا للقيادة الجنوبية.
https://sputnikarabic.ae/20221018/إسرائيل-لجنة-التعيينات-العليا-توافق-على-تعيين-هرتسي-هاليفي-رئيسا-للأركان-1069190427.html
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بيني غانتس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
بيني غانتس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين "هاليفي" رئيسا جديدا للأركان
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إنه سيطرح أمام الحكومة الإسرائيلية، غدا الأحد، المصادقة على تعيين اللواء هارتسي هاليفي رئيسا جديدا لأركان الجيش.
واعتبر أن " استمرارية القيادة مهمة جدا للجيش الإسرائيلي في ضوء جميع التحديات من الخارج".ي بنظرة ا ستراتيجية واسعة للغاية ومعرفة عميقة وشاملة بكل واحدة من ساحات عمليات الجيش الإسرائيلي".
وتابع: "أنا مقتنع بأنه سيعرف كيف يستمر ويقود الجيش الإسرائيلي إلى الأماكن الصحيحة حيث يجب أن يكون الجيش".
واعتبر أن" ستمرارية القيادة مهمة جدا للجيش الإسرائيلي في ضوء جميع التحديات من الخارج".
والأسبوع الماضي، وافقت اللجنة الاستشارية الإسرائيلية
الخاصة بتنصيب المسؤولين في القطاع العام، على تعيين اللواء هارتسي هاليفي، لمنصب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، خلفا للجنرال أفيف كوخافي، الذي تنتهي فترة ولايته، في كانون الثاني/يناير المقبل.
والشهر الماضي، أعلن وزير الدفاع بيني غانتس
أنه اختار هاليفي للمنصب، قائلاً إنه "الضابط الأنسب من حيث الخبرة العملية الغنية التي يتمتع بها في مجموعة متنوعة من الساحات العملياتية، وكذلك من حيث قدراته القيادية ونهجه في مختلف القضايا العسكرية، وهو ما أظهره طوال سنوات خدمته في الميدان وفي المقر".
يشار إلى أن هارتسي هاليفي من مواليد عام 1967، وهو من عائلة متدينة تسكن في مدينة القدس؛ وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة الدفاع الوطني في واشنطن.
والتحق هاليفي بالجيش الإسرائيلي، عام 1985، في وحدة المظليين، قبل أن يُرقّى إلى وحدة النخبة المعروفة باسم "ساييرت ماتكال"، والتي قادها لسنوات.
وتم تعيينه، في عام 2014، رئيسا للمخابرات العسكرية؛ ثم بعد ذلك بأربع سنوات رئيسا للقيادة الجنوبية.