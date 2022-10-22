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https://sputnikarabic.ae/20221022/الحكومة-المصرية-تقرر-تثبيت-أسعار-البنزين-والسولار-والمازوت-1069352181.html
الحكومة المصرية تقرر تثبيت أسعار البنزين والسولار والمازوت
الحكومة المصرية تقرر تثبيت أسعار البنزين والسولار والمازوت
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم السبت، تثبيت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة إلى جانب تثبيت السولار والمازوت، وذلك للربع الرابع من العام الجاري. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T16:02+0000
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وجاء القرار بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم السبت، إن "لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت، في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية".وبالقرار الجديد تبقى الأسعار كما هي إذ يكون لتر لبنزين 80 بـ 8 جنيهات، ولتر بنزين 92 بـ 9.25 جنيه، وسعر بنزين 95 بـ 10.75 جنيه للتر، ويكون سعر لتر السولار بـ 7.25 جنيه، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي للنظر في أسعار المواد البترولية، وشهد العام الجاري 3 قرارات بزيادة سعر البنزين، أحدهما تضمن زيادة للسولار، وآخر تثبيت للجميع.
https://sputnikarabic.ae/20220930/الأردن-يخفض-أسعار-البنزين-في-شهر-أكتوبر-1068444216.html
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بنزين, العالم العربي, اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن
بنزين, العالم العربي, اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن

الحكومة المصرية تقرر تثبيت أسعار البنزين والسولار والمازوت

16:02 GMT 22.10.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIمحطة بنزين في مصر
محطة بنزين في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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أعلنت الحكومة المصرية، اليوم السبت، تثبيت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة إلى جانب تثبيت السولار والمازوت، وذلك للربع الرابع من العام الجاري.
وجاء القرار بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم السبت، إن "لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت، في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية".
وبالقرار الجديد تبقى الأسعار كما هي إذ يكون لتر لبنزين 80 بـ 8 جنيهات، ولتر بنزين 92 بـ 9.25 جنيه، وسعر بنزين 95 بـ 10.75 جنيه للتر، ويكون سعر لتر السولار بـ 7.25 جنيه، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.
محطة بنزين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
الأردن يخفض أسعار البنزين في شهر أكتوبر
30 سبتمبر, 14:24 GMT
وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي للنظر في أسعار المواد البترولية، وشهد العام الجاري 3 قرارات بزيادة سعر البنزين، أحدهما تضمن زيادة للسولار، وآخر تثبيت للجميع.
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