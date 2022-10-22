https://sputnikarabic.ae/20221022/الروسي-إسلام-ماخاتشيف-يتوج-بطلا-لـ-ufc-280-فيديو-1069363287.html
الروسي إسلام ماخاتشيف يتوج بطلا لـ "UFC 280".. فيديو
الروسي إسلام ماخاتشيف يتوج بطلا لـ "UFC 280".. فيديو
توج البطل الروسي إسلام ماخاتشيف ببطولة "UFC 280" في أبو ظبي محققا لقب بطل الوزن الخفيف في فنون القتال المختلطة، بعد فوزه على البرازيلي تشارلز أوليفيرا. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T22:01+0000
2022-10-22T22:01+0000
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رياضة
منوعات
روسيا
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وأقيمت المباراة في حلبة "الاتحاد أرينا" بأبو ظبي، وانتهت بتمكن ماخاتشيف من إسقاط أوليفيرا في الجولة الثانية بالإخضاع (خنق مثلث الذراع)، ليصبح اللاعب الروسي بطلا جديدا لفئة الوزن الخفيف.وبطولة "UFC 280"، هي واحدة من أقوى فعاليات العام الحالي لمنافسات يو إف سي الشهيرة، بحسب صحيفة "العين" الإماراتية.وكان إسلام ماخاتشيف قد حقق قبل مبارات الليلة 10 انتصارات متتالية، كان آخرهما تفوقه العام الماضي على النيوزيلندي دان هوكر في إطار منافسات بطولة "UFC 267"، ليثبت نفسه كمنافس رائد بوزن 155 رطلاً.وأُجبر أوليفيرا على إخلاء اللقب قبل قتاله الأخير عندما فقد وزنه بأقل من رطل واحد بسبب مباراته مع الأمريكي جاستن جيثجي، وكان يتطلع الليلة إلى استعادة الحزام واستكمال سلسلة انتصاراته الـ 11، قبل أن تتحطم آماله على صخرة الروسي ماخاتشيف الذي نال الحزام عن جدارة.وعقب انتهاء اللقاء، ظهر حبيب نورمحمدوف المقاتل الروسي الروسي الشهير المعتزل بطل اللعبة في الوزن الخفيف الأطول حكما (حمل اللقب من أبريل 2018 إلى مارس 2021)، وهو يحتفل مع مواطنه إسلام ماخاتشيف عقب فوز الأخير بحزام الوزن الخفيف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, منوعات, روسيا
الروسي إسلام ماخاتشيف يتوج بطلا لـ "UFC 280".. فيديو
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توج البطل الروسي إسلام ماخاتشيف ببطولة "UFC 280" في أبو ظبي محققا لقب بطل الوزن الخفيف في فنون القتال المختلطة، بعد فوزه على البرازيلي تشارلز أوليفيرا.
وأقيمت المباراة في حلبة "الاتحاد أرينا" بأبو ظبي، وانتهت بتمكن ماخاتشيف من إسقاط أوليفيرا في الجولة الثانية بالإخضاع (خنق مثلث الذراع)، ليصبح اللاعب الروسي بطلا جديدا لفئة الوزن الخفيف.
وبطولة "UFC 280"، هي واحدة من أقوى فعاليات العام الحالي لمنافسات يو إف سي الشهيرة، بحسب صحيفة
"العين" الإماراتية.
وكان إسلام ماخاتشيف قد حقق قبل مبارات الليلة 10 انتصارات متتالية، كان آخرهما تفوقه العام الماضي على النيوزيلندي دان هوكر في إطار منافسات بطولة "UFC 267"، ليثبت نفسه كمنافس رائد بوزن 155 رطلاً.
وأُجبر أوليفيرا على إخلاء اللقب قبل قتاله الأخير عندما فقد وزنه بأقل من رطل واحد بسبب مباراته مع الأمريكي جاستن جيثجي، وكان يتطلع الليلة إلى استعادة الحزام واستكمال سلسلة انتصاراته الـ 11، قبل أن تتحطم آماله على صخرة الروسي ماخاتشيف الذي نال الحزام عن جدارة.
وعقب انتهاء اللقاء، ظهر حبيب نورمحمدوف
المقاتل الروسي الروسي الشهير المعتزل بطل اللعبة في الوزن الخفيف الأطول حكما (حمل اللقب من أبريل 2018 إلى مارس 2021)، وهو يحتفل مع مواطنه إسلام ماخاتشيف عقب فوز الأخير بحزام الوزن الخفيف.