https://sputnikarabic.ae/20221022/السلطات-المحلية-تعلن-حالة-التأهب-الجوي-في-كييف-1069363929.html
السلطات المحلية تعلن حالة التأهب الجوي في كييف
السلطات المحلية تعلن حالة التأهب الجوي في كييف
أعلنت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأحد، حالة التأهب الجوي في المدينة. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T23:07+0000
2022-10-22T23:07+0000
2022-10-22T23:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068817219_0:200:2931:1849_1920x0_80_0_0_c52699161d553d6795f7fc1162bac18c.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت إدارة المدينة على تطبيق "تليغرام"، "انتباه. تم إعلان حالة التأهب الجوي في كييف".يُذكر أن القوات المسلحة الروسية، بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، توجيه ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا، وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملا إرهابيا، استهدف جسر القرم.وتوعدت روسيا بشن مزيد من الضربات ضد البنى التحتية الأوكرانية، إذا ما أقدم نظام كييف على تنفيذ أي عمل إرهابي في روسيا مجددا.
https://sputnikarabic.ae/20221022/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-مقاطعتي-بولتافا-وكيروفوغراد-بأوكرانيا-1069363662.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068817219_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_13e264b65f11e3a85d41845d5317fd7d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
السلطات المحلية تعلن حالة التأهب الجوي في كييف
تابعنا عبر
أعلنت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأحد، حالة التأهب الجوي في المدينة.
موسكو - سبوتنيك. وقالت إدارة المدينة على تطبيق "تليغرام"، "انتباه. تم إعلان حالة التأهب الجوي في كييف
".
يُذكر أن القوات المسلحة الروسية، بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، توجيه ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا، وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية
عملا إرهابيا، استهدف جسر القرم.
وتوعدت روسيا بشن مزيد من الضربات ضد البنى التحتية الأوكرانية، إذا ما أقدم نظام كييف على تنفيذ أي عمل إرهابي في روسيا مجددا.