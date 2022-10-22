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إعلام أوكراني يقول إن انفجارات وقعت في زابوروجيه
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221022/السلطات-المحلية-تعلن-حالة-التأهب-الجوي-في-كييف-1069363929.html
السلطات المحلية تعلن حالة التأهب الجوي في كييف
السلطات المحلية تعلن حالة التأهب الجوي في كييف
أعلنت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأحد، حالة التأهب الجوي في المدينة. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T23:07+0000
2022-10-22T23:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت إدارة المدينة على تطبيق "تليغرام"، "انتباه. تم إعلان حالة التأهب الجوي في كييف".يُذكر أن القوات المسلحة الروسية، بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، توجيه ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا، وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملا إرهابيا، استهدف جسر القرم.وتوعدت روسيا بشن مزيد من الضربات ضد البنى التحتية الأوكرانية، إذا ما أقدم نظام كييف على تنفيذ أي عمل إرهابي في روسيا مجددا.
https://sputnikarabic.ae/20221022/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-مقاطعتي-بولتافا-وكيروفوغراد-بأوكرانيا-1069363662.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

السلطات المحلية تعلن حالة التأهب الجوي في كييف

23:07 GMT 22.10.2022
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Adam Schreck
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أعلنت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأحد، حالة التأهب الجوي في المدينة.
موسكو - سبوتنيك. وقالت إدارة المدينة على تطبيق "تليغرام"، "انتباه. تم إعلان حالة التأهب الجوي في كييف".
يُذكر أن القوات المسلحة الروسية، بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، توجيه ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا، وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملا إرهابيا، استهدف جسر القرم.
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتي بولتافا وكيروفوغراد بأوكرانيا
22:36 GMT
وتوعدت روسيا بشن مزيد من الضربات ضد البنى التحتية الأوكرانية، إذا ما أقدم نظام كييف على تنفيذ أي عمل إرهابي في روسيا مجددا.
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Военнослужащий из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:30 GMT
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