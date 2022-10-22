عربي
https://sputnikarabic.ae/20221022/الشرطة-الإسرائيلية-تطلق-النار-على-فلسطيني-في-ملعب-لكرة-القدم-بدعوى-تنفيذه-عملية-طعن-في-القدس-فيديو-1069350302.html
الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني في ملعب لكرة القدم بدعوى تنفيذه عملية طعن في القدس.. فيديو
الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني في ملعب لكرة القدم بدعوى تنفيذه عملية طعن في القدس.. فيديو
أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار، اليوم السبت، على شاب فلسطيني داخل ملعب لكرة القدم في مدينة القدس الشرقية بدعوى تنفيذه عملية طعن أسفرت عن إصابة إسرائيلي بجروح... 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T15:08+0000
2022-10-22T15:08+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أحداث الشيخ جراح في القدس
آخر أخبار القدس الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/05/1048886201_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c809d10b7db53df436d4ce476e9de58a.jpg
ونشرت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، مقطع فيديو يظهر شرطيا إسرائيليا يرفع سلاحه تجاه فلسطيني ظهر ممددا على الأرض بعد إصابته في ملعب الشيخ جراح في القدس.ولم تعرف بعد حالة الشاب الفلسطيني المصاب وطبيعة إصابته، غير أن وسائل إعلام عبرية قالت إنه تم "تحييده" بإطلاق النار على ظهره، بعد مطاردة قصيرة.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أصيب إسرائيلي بجروح وصفت بالخطيرة، بعد تعرضه للطعن في مدينة القدس الشرقية، فيما لاذ المهاجم بالفرار.وقال قائد لواء شرطة القدس، دورون تورغمان، في بيان إن المشتبه به في طعن الشاب في شارع شيشت هياميم في القدس الشرقية فر من المكان، وتقوم قوات خاصة من الشرطة بمطاردته.وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يجري التحقيق في حادثة الطعن على أنها "هجوم إرهابي".ونقل المصاب إلى مستشفى شعاري تسيديك في القدس في حالة خطيرة، بحسب المصدر ذاته.وتشهد الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية توترا متصاعدا بين إسرائيل والفلسطينيين، في وقت تنفذ فيه الأولى عملية عسكرية واسعة النطاق منذ أواخر مارس/آذار الماضي، في الضفة أسفرت عن اعتقال مئات الفلسطينيين واغتيال آخرين.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/05/1048886201_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c8317255b012e97571bef115c7287202.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أحداث الشيخ جراح في القدس, آخر أخبار القدس الأن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أحداث الشيخ جراح في القدس, آخر أخبار القدس الأن

الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني في ملعب لكرة القدم بدعوى تنفيذه عملية طعن في القدس.. فيديو

15:08 GMT 22.10.2022
© AP Photo / Mahmoud Illeanمواجهات بين أهالي حي الشيخ جراح وقوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، القدس الشرقية، فلسطين، 19 مارس 2021
مواجهات بين أهالي حي الشيخ جراح وقوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، القدس الشرقية، فلسطين، 19 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Mahmoud Illean
تابعنا عبرTelegram
أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار، اليوم السبت، على شاب فلسطيني داخل ملعب لكرة القدم في مدينة القدس الشرقية بدعوى تنفيذه عملية طعن أسفرت عن إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة.
ونشرت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، مقطع فيديو يظهر شرطيا إسرائيليا يرفع سلاحه تجاه فلسطيني ظهر ممددا على الأرض بعد إصابته في ملعب الشيخ جراح في القدس.
ولم تعرف بعد حالة الشاب الفلسطيني المصاب وطبيعة إصابته، غير أن وسائل إعلام عبرية قالت إنه تم "تحييده" بإطلاق النار على ظهره، بعد مطاردة قصيرة.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أصيب إسرائيلي بجروح وصفت بالخطيرة، بعد تعرضه للطعن في مدينة القدس الشرقية، فيما لاذ المهاجم بالفرار.
وقال قائد لواء شرطة القدس، دورون تورغمان، في بيان إن المشتبه به في طعن الشاب في شارع شيشت هياميم في القدس الشرقية فر من المكان، وتقوم قوات خاصة من الشرطة بمطاردته.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يجري التحقيق في حادثة الطعن على أنها "هجوم إرهابي".
ونقل المصاب إلى مستشفى شعاري تسيديك في القدس في حالة خطيرة، بحسب المصدر ذاته.
وتشهد الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية توترا متصاعدا بين إسرائيل والفلسطينيين، في وقت تنفذ فيه الأولى عملية عسكرية واسعة النطاق منذ أواخر مارس/آذار الماضي، في الضفة أسفرت عن اعتقال مئات الفلسطينيين واغتيال آخرين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала