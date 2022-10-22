https://sputnikarabic.ae/20221022/الشرطة-الإسرائيلية-تطلق-النار-على-فلسطيني-في-ملعب-لكرة-القدم-بدعوى-تنفيذه-عملية-طعن-في-القدس-فيديو-1069350302.html

الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني في ملعب لكرة القدم بدعوى تنفيذه عملية طعن في القدس.. فيديو

الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني في ملعب لكرة القدم بدعوى تنفيذه عملية طعن في القدس.. فيديو

أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار، اليوم السبت، على شاب فلسطيني داخل ملعب لكرة القدم في مدينة القدس الشرقية بدعوى تنفيذه عملية طعن أسفرت عن إصابة إسرائيلي بجروح... 22.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-22T15:08+0000

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ونشرت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، مقطع فيديو يظهر شرطيا إسرائيليا يرفع سلاحه تجاه فلسطيني ظهر ممددا على الأرض بعد إصابته في ملعب الشيخ جراح في القدس.ولم تعرف بعد حالة الشاب الفلسطيني المصاب وطبيعة إصابته، غير أن وسائل إعلام عبرية قالت إنه تم "تحييده" بإطلاق النار على ظهره، بعد مطاردة قصيرة.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أصيب إسرائيلي بجروح وصفت بالخطيرة، بعد تعرضه للطعن في مدينة القدس الشرقية، فيما لاذ المهاجم بالفرار.وقال قائد لواء شرطة القدس، دورون تورغمان، في بيان إن المشتبه به في طعن الشاب في شارع شيشت هياميم في القدس الشرقية فر من المكان، وتقوم قوات خاصة من الشرطة بمطاردته.وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يجري التحقيق في حادثة الطعن على أنها "هجوم إرهابي".ونقل المصاب إلى مستشفى شعاري تسيديك في القدس في حالة خطيرة، بحسب المصدر ذاته.وتشهد الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية توترا متصاعدا بين إسرائيل والفلسطينيين، في وقت تنفذ فيه الأولى عملية عسكرية واسعة النطاق منذ أواخر مارس/آذار الماضي، في الضفة أسفرت عن اعتقال مئات الفلسطينيين واغتيال آخرين.

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أحداث الشيخ جراح في القدس, آخر أخبار القدس الأن