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https://sputnikarabic.ae/20221022/الصين-تأمل-في-تعزيز-العلاقات-مع-بريطانيا-على-المسار-الصحيح-بعد-استقالة-ليز-تراس-1069341579.html
الصين تأمل في تعزيز العلاقات مع بريطانيا على المسار الصحيح بعد استقالة ليز تراس
الصين تأمل في تعزيز العلاقات مع بريطانيا على المسار الصحيح بعد استقالة ليز تراس
أكدت وزارة الخارجية الصينية أنها لن تعلق على استقالة رئيسة وزراء بريطانيا، ليز تراس، لكونها شأن ‏داخلي للمملكة المتحدة.‏ 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T10:23+0000
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وأشار المتحدث باسم "الخارجية الصينية"، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، في رده إلى أن "موقف الصين من تطوير علاقاتها مع المملكة المتحدة ثابت وواضح، وأن تنمية وتطوير العلاقات الثنائية السليمة هي مسؤولية مشتركة بين الصين والمملكة المتحدة، ويخدم المصالح المشتركة لشعبينا".وأردف وينبين: "تأمل الصين في تعزيز العلاقات مع المملكة المتحدة على المسار الصحيح على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة".وذكرت تقارير بريطانية الأسبوع الماضي أن ليز تراس كانت تنوي تصنيف الصين رسميا "تهديدا" للمملكة المتحدة للمرة الأولى، في تحول كبير في الموقف الدبلوماسي البريطاني، وكان إعلانها سيعكس وجهة نظرها بأن الصين "أخطر تهديد طويل الأجل لقيمنا وأسلوب حياتنا"، وفقا لصحيفة "ذا تلغراف" البريطانية.واستقالت رئيسة وزراء بريطانيا، ليز تراس، يوم الخميس الماضي، بعد 44 يوما فقط من بقائها في منصبها، وهي أقصر فترة ولاية لرئيس وزراء في التاريخ البريطاني.
https://sputnikarabic.ae/20220905/صحيفة-صينية-يجب-ألا-تعتبر-ليز-تراس-أن-التشدد-مع-الصين-أمر-روتيني-1067304791.html
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الصين, بريطانيا, العالم
الصين, بريطانيا, العالم

الصين تأمل في تعزيز العلاقات مع بريطانيا على المسار الصحيح بعد استقالة ليز تراس

10:23 GMT 22.10.2022
© AP Photo / Jae C. Hongرفع العلم الصيني خلال حفل توزيع الميداليات للتزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022.
رفع العلم الصيني خلال حفل توزيع الميداليات للتزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
رفع العلم الصيني خلال حفل توزيع الميداليات للتزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022.
© AP Photo / Jae C. Hong
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أكدت وزارة الخارجية الصينية أنها لن تعلق على استقالة رئيسة وزراء بريطانيا، ليز تراس، لكونها شأن ‏داخلي للمملكة المتحدة.‏
وأشار المتحدث باسم "الخارجية الصينية"، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، في رده إلى أن "موقف الصين من تطوير علاقاتها مع المملكة المتحدة ثابت وواضح، وأن تنمية وتطوير العلاقات الثنائية السليمة هي مسؤولية مشتركة بين الصين والمملكة المتحدة، ويخدم المصالح المشتركة لشعبينا".
وأردف وينبين: "تأمل الصين في تعزيز العلاقات مع المملكة المتحدة على المسار الصحيح على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة".
وذكرت تقارير بريطانية الأسبوع الماضي أن ليز تراس كانت تنوي تصنيف الصين رسميا "تهديدا" للمملكة المتحدة للمرة الأولى، في تحول كبير في الموقف الدبلوماسي البريطاني، وكان إعلانها سيعكس وجهة نظرها بأن الصين "أخطر تهديد طويل الأجل لقيمنا وأسلوب حياتنا"، وفقا لصحيفة "ذا تلغراف" البريطانية.
ليز تراس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
صحيفة صينية: يجب ألا تعتبر ليز تراس أن "التشدد مع الصين" أمر روتيني
5 سبتمبر, 10:11 GMT
واستقالت رئيسة وزراء بريطانيا، ليز تراس، يوم الخميس الماضي، بعد 44 يوما فقط من بقائها في منصبها، وهي أقصر فترة ولاية لرئيس وزراء في التاريخ البريطاني.
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