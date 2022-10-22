https://sputnikarabic.ae/20221022/الصين-تأمل-في-تعزيز-العلاقات-مع-بريطانيا-على-المسار-الصحيح-بعد-استقالة-ليز-تراس-1069341579.html
الصين تأمل في تعزيز العلاقات مع بريطانيا على المسار الصحيح بعد استقالة ليز تراس
الصين تأمل في تعزيز العلاقات مع بريطانيا على المسار الصحيح بعد استقالة ليز تراس
أكدت وزارة الخارجية الصينية أنها لن تعلق على استقالة رئيسة وزراء بريطانيا، ليز تراس، لكونها شأن داخلي للمملكة المتحدة. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T10:23+0000
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وأشار المتحدث باسم "الخارجية الصينية"، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، في رده إلى أن "موقف الصين من تطوير علاقاتها مع المملكة المتحدة ثابت وواضح، وأن تنمية وتطوير العلاقات الثنائية السليمة هي مسؤولية مشتركة بين الصين والمملكة المتحدة، ويخدم المصالح المشتركة لشعبينا".وأردف وينبين: "تأمل الصين في تعزيز العلاقات مع المملكة المتحدة على المسار الصحيح على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة".وذكرت تقارير بريطانية الأسبوع الماضي أن ليز تراس كانت تنوي تصنيف الصين رسميا "تهديدا" للمملكة المتحدة للمرة الأولى، في تحول كبير في الموقف الدبلوماسي البريطاني، وكان إعلانها سيعكس وجهة نظرها بأن الصين "أخطر تهديد طويل الأجل لقيمنا وأسلوب حياتنا"، وفقا لصحيفة "ذا تلغراف" البريطانية.واستقالت رئيسة وزراء بريطانيا، ليز تراس، يوم الخميس الماضي، بعد 44 يوما فقط من بقائها في منصبها، وهي أقصر فترة ولاية لرئيس وزراء في التاريخ البريطاني.
https://sputnikarabic.ae/20220905/صحيفة-صينية-يجب-ألا-تعتبر-ليز-تراس-أن-التشدد-مع-الصين-أمر-روتيني-1067304791.html
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الصين, بريطانيا, العالم
الصين تأمل في تعزيز العلاقات مع بريطانيا على المسار الصحيح بعد استقالة ليز تراس
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أكدت وزارة الخارجية الصينية أنها لن تعلق على استقالة رئيسة وزراء بريطانيا، ليز تراس، لكونها شأن داخلي للمملكة المتحدة.
وأشار المتحدث باسم "الخارجية الصينية"، وانغ وينبين، في مؤتمر
صحفي، أمس الجمعة، في رده إلى أن "موقف الصين من تطوير علاقاتها مع المملكة المتحدة ثابت وواضح، وأن تنمية وتطوير العلاقات الثنائية السليمة هي مسؤولية مشتركة بين الصين والمملكة المتحدة، ويخدم المصالح المشتركة لشعبينا".
وأردف وينبين: "تأمل الصين في تعزيز العلاقات مع المملكة المتحدة على المسار الصحيح على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة".
وذكرت تقارير بريطانية الأسبوع الماضي أن ليز تراس كانت تنوي تصنيف الصين رسميا "تهديدا" للمملكة المتحدة للمرة الأولى، في تحول كبير في الموقف الدبلوماسي البريطاني، وكان إعلانها سيعكس وجهة نظرها بأن الصين "أخطر تهديد طويل الأجل لقيمنا وأسلوب حياتنا"، وفقا لصحيفة
"ذا تلغراف" البريطانية.
واستقالت رئيسة وزراء بريطانيا، ليز تراس، يوم الخميس الماضي، بعد 44 يوما فقط من بقائها في منصبها، وهي أقصر فترة ولاية لرئيس وزراء في التاريخ البريطاني.