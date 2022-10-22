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https://sputnikarabic.ae/20221022/العراق-يعلن-عن-خطط-لزيادة-الإنتاج-في-حقل-بدرة-مع-شركة-غازبروم-نفط-1069335875.html
العراق يعلن عن خطط لزيادة الإنتاج في حقل بدرة مع شركة "غازبروم نفط"
العراق يعلن عن خطط لزيادة الإنتاج في حقل بدرة مع شركة "غازبروم نفط"
أعلن علي الوردي، مدير الدائرة في وزارة النفط العراقية، لوكالة "سبوتنيك"، أنه من المقرر زيادة حجم إنتاج النفط في حقل بدرة في العراق مع شركة "غازبروم نفط"... 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T04:51+0000
2022-10-22T05:16+0000
العراق
اقتصاد
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وقال المسؤول في الوزارة العراقية ردا على سؤال بشأن التعاون مع شركة روسية في حقل بدرة: "هذا عقد قديم... غازبروم نفط تواصل العمل بموجب هذا العقد. هناك خطط لزيادة إنتاج النفط في هذا الحقل".وفي وقت سابق، قال وزير النفط العراقي إحسان إسماعيل، لوكالة "سبوتنيك"، إن بغداد تريد توقيع عقد مع شركة "غازبروم نفط" الروسية لتحسين ظروف تطوير حقل بدرة.تعمل شركة "غازبروم نفط" في العراق في مشروع بدرة، وفي كردستان العراق في مشروعي كرميان (حقل سركلا) وشكل.
العراق
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العراق, اقتصاد
العراق, اقتصاد

العراق يعلن عن خطط لزيادة الإنتاج في حقل بدرة مع شركة "غازبروم نفط"

04:51 GMT 22.10.2022 (تم التحديث: 05:16 GMT 22.10.2022)
© Sputnik . Максим Богодвидاستخراج النفط من بطون الأرض
استخراج النفط من بطون الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© Sputnik . Максим Богодвид
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أعلن علي الوردي، مدير الدائرة في وزارة النفط العراقية، لوكالة "سبوتنيك"، أنه من المقرر زيادة حجم إنتاج النفط في حقل بدرة في العراق مع شركة "غازبروم نفط" الروسية.
وقال المسؤول في الوزارة العراقية ردا على سؤال بشأن التعاون مع شركة روسية في حقل بدرة: "هذا عقد قديم... غازبروم نفط تواصل العمل بموجب هذا العقد. هناك خطط لزيادة إنتاج النفط في هذا الحقل".
وفي وقت سابق، قال وزير النفط العراقي إحسان إسماعيل، لوكالة "سبوتنيك"، إن بغداد تريد توقيع عقد مع شركة "غازبروم نفط" الروسية لتحسين ظروف تطوير حقل بدرة.
تعمل شركة "غازبروم نفط" في العراق في مشروع بدرة، وفي كردستان العراق في مشروعي كرميان (حقل سركلا) وشكل.
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