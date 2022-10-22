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https://sputnikarabic.ae/20221022/القصف-الإسرائيلي-لمطارين-سوريين-يطال-رادارا-ومدرج-مطار-الديماس-العسكري-1069363275.html
القصف الإسرائيلي لمطارين سوريين يطال رادارا بمنظوم الدفاع السورية ومدرج مطار الديماس العسكري
القصف الإسرائيلي لمطارين سوريين يطال رادارا بمنظوم الدفاع السورية ومدرج مطار الديماس العسكري
قال اللواء أوليغ إيغوروف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا إن القصف الإسرائيلي في سوريا طال رادارا تابعا لمنظومة الدفاع الجوي السورية، ومدرج مطار... 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T22:03+0000
2022-10-22T22:02+0000
أخبار سوريا اليوم
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وتابع إيغوروف أن ضربات سلاح الجو الإسرائيلي دمرت رادار "YLC-6M" يتبع منظومة الدفاع الجوي السورية ومدرج مطار الديماس.وأكد إيغوروف اقتصار الأمر على الأضرار المادية.وتصدت وسائل الدفاع الجوي السوري أمس الجمعة لعدوان صاروخي إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق.وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق إن "الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي في الجيش السوري بدأت قرب الساعة الحادية عشر مساء اليوم بالتصدي لأهداف معادية في أجوء ريف دمشق الجنوبي الغربي".وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك": "إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية حاولت استهداف بعض المواقع بريف دمشق الغربي".
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أخبار سوريا اليوم
أخبار سوريا اليوم

القصف الإسرائيلي لمطارين سوريين يطال رادارا بمنظوم الدفاع السورية ومدرج مطار الديماس العسكري

22:03 GMT 22.10.2022
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Str/HO
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قال اللواء أوليغ إيغوروف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا إن القصف الإسرائيلي في سوريا طال رادارا تابعا لمنظومة الدفاع الجوي السورية، ومدرج مطار الديماس العسكري غربي دمشق.
وتابع إيغوروف أن ضربات سلاح الجو الإسرائيلي دمرت رادار "YLC-6M" يتبع منظومة الدفاع الجوي السورية ومدرج مطار الديماس.
وأكد إيغوروف اقتصار الأمر على الأضرار المادية.
وتصدت وسائل الدفاع الجوي السوري أمس الجمعة لعدوان صاروخي إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق إن "الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي في الجيش السوري بدأت قرب الساعة الحادية عشر مساء اليوم بالتصدي لأهداف معادية في أجوء ريف دمشق الجنوبي الغربي".
وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك": "إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية حاولت استهداف بعض المواقع بريف دمشق الغربي".
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