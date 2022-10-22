عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221022/القوات-المسلحة-الروسية-تدمر-متاجر-شركة-تنتج-صواريخ-نبتون-في-خاركوف-1069342845.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر متاجر شركة تنتج صواريخ "نبتون" في خاركوف
الدفاع الجوي الروسي يدمر متاجر شركة تنتج صواريخ "نبتون" في خاركوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية قصفت متاجر مؤسسة الدفاع "كومونار" في خاركوف، ودمرت الرؤوس الحربية لصواريخ "نبتون" الأوكرانية هناك. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T10:49+0000
2022-10-22T10:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/04/1068591977_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_29759d064b60add20470956254a4ab0f.jpg
وقالت في بيان إن "الأسلحة عالية الدقة لقوات الفضاء الروسية أصابت متاجر مؤسسة "كومونار" للدفاع في مدينة خاركوف ودمرت الرؤوس الحربية لصواريخ نبتون الأوكرانية المضادة للسفن المنتجة هناك".وأضافت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية صدت في اتجاه كوبيانسك محاولة فاشلة لهجوم القوات المسلحة الأوكرانية، وتم القضاء على أكثر من 20 جنديًا أوكرانيًا ودمرت دبابة وناقلة جند مدرعة وثلاث عربات.كما أسقط الطيران العملياتي والتكتيكي لقوات الفضاء الروسية طائرة من طرازميغ-29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية بريموجا بمقاطعة نيكولايف.ومنعت القوات الروسية محاولات القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الدفاع في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روغ ، وقتل أكثر من 130 جنديًا أوكرانيًا. وتم صد جميع الهجمات، وعاد العدو إلى مواقعه الأصلية.وأكدت الوزارة أن القوات الروسية دمرت مستودعات للأسلحة والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك ومنطقة زابوروجيه ومقاطعة خيرسون، بالإضافة إلى 72 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 183 منطقة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/04/1068591977_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_b615c5f158ad1a94643fec248aa6e9f1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

الدفاع الجوي الروسي يدمر متاجر شركة تنتج صواريخ "نبتون" في خاركوف

10:49 GMT 22.10.2022 (تم التحديث: 10:57 GMT 22.10.2022)
© Sputnik . Kirill Braga / الانتقال إلى بنك الصورتدريب الأفراد العسكريين من بين المعبئين في معسكرات تدريب عسكرية في منطقة فولغوغراد الروسية قبل إرسالهم إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
تدريب الأفراد العسكريين من بين المعبئين في معسكرات تدريب عسكرية في منطقة فولغوغراد الروسية قبل إرسالهم إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© Sputnik . Kirill Braga
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية قصفت متاجر مؤسسة الدفاع "كومونار" في خاركوف، ودمرت الرؤوس الحربية لصواريخ "نبتون" الأوكرانية هناك.
وقالت في بيان إن "الأسلحة عالية الدقة لقوات الفضاء الروسية أصابت متاجر مؤسسة "كومونار" للدفاع في مدينة خاركوف ودمرت الرؤوس الحربية لصواريخ نبتون الأوكرانية المضادة للسفن المنتجة هناك".
وأضافت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية صدت في اتجاه كوبيانسك محاولة فاشلة لهجوم القوات المسلحة الأوكرانية، وتم القضاء على أكثر من 20 جنديًا أوكرانيًا ودمرت دبابة وناقلة جند مدرعة وثلاث عربات.
كما أسقط الطيران العملياتي والتكتيكي لقوات الفضاء الروسية طائرة من طرازميغ-29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية بريموجا بمقاطعة نيكولايف.
ومنعت القوات الروسية محاولات القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الدفاع في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روغ ، وقتل أكثر من 130 جنديًا أوكرانيًا. وتم صد جميع الهجمات، وعاد العدو إلى مواقعه الأصلية.
وأكدت الوزارة أن القوات الروسية دمرت مستودعات للأسلحة والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك ومنطقة زابوروجيه ومقاطعة خيرسون، بالإضافة إلى 72 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 183 منطقة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала