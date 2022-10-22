https://sputnikarabic.ae/20221022/القوات-المسلحة-الروسية-تدمر-متاجر-شركة-تنتج-صواريخ-نبتون-في-خاركوف-1069342845.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر متاجر شركة تنتج صواريخ "نبتون" في خاركوف
الدفاع الجوي الروسي يدمر متاجر شركة تنتج صواريخ "نبتون" في خاركوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية قصفت متاجر مؤسسة الدفاع "كومونار" في خاركوف، ودمرت الرؤوس الحربية لصواريخ "نبتون" الأوكرانية هناك. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T10:49+0000
2022-10-22T10:49+0000
2022-10-22T10:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وقالت في بيان إن "الأسلحة عالية الدقة لقوات الفضاء الروسية أصابت متاجر مؤسسة "كومونار" للدفاع في مدينة خاركوف ودمرت الرؤوس الحربية لصواريخ نبتون الأوكرانية المضادة للسفن المنتجة هناك".وأضافت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية صدت في اتجاه كوبيانسك محاولة فاشلة لهجوم القوات المسلحة الأوكرانية، وتم القضاء على أكثر من 20 جنديًا أوكرانيًا ودمرت دبابة وناقلة جند مدرعة وثلاث عربات.كما أسقط الطيران العملياتي والتكتيكي لقوات الفضاء الروسية طائرة من طرازميغ-29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية بريموجا بمقاطعة نيكولايف.ومنعت القوات الروسية محاولات القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الدفاع في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روغ ، وقتل أكثر من 130 جنديًا أوكرانيًا. وتم صد جميع الهجمات، وعاد العدو إلى مواقعه الأصلية.وأكدت الوزارة أن القوات الروسية دمرت مستودعات للأسلحة والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك ومنطقة زابوروجيه ومقاطعة خيرسون، بالإضافة إلى 72 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 183 منطقة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الدفاع الجوي الروسي يدمر متاجر شركة تنتج صواريخ "نبتون" في خاركوف
10:49 GMT 22.10.2022 (تم التحديث: 10:57 GMT 22.10.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية قصفت متاجر مؤسسة الدفاع "كومونار" في خاركوف، ودمرت الرؤوس الحربية لصواريخ "نبتون" الأوكرانية هناك.
وقالت في بيان إن "الأسلحة عالية الدقة لقوات الفضاء الروسية أصابت متاجر مؤسسة "كومونار" للدفاع في مدينة خاركوف ودمرت الرؤوس الحربية لصواريخ نبتون الأوكرانية المضادة للسفن المنتجة هناك".
وأضافت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية صدت في اتجاه كوبيانسك محاولة فاشلة لهجوم القوات المسلحة الأوكرانية، وتم القضاء على أكثر من 20 جنديًا أوكرانيًا ودمرت دبابة وناقلة جند مدرعة وثلاث عربات.
كما أسقط الطيران العملياتي والتكتيكي لقوات الفضاء الروسية طائرة من طرازميغ-29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية بريموجا بمقاطعة نيكولايف.
ومنعت القوات الروسية محاولات القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الدفاع في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روغ ، وقتل أكثر من 130 جنديًا أوكرانيًا. وتم صد جميع الهجمات، وعاد العدو إلى مواقعه الأصلية.
وأكدت الوزارة أن القوات الروسية دمرت مستودعات للأسلحة والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك ومنطقة زابوروجيه ومقاطعة خيرسون، بالإضافة إلى 72 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 183 منطقة.