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الكويت تدين هجوم "أنصار الله" على ميناء الضبة وتصفه بـ"الإرهابي"
الكويت تدين هجوم "أنصار الله" على ميناء الضبة وتصفه بـ"الإرهابي"
دانت الكويت الهجوم الإرهابي الذي شنته جماعة "أنصار الله" على ميناء الضبة النفطي اليمني، واصفة إياه بـ"الإرهابي". 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T20:12+0000
2022-10-22T20:12+0000
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ونقلت صحيفة "القبس"، مساء اليوم السبت، بيانا عن وزارة الخارجية الكويتية أن هذا الهجوم الإرهابي يعد انتهاكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية وخرقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216.وأكدت أن الهجوم الارهابي يشير لاستمرار نهج جماعة "أنصار الله" في استهداف المنشآت المدنية وتهديد إمدادات الطاقة وممرات التجارة العالمية، مطالبةً بتحرك المجتمع الدولي السريع والفاعل من أجل ردع مثل هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الجمعة، تنفيذها لضربات وصفتها بالتحذيرية "لمنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة في حضرموت".وتابعت الجماعة أن السفينة خالفت قرارات حظر نقل وتصدير النفط، وأن الرسالة التحذيرية تأتي "لمنع استمرار عمليات نهب الثروة النفطية"، حسب قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.وأشارت "أنصار الله" إلى أن التعامل مع السفينة تم بحذر "حفاظًا على البنية التحتية لليمن"، مؤكدة قدرتها على "شن عمليات تحذيرية أخرى للدفاع عن ثروات اليمن".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت جامعة الدول العربية إدانتها لـ "الهجوم الحوثي" على ميناء الضبة اليمني واعتبرته "تصعيدا خطيرا" و"يمثل استهتارا وتحديا للجهود الدولية والإقليمية الحثيثة الرامية إلى تجديد تمديد الهدنة في اليمن، ويكشف مجدداً وجه الحركة الحوثية الحقيقي".وفشلت الأمم المتحدة في تمديد وقف لإطلاق النار بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" بدأ في 2 أبريل/ نيسان الماضي وانتهى في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20221021/أنصار-الله-تعلن-تنفيذها-ضربات-تحذيرية-لمنع-سفينة-من-تهريب-نفط-اليمن-الخام-1069328379.html
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أخبار العالم العربي, الكويت, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
أخبار العالم العربي, الكويت, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن

الكويت تدين هجوم "أنصار الله" على ميناء الضبة وتصفه بـ"الإرهابي"

20:12 GMT 22.10.2022
© AFP 2022 / SALEH AL-OBEIDIصورة تُظهر منظرًا من قلعة صيرة المطلة على ميناء عدن الجنوبي في اليمن 24 فبراير 2022
صورة تُظهر منظرًا من قلعة صيرة المطلة على ميناء عدن الجنوبي في اليمن 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© AFP 2022 / SALEH AL-OBEIDI
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دانت الكويت الهجوم الإرهابي الذي شنته جماعة "أنصار الله" على ميناء الضبة النفطي اليمني، واصفة إياه بـ"الإرهابي".
ونقلت صحيفة "القبس"، مساء اليوم السبت، بيانا عن وزارة الخارجية الكويتية أن هذا الهجوم الإرهابي يعد انتهاكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية وخرقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216.
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
"أنصار الله" تعلن تنفيذها ضربات تحذيرية لمنع سفينة من تهريب نفط اليمن الخام
أمس, 17:46 GMT
وأكدت أن الهجوم الارهابي يشير لاستمرار نهج جماعة "أنصار الله" في استهداف المنشآت المدنية وتهديد إمدادات الطاقة وممرات التجارة العالمية، مطالبةً بتحرك المجتمع الدولي السريع والفاعل من أجل ردع مثل هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الجمعة، تنفيذها لضربات وصفتها بالتحذيرية "لمنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة في حضرموت".
وتابعت الجماعة أن السفينة خالفت قرارات حظر نقل وتصدير النفط، وأن الرسالة التحذيرية تأتي "لمنع استمرار عمليات نهب الثروة النفطية"، حسب قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.
وأشارت "أنصار الله" إلى أن التعامل مع السفينة تم بحذر "حفاظًا على البنية التحتية لليمن"، مؤكدة قدرتها على "شن عمليات تحذيرية أخرى للدفاع عن ثروات اليمن".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت جامعة الدول العربية إدانتها لـ "الهجوم الحوثي" على ميناء الضبة اليمني واعتبرته "تصعيدا خطيرا" و"يمثل استهتارا وتحديا للجهود الدولية والإقليمية الحثيثة الرامية إلى تجديد تمديد الهدنة في اليمن، ويكشف مجدداً وجه الحركة الحوثية الحقيقي".
وفشلت الأمم المتحدة في تمديد وقف لإطلاق النار بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" بدأ في 2 أبريل/ نيسان الماضي وانتهى في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
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