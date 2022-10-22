https://sputnikarabic.ae/20221022/المصرف-المركزي-الإماراتي-يصدر-تعميما-للبنوك-بخصوص-توطين-العمل-فيها-1069340299.html
المصرف المركزي الإماراتي يصدر تعميما للبنوك بخصوص "توطين" العمل فيها
المصرف المركزي الإماراتي يصدر تعميما للبنوك بخصوص "توطين" العمل فيها
أصدر المصرف المركزي الإماراتي، مرسوما بخصوص توطين العمالة في البنوك داخل البلاد. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T09:25+0000
2022-10-22T09:25+0000
2022-10-22T09:25+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا للمرسوم الذي نشره موقع الإمارات اليوم، فقد طالب المصرف المركزي الإماراتي، جميع البنوك بـ "الالتزام بتأهيل المواطنين الذين تم تعيينهم لشغل الوظائف الحيوية فيها".وشدد تعميم المصرف الإماراتي على ضرورة أن تحافظ البنوك على عدد الموظفين الإماراتيين العاملين بها، منذ ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2021، لافتة إلى تحقيق المستهدفات الجديدة لعام 2022 في تعيين الإماراتيين.وقال: "تنفيذاً للمبادرات الخاصة باستراتيجية التوطين في قطاع البنوك للسنوات الخمس من عام 2022 إلى عام 2026، فإنه يجب على البنوك المحافظة على عدد الموظفين الإماراتيين نفسه العاملين لديها كما في 31 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى تعيين إماراتيين جدد لتحقيق المستهدفات الجديدة لعام 2022".يشار إلى أن البنوك الإماراتية تطبق قرار التوطين بالنقاط، الصادر عن مجلس الوزراء في عام 2015، حيث بدأ المصرف المركزي تطبيقه فعلياً في عام 2017 كمرحلة أولى، وبشكل كامل في عام 2018.طالع أيضا: وزير خارجية الإمارات يوجه رسالة حول "التوطين"
https://sputnikarabic.ae/20190929/حكومة-الإمارات-تصدر-10-قرارات-لدعم-ملف-التوطين-في-قطاعات-الدولة-1043010526.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
المصرف المركزي الإماراتي يصدر تعميما للبنوك بخصوص "توطين" العمل فيها
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أصدر المصرف المركزي الإماراتي، مرسوما بخصوص توطين العمالة في البنوك داخل البلاد.
ووفقا للمرسوم
الذي نشره موقع الإمارات اليوم، فقد طالب المصرف المركزي الإماراتي، جميع البنوك بـ "الالتزام بتأهيل المواطنين الذين تم تعيينهم لشغل الوظائف الحيوية فيها".
29 سبتمبر 2019, 10:10 GMT
وشدد تعميم المصرف الإماراتي على ضرورة أن تحافظ البنوك على عدد الموظفين الإماراتيين العاملين بها، منذ ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2021، لافتة إلى تحقيق المستهدفات الجديدة
لعام 2022 في تعيين الإماراتيين.
وقال: "تنفيذاً للمبادرات الخاصة باستراتيجية التوطين في قطاع البنوك للسنوات الخمس من عام 2022 إلى عام 2026، فإنه يجب على البنوك المحافظة على عدد الموظفين الإماراتيين نفسه العاملين لديها كما في 31 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى تعيين إماراتيين جدد لتحقيق المستهدفات الجديدة لعام 2022".
وطالب التعميم البنوك بـ "الالتزام بترشيح المواطنين الذين تم تعيينهم لإدراجهم ضمن المسارات التدريبية الخاصة بالوظائف الحيوية، والتي تم تصميمها من قِبل معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بالتنسيق مع البنوك".
يشار إلى أن البنوك الإماراتية تطبق قرار التوطين بالنقاط، الصادر عن مجلس الوزراء في عام 2015، حيث بدأ المصرف المركزي تطبيقه فعلياً في عام 2017 كمرحلة أولى، وبشكل كامل في عام 2018.