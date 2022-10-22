https://sputnikarabic.ae/20221022/الهند-تختبر-صاروخا-باليستيا-بقدرة-نووية-1069340833.html
الهند تختبر صاروخا باليستيا بقدرة نووية
الهند تختبر صاروخا باليستيا بقدرة نووية
اختبرت الهند بنجاح صاروخ "أجني برايم"، وهو صاروخ باليستي متوسط المدى يُطلق من الأرض وقادر على حمل رأس حربي نووي. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T09:57+0000
2022-10-22T09:57+0000
2022-10-22T09:57+0000
أخبار الهند اليوم
رصد عسكري
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تم إطلاقه يوم الجمعة من موقع اختبار على ساحل أوديشا.ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" نقلاً عن مصادر في وزارة الدفاع الهندية أنه "خلال الرحلة التجريبية، اجتاز الصاروخ أقصى مدى، وتم تنفيذ جميع أهداف الاختبار بنجاح".يشار إلى أن هذا هو ثالث اختبار طيران ناجح على التوالي لـ"أجني برايم" وأكد دقة وموثوقية النظام. في السابق، تم إجراء عمليات الإطلاق في يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول 2021."أجني برايم" هو صاروخ أرض-أرض يعمل بالوقود الصلب على مرحلتين. مدى طيرانه يصل إلى ألفي كيلومتر.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الهند اليوم, رصد عسكري
أخبار الهند اليوم, رصد عسكري
الهند تختبر صاروخا باليستيا بقدرة نووية
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اختبرت الهند بنجاح صاروخ "أجني برايم"، وهو صاروخ باليستي متوسط المدى يُطلق من الأرض وقادر على حمل رأس حربي نووي.
تم إطلاقه يوم الجمعة من موقع اختبار على ساحل أوديشا.
ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" نقلاً عن مصادر في وزارة الدفاع الهندية أنه "خلال الرحلة التجريبية، اجتاز الصاروخ أقصى مدى، وتم تنفيذ جميع أهداف الاختبار
بنجاح".
يشار إلى أن هذا هو ثالث اختبار طيران ناجح على التوالي لـ"أجني برايم" وأكد دقة وموثوقية النظام. في السابق، تم إجراء عمليات الإطلاق في يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول 2021.
"أجني برايم" هو صاروخ أرض-أرض يعمل بالوقود الصلب على مرحلتين. مدى طيرانه يصل إلى ألفي كيلومتر.