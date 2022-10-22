https://sputnikarabic.ae/20221022/اليابان-وأستراليا-توقعان-اتفاقا-أمنيا-تاريخيا-لمواجهة-النفوذ-الصيني-1069337648.html

اليابان وأستراليا توقعان اتفاقا أمنيا "تاريخيا" لمواجهة النفوذ الصيني

اليابان وأستراليا توقعان اتفاقا أمنيا "تاريخيا" لمواجهة النفوذ الصيني

وقعت اليابان وأستراليا، اليوم السبت، اتفاقا أمنيا "تاريخيا" لتعزيز التعاون العسكري بينهما بهدف مواجهة النفوذ الصيني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. 22.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-22T07:05+0000

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وذكرت وكالة أنباء "كيودو" أن "رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وقع مع نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيز، بعد محادثات في مدينة بيرث غربي أستراليا، اتفاقا مشتركا اتفقت فيه اليابان وأستراليا على تعميق العلاقات الأمنية الثلاثية مع الولايات المتحدة واتخاذ إجراءات ضد الدول التي تنتهك القواعد والأعراف الدولية".وأضافت: "تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ونظيره الأسترالي أنتوني ألبانيز يوم السبت بتعزيز التعاون الدفاعي العملي بين بلديهما وسط نفوذ الصين المتزايد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".من جهته، وصف رئيس الوزراء الأسترالي الاتفاق بأنه "تاريخي ويرسل إشارة قوية إلى المنطقة حول تحالفنا الاستراتيجي".فيما قال رئيس الوزراء الياباني إن الاتفاق سيصبح "بوصلة" لتوجيه التعاون الأمني ​​والدفاعي بين اليابان وأستراليا خلال العقد المقبل.ونوهت "كيودو" بأن الاتفاق الأمني بين اليابان وأستراليا، جاء مع تزايد القلق من أن الصين قد تصعد الاستفزازات العسكرية ضد تايوان.وتسعى تايوان (الصين) إلى الاستقلال بشكلٍ تام عن بكين التي تعتبرها جزءاً من أراضيها، وتطالب المجتمع الدولي باستمرار، بالاعتراف بتبعية تايوان لها.من ناحية أخرى، أكد كيشيدا وألبانيز على ضرورة الاستقرار في إمدادات الطاقة الأسترالية إلى اليابان.وقال كيشيدا إنه يتفق مع ألبانيز على أن اليابان وأستراليا ستعززان التعاون في مجال أمن الطاقة، حيث تستورد اليابان الغاز الطبيعي وخام الحديد والموارد الحيوية الأخرى من أستراليا، مما يجعلها شريكًا رئيسيًا.وتعد زيارة كيشيدا لأستراليا هي الأولى لرئيس وزراء ياباني منذ عام 2018.وتشارك اليابان وأستراليا والولايات المتحدة والهند في مجموعة "كواد"، التي تسعى لخلق تحالف لمواجهة أي "تهديدات" صينية في الممرات البحرية الحيوية في المحيط الهادئ.

https://sputnikarabic.ae/20220511/-الخارجية-الصينية-أستراليا-والولايات-المتحدة-وبريطانيا-تعمل-على-عسكرة-جنوب-المحيط-الهادئ--1062093782.html

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