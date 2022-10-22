https://sputnikarabic.ae/20221022/اليونان-تفتتح-مدرسة-للطيران-الدولي-بتعاون-إسرائيلي-وغانتس-يعلق-1069358275.html
اليونان تفتتح مدرسة للطيران الدولي بتعاون إسرائيلي... وغانتس يعلق
اليونان تفتتح مدرسة للطيران الدولي بتعاون إسرائيلي... وغانتس يعلق
أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، عن شكره العميق لنظيره وزير الدفاع اليوناني، على التعاون المشترك الذي أدى إلى افتتاح مدرسة الطيران الدولية في كالاماتا... 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T19:45+0000
2022-10-22T19:45+0000
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وذكر غانتس في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أنه أجرى محادثة تلفونية مع نظيره اليوناني، نيكولاس بانغوتيبولوس، قدّم من خلالها الشكر لأثنيا على تدشينها المدرسة الدولية للطيران، التي بنتها إسرائيل على الأراضي اليونانية.وأكد غانتس أنه ناقش مع نظيره اليوناني أهمية مواصلة وتعزيز التعاون بين الدولتين، بدعوى أنه أمر مهم لاستقرار وازدهار منطقة شرق البحر المتوسط، مشيرا إلى أن هذه المدرسة الدولية للطيران تعد استثمارا استراتيجيا يعكس بدوره عمق العلاقات بين البلدين.وكانت قناة "العربية" قد أفادت، أمس الجمعة، بأن اليونان أطلقت العمليات في مركز تدريب تجريبي دولي جديد تم إنشاؤه بالشراكة مع إسرائيل، مؤكدة أن شركة "إلبيت" الإسرائيلية للصناعات العسكرية، التي أبرمت العام الماضي، اتفاقا مع الحكومة اليونانية بقيمة 1.65 مليار دولار، خاص بإدارة المنشأة الواقعة في قاعدة جوية خارج مدينة كالاماتا جنوبي اليونان.وتعمل اليونان على تنفيذ برنامج تحديث للجيش اليوناني يركز بشكل كبير على سلاحها الجوي، بهدف التفوق على الجيش التركي، حيث بدأ مركز التدريب الجديد العمل، اليوم الجمعة، بـ 14 من أصل 25 طائرة متوقعة من طراز "تي-6" ذات محرك واحد.وذكر مسؤولون إسرائيليون في شركة "إلبيت" إنه رغم أن مدرسة الطيران افتتحت رسميا اليوم، فإنها لن تعمل بكامل طاقتها حتى أوائل عام 2024.
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اليونان, إسرائيل, أخبار العالم الآن
اليونان, إسرائيل, أخبار العالم الآن
اليونان تفتتح مدرسة للطيران الدولي بتعاون إسرائيلي... وغانتس يعلق
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أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، عن شكره العميق لنظيره وزير الدفاع اليوناني، على التعاون المشترك الذي أدى إلى افتتاح مدرسة الطيران الدولية في كالاماتا اليونانية.
وذكر غانتس
في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أنه أجرى محادثة تلفونية مع نظيره اليوناني، نيكولاس بانغوتيبولوس، قدّم من خلالها الشكر لأثنيا على تدشينها المدرسة الدولية للطيران، التي بنتها إسرائيل على الأراضي اليونانية.
وأكد غانتس أنه ناقش مع نظيره اليوناني أهمية مواصلة وتعزيز التعاون بين الدولتين، بدعوى أنه أمر مهم لاستقرار وازدهار منطقة شرق البحر المتوسط، مشيرا إلى أن هذه المدرسة الدولية للطيران تعد استثمارا استراتيجيا يعكس بدوره عمق العلاقات بين البلدين
.
وكانت قناة
"العربية" قد أفادت، أمس الجمعة، بأن اليونان أطلقت العمليات في مركز تدريب تجريبي دولي جديد تم إنشاؤه بالشراكة مع إسرائيل، مؤكدة أن شركة "إلبيت" الإسرائيلية للصناعات العسكرية، التي أبرمت العام الماضي، اتفاقا مع الحكومة اليونانية بقيمة 1.65 مليار دولار، خاص بإدارة المنشأة الواقعة في قاعدة جوية خارج مدينة كالاماتا جنوبي اليونان.
وتعمل اليونان على تنفيذ برنامج تحديث للجيش اليوناني يركز بشكل كبير على سلاحها الجوي، بهدف التفوق على الجيش التركي، حيث بدأ مركز التدريب الجديد العمل، اليوم الجمعة، بـ 14 من أصل 25 طائرة متوقعة من طراز "تي-6" ذات محرك واحد.
وذكر مسؤولون إسرائيليون في شركة "إلبيت" إنه رغم أن مدرسة الطيران افتتحت رسميا اليوم، فإنها لن تعمل بكامل طاقتها حتى أوائل عام 2024.