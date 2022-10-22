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بايدن يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ولكنه لم يتخذ قرارا رسميا بعد
https://sputnikarabic.ae/20221022/بايدن-يعتزم-الترشح-للانتخابات-الرئاسية-المقبلة-ولكنه-لم-يتخذ-قرارا-رسميا-بعد-1069334234.html
بايدن يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ولكنه لم يتخذ قرارا رسميا بعد
بايدن يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ولكنه لم يتخذ قرارا رسميا بعد
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، لكنه لم يتخذ بعد قرارا رسميا. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T00:00+0000
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جو بايدن
الانتخابات الأمريكية
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وقال بايدن في مقابلة مع "إم إس إن بي سي" الأمريكية، اليوم السبت، "لم أتخذ قرارًا رسميًا بعد، ولكن هذه هي نيتي - نيتي الترشح مرة أخرى. ولدينا الوقت لاتخاذ هذا القرار".
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جو بايدن, الانتخابات الأمريكية
جو بايدن, الانتخابات الأمريكية

بايدن يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ولكنه لم يتخذ قرارا رسميا بعد

00:00 GMT 22.10.2022 (تم التحديث: 00:02 GMT 22.10.2022)
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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يتبع
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، لكنه لم يتخذ بعد قرارا رسميا.
وقال بايدن في مقابلة مع "إم إس إن بي سي" الأمريكية، اليوم السبت، "لم أتخذ قرارًا رسميًا بعد، ولكن هذه هي نيتي - نيتي الترشح مرة أخرى. ولدينا الوقت لاتخاذ هذا القرار".
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