https://sputnikarabic.ae/20221022/بايدن-يعتزم-الترشح-للانتخابات-الرئاسية-المقبلة-ولكنه-لم-يتخذ-قرارا-رسميا-بعد-1069334234.html
بايدن يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ولكنه لم يتخذ قرارا رسميا بعد
بايدن يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ولكنه لم يتخذ قرارا رسميا بعد
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، لكنه لم يتخذ بعد قرارا رسميا. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T00:00+0000
2022-10-22T00:00+0000
2022-10-22T00:02+0000
جو بايدن
الانتخابات الأمريكية
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وقال بايدن في مقابلة مع "إم إس إن بي سي" الأمريكية، اليوم السبت، "لم أتخذ قرارًا رسميًا بعد، ولكن هذه هي نيتي - نيتي الترشح مرة أخرى. ولدينا الوقت لاتخاذ هذا القرار".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, الانتخابات الأمريكية
جو بايدن, الانتخابات الأمريكية
بايدن يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ولكنه لم يتخذ قرارا رسميا بعد
00:00 GMT 22.10.2022 (تم التحديث: 00:02 GMT 22.10.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، لكنه لم يتخذ بعد قرارا رسميا.
وقال بايدن في مقابلة مع "إم إس إن بي سي" الأمريكية، اليوم السبت، "لم أتخذ قرارًا رسميًا بعد، ولكن هذه هي نيتي - نيتي الترشح مرة أخرى. ولدينا الوقت لاتخاذ هذا القرار".