https://sputnikarabic.ae/20221022/بولسونارو-يقبل-بالهزيمة-إذا-لم-يكن-هناك-شيء-غير-طبيعي-في-الانتخابات-الرئاسية-البرازيلية-1069353809.html

بولسونارو يقبل بالهزيمة إذا "لم يكن هناك شيء غير طبيعي" في الانتخابات الرئاسية البرازيلية

بولسونارو يقبل بالهزيمة إذا "لم يكن هناك شيء غير طبيعي" في الانتخابات الرئاسية البرازيلية

قال الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، إنه سيقبل بالهزيمة في الجولة الثانية من الانتخابات ‏الرئاسية في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، شريطة عدم حدوث "شيء غير... 22.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-22T16:42+0000

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وقال في مقابلة مع قناة "إس بي تي" البرازيلية، أمس الجمعة، ردا على سؤال عما إذا كان سيقبل النتيجة في حالة الهزيمة: "اليوم يقول الجميع إن قبولي (بين الناس) أكبر بكثير من قبول (الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا)، ولكن دعنا نترك الأمر إلى صناديق الاقتراع، دعنا نترك هذا السؤال مع مفوضية الشفافية الانتخابية"، وفقا لصحيفة "فولها" البرازيلية.وعقدت البرازيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حيث بدأت المنافسة الرئيسية بين بولسونارو وحزبه الليبرالي، ولويس إيناسيو لولا دا سيلفا وحزبه العمالي.وحصل لولا على 48.4 في المئة، وحصل بولسونارو على 43.2 في المئة من الأصوات، وسيواجهان بعضهما بعضا في جولة الإعادة في 30 أكتوبر، لعدم تمكن أي منهما من الحصول على أكثر من 50 في المئة في الجولة الأولى من الانتخابات.

https://sputnikarabic.ae/20221002/وسط-منافسة-شرسة-بين-بولسونارو-ولولا-انطلاق-الانتخابات-الرئاسية-في-البرازيل-1068519812.html

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