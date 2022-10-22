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https://sputnikarabic.ae/20221022/بولسونارو-يقبل-بالهزيمة-إذا-لم-يكن-هناك-شيء-غير-طبيعي-في-الانتخابات-الرئاسية-البرازيلية-1069353809.html
بولسونارو يقبل بالهزيمة إذا "لم يكن هناك شيء غير طبيعي" في الانتخابات الرئاسية البرازيلية
بولسونارو يقبل بالهزيمة إذا "لم يكن هناك شيء غير طبيعي" في الانتخابات الرئاسية البرازيلية
قال الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، إنه سيقبل بالهزيمة في الجولة الثانية من الانتخابات ‏الرئاسية في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، شريطة عدم حدوث "شيء غير... 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T16:42+0000
2022-10-22T16:42+0000
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وقال في مقابلة مع قناة "إس بي تي" البرازيلية، أمس الجمعة، ردا على سؤال عما إذا كان سيقبل النتيجة في حالة الهزيمة: "اليوم يقول الجميع إن قبولي (بين الناس) أكبر بكثير من قبول (الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا)، ولكن دعنا نترك الأمر إلى صناديق الاقتراع، دعنا نترك هذا السؤال مع مفوضية الشفافية الانتخابية"، وفقا لصحيفة "فولها" البرازيلية.وعقدت البرازيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حيث بدأت المنافسة الرئيسية بين بولسونارو وحزبه الليبرالي، ولويس إيناسيو لولا دا سيلفا وحزبه العمالي.وحصل لولا على 48.4 في المئة، وحصل بولسونارو على 43.2 في المئة من الأصوات، وسيواجهان بعضهما بعضا في جولة الإعادة في 30 أكتوبر، لعدم تمكن أي منهما من الحصول على أكثر من 50 في المئة في الجولة الأولى من الانتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20221002/وسط-منافسة-شرسة-بين-بولسونارو-ولولا-انطلاق-الانتخابات-الرئاسية-في-البرازيل-1068519812.html
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أخبار البرازيل , العالم
أخبار البرازيل , العالم

بولسونارو يقبل بالهزيمة إذا "لم يكن هناك شيء غير طبيعي" في الانتخابات الرئاسية البرازيلية

16:42 GMT 22.10.2022
© AFP 2022 / FILIPE ARAUJOالرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو
الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو
© AFP 2022 / FILIPE ARAUJO
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قال الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، إنه سيقبل بالهزيمة في الجولة الثانية من الانتخابات ‏الرئاسية في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، شريطة عدم حدوث "شيء غير طبيعي" خلال التصويت.‏
وقال في مقابلة مع قناة "إس بي تي" البرازيلية، أمس الجمعة، ردا على سؤال عما إذا كان سيقبل النتيجة في حالة الهزيمة: "اليوم يقول الجميع إن قبولي (بين الناس) أكبر بكثير من قبول (الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا)، ولكن دعنا نترك الأمر إلى صناديق الاقتراع، دعنا نترك هذا السؤال مع مفوضية الشفافية الانتخابية"، وفقا لصحيفة "فولها" البرازيلية.
وتابع بولسونارو: "إذا لم تظهر هيئة الشفافية التي تشارك فيها القوات المسلحة أي شيء غير طبيعي، فلا داعي للشك في نتيجة الانتخابات".
وعقدت البرازيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حيث بدأت المنافسة الرئيسية بين بولسونارو وحزبه الليبرالي، ولويس إيناسيو لولا دا سيلفا وحزبه العمالي.
أنصار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يشارك في الاحتفالات بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البرازيل، في شارع باوليستا ، في ساو باولو، البرازيل، في 7 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
وسط منافسة شرسة بين بولسونارو ولولا... انطلاق الانتخابات الرئاسية في البرازيل
2 أكتوبر, 14:49 GMT
وحصل لولا على 48.4 في المئة، وحصل بولسونارو على 43.2 في المئة من الأصوات، وسيواجهان بعضهما بعضا في جولة الإعادة في 30 أكتوبر، لعدم تمكن أي منهما من الحصول على أكثر من 50 في المئة في الجولة الأولى من الانتخابات.
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