https://sputnikarabic.ae/20221022/تركيا-تعلن-القبض-على-مسلحين-متورطين-في-هجوم-على-دورية-للشرطة-1069353511.html
تركيا تعلن القبض على مسلحين متورطين في هجوم على دورية للشرطة
تركيا تعلن القبض على مسلحين متورطين في هجوم على دورية للشرطة
أعلنت السلطات التركية إلقاء القبض على 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني بتهمة التورط في هجوم على دورية للشرطة. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T16:33+0000
2022-10-22T16:33+0000
2022-10-22T16:33+0000
أخبار تركيا اليوم
حزب العمال الكردستاني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104219/26/1042192661_0:235:2805:1813_1920x0_80_0_0_836c73c16aa0eb74bf716c59b547bc65.jpg
جاء هذا في بيان صادر، اليوم السبت، عن وزارة الداخلية التركية، بحسب وكالة "الأناضول".وقال البيان إن المسلحين أطلقوا النار على عربة للشرطة بينما كانت تقوم بدورية، الليلة الماضية، في قضاء "يوكسك أوفا" في ولاية هكاري جنوب شرقي البلاد ولاذوا بالفرار.وأشار البيان إلى أن المسلحين اختبأوا في إحدى البنايات في منطقة "يني محلة"، ورفضوا تسليم أنفسهم لقوات الأمن التي حاصرت المكان، وحاولوا الهروب.لكن البيان ذكر أن فرق الأمن نجحت في إلقاء القبض عليهم، بينما كان بحوزتهم بندقية ومسدس.
https://sputnikarabic.ae/20221009/تركيا-تعلن-تحييد-مسؤول-بحزب-العمال-الكردستاني-في-العراق-1068791996.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104219/26/1042192661_38:0:2767:2047_1920x0_80_0_0_5dab8b43bf0579de709423ca1efcab36.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني
أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني
تركيا تعلن القبض على مسلحين متورطين في هجوم على دورية للشرطة
تابعنا عبر
أعلنت السلطات التركية إلقاء القبض على 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني بتهمة التورط في هجوم على دورية للشرطة.
جاء هذا في بيان صادر، اليوم السبت، عن وزارة الداخلية التركية، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقال البيان إن المسلحين أطلقوا النار على عربة للشرطة بينما كانت تقوم بدورية، الليلة الماضية، في قضاء "يوكسك أوفا" في ولاية هكاري جنوب شرقي البلاد ولاذوا بالفرار.
وأشار البيان إلى أن المسلحين اختبأوا في إحدى البنايات
في منطقة "يني محلة"، ورفضوا تسليم أنفسهم لقوات الأمن التي حاصرت المكان، وحاولوا الهروب.
لكن البيان ذكر أن فرق الأمن نجحت في إلقاء القبض عليهم، بينما كان بحوزتهم بندقية ومسدس.