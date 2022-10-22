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https://sputnikarabic.ae/20221022/تركيا-تعلن-ضبط-2477-مهاجرا-غير-شرعي-خلال-أسبوع-1069348955.html
تركيا تعلن ضبط 2477 مهاجرا غير شرعي خلال أسبوع
تركيا تعلن ضبط 2477 مهاجرا غير شرعي خلال أسبوع
أعلنت السلطات التركية ضبط 2477 مهاجرا غير شرعي خلال الأسبوع الأخير. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T14:26+0000
2022-10-22T14:26+0000
أخبار تركيا اليوم
مهاجر غير شرعي
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جاء هذا في بيان صادر، اليوم السبت، عن قيادة قوات الدرك التركية، بحسب وكالة "الأناضول".وصدر البيان بشأن أنشطة مواجهة الهجرة غير الشرعية في أنحاء البلاد، خلال الفترة من 14 إلى 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وأوضح البيان أن فرق الدرك ضبطت خلال عمليات نفذتها في الفترة المذكورة 2477 مهاجرا من جنسيات مختلفة، بينها أفغانستان وسوريا والعراق وفلسطين والمغرب.وفي الإطار ذاته، أوقفت قوات الدرك 56 شخصا بسبب الاشتباه في تورطهم في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية.
https://sputnikarabic.ae/20200310/تركيا-تتوصل-إلى-تفاهم-مع-الاتحاد-الأوروبي-بشان-مراجعة-اتفاق-الهجرة--1044817549.html
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أخبار تركيا اليوم, مهاجر غير شرعي
أخبار تركيا اليوم, مهاجر غير شرعي

تركيا تعلن ضبط 2477 مهاجرا غير شرعي خلال أسبوع

14:26 GMT 22.10.2022
© AP Photo / Hussein Mallaالشرطة التركية
الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Hussein Malla
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أعلنت السلطات التركية ضبط 2477 مهاجرا غير شرعي خلال الأسبوع الأخير.
جاء هذا في بيان صادر، اليوم السبت، عن قيادة قوات الدرك التركية، بحسب وكالة "الأناضول".
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وصدر البيان بشأن أنشطة مواجهة الهجرة غير الشرعية في أنحاء البلاد، خلال الفترة من 14 إلى 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وأوضح البيان أن فرق الدرك ضبطت خلال عمليات نفذتها في الفترة المذكورة 2477 مهاجرا من جنسيات مختلفة، بينها أفغانستان وسوريا والعراق وفلسطين والمغرب.
وفي الإطار ذاته، أوقفت قوات الدرك 56 شخصا بسبب الاشتباه في تورطهم في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية.
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