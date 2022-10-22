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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221022/تشغيل-أنظمة-الدفاع-الجوي-في-مقاطعة-لفوف-1069337296.html
تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في مقاطعة لفوف
تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في مقاطعة لفوف
عملت أنظمة الدفاع الجوي في مقاطعة لفوف، وفقًا لرئيس الإدارة العسكرية الإقليمية مكسيم كوزيتسكي. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T06:45+0000
2022-10-22T06:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وكتب كوزيتسكي على "تلغرام": "تم تشغيل الدفاع الجوي في مقاطعة لفوف".كما اندلع حريق في ريفنا الأوكرانية بعد انفجارات، بحسب "سترانا-أو". في وقت سابق، أفاد عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات في لوتسك، المركز الإقليمي لمقاطعة فولين في غرب أوكرانيا، وريفني، المركز الإقليمي لمقاطعة ريفني المجاورة. وكتب المنشور عن "حريق واسع النطاق" في المدينة.في وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب للغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا تقريبًا، وفقًا لما أفاد به مسؤولون حكوميون ووسائل إعلام محلية.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في مقاطعة لفوف

06:45 GMT 22.10.2022
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
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عملت أنظمة الدفاع الجوي في مقاطعة لفوف، وفقًا لرئيس الإدارة العسكرية الإقليمية مكسيم كوزيتسكي.
وكتب كوزيتسكي على "تلغرام": "تم تشغيل الدفاع الجوي في مقاطعة لفوف".
كما اندلع حريق في ريفنا الأوكرانية بعد انفجارات، بحسب "سترانا-أو".
في وقت سابق، أفاد عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات في لوتسك، المركز الإقليمي لمقاطعة فولين في غرب أوكرانيا، وريفني، المركز الإقليمي لمقاطعة ريفني المجاورة. وكتب المنشور عن "حريق واسع النطاق" في المدينة.
في وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب للغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا تقريبًا، وفقًا لما أفاد به مسؤولون حكوميون ووسائل إعلام محلية.
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Военнослужащий из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:24 GMT
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