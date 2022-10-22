https://sputnikarabic.ae/20221022/تشغيل-أنظمة-الدفاع-الجوي-في-مقاطعة-لفوف-1069337296.html
تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في مقاطعة لفوف
تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في مقاطعة لفوف
عملت أنظمة الدفاع الجوي في مقاطعة لفوف، وفقًا لرئيس الإدارة العسكرية الإقليمية مكسيم كوزيتسكي. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T06:45+0000
2022-10-22T06:45+0000
2022-10-22T06:45+0000
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أخبار أوكرانيا
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وكتب كوزيتسكي على "تلغرام": "تم تشغيل الدفاع الجوي في مقاطعة لفوف".كما اندلع حريق في ريفنا الأوكرانية بعد انفجارات، بحسب "سترانا-أو". في وقت سابق، أفاد عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات في لوتسك، المركز الإقليمي لمقاطعة فولين في غرب أوكرانيا، وريفني، المركز الإقليمي لمقاطعة ريفني المجاورة. وكتب المنشور عن "حريق واسع النطاق" في المدينة.في وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب للغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا تقريبًا، وفقًا لما أفاد به مسؤولون حكوميون ووسائل إعلام محلية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في مقاطعة لفوف
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عملت أنظمة الدفاع الجوي في مقاطعة لفوف، وفقًا لرئيس الإدارة العسكرية الإقليمية مكسيم كوزيتسكي.
وكتب كوزيتسكي على "تلغرام": "تم تشغيل الدفاع الجوي في مقاطعة لفوف".
كما اندلع حريق في ريفنا الأوكرانية بعد انفجارات، بحسب "سترانا-أو".
في وقت سابق، أفاد عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات في لوتسك، المركز الإقليمي لمقاطعة فولين في غرب أوكرانيا، وريفني، المركز الإقليمي لمقاطعة ريفني المجاورة. وكتب المنشور عن "حريق واسع النطاق" في المدينة.
في وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب للغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا تقريبًا، وفقًا لما أفاد به مسؤولون حكوميون ووسائل إعلام محلية.