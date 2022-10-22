https://sputnikarabic.ae/20221022/جونسون-يحقق-النصاب-المطلوب--في-مجلس-العموم-للترشح-لرئاسة-الوزراء-1069348796.html
جونسون يحقق النصاب المطلوب في مجلس العموم للترشح لرئاسة الوزراء
جونسون يحقق النصاب المطلوب في مجلس العموم للترشح لرئاسة الوزراء
نال رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون دعم أكثر من 100 برلماني من مجلس العموم يمثلون النصاب المطلوب للمشاركة في انتخابات رئيس وزراء بريطانيا. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T14:20+0000
2022-10-22T14:20+0000
2022-10-22T15:05+0000
بوريس جونسون
بريطانيا
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وقالت شبكة "سكاي نيوز" نقلاً عن مصدر، اليوم السبت: "بوريس جونسون مدعوم من قبل أكثر من 100 عضو برلماني ولذا فمن الممكن أن يكون مرشحا على أوراق الاقتراع".وعاد بوريس جونسون، اليوم السبت في 22 أكتوبر/تشرين الأول، إلى بريطانيا في محاولة جريئة للفوز بولاية ثانية كرئيس للوزراء بعد أسابيع فقط من إجباره على الاستقالة من منصبه. وحسب شبكة "سكاي نيوز"، وصل جونسون إلى مطار جاتويك في بريطانيا مع زوجته وأطفاله وكان هناك "رد فعل متباين"، حيث استقل هو وعائلته الطائرة قبل أي شخص آخر.وأشارت "سكاي نيوز" إلى أن العديد من الركاب بدوا "مرتبكين قليلا"، وكان هناك عدد قليل من صيحات الاستهجان.وأوضحت أن جونسون كان يقضي إجازته في جمهورية الدومينيكان عندما استقالت ليز تراس ولم يدلِ بأي تصريحات عن احتمال خوضه سباق رئاسة الوزراء. ووفقا للشبكة، تم تتبّع الرحلة من قبل نحو 7 آلاف شخص من خلال موقع "فلايت رادار 24".
https://sputnikarabic.ae/20221020/من-يخلف-ليز-تراس-في-رئاسة-وزراء-بريطانيا-وهل-يعود-جونسون-مجددا؟-1069291287.html
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بوريس جونسون, بريطانيا
جونسون يحقق النصاب المطلوب في مجلس العموم للترشح لرئاسة الوزراء
14:20 GMT 22.10.2022 (تم التحديث: 15:05 GMT 22.10.2022) تابعنا عبر
نال رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون دعم أكثر من 100 برلماني من مجلس العموم يمثلون النصاب المطلوب للمشاركة في انتخابات رئيس وزراء بريطانيا.
وقالت شبكة "سكاي نيوز" نقلاً عن مصدر، اليوم السبت: "بوريس جونسون مدعوم من قبل أكثر من 100 عضو برلماني ولذا فمن الممكن أن يكون مرشحا على أوراق الاقتراع".
وعاد بوريس جونسون، اليوم السبت في 22 أكتوبر/تشرين الأول، إلى بريطانيا في محاولة جريئة للفوز بولاية ثانية كرئيس للوزراء بعد أسابيع فقط من إجباره على الاستقالة من منصبه. وحسب شبكة "سكاي نيوز"، وصل جونسون إلى مطار جاتويك في بريطانيا مع زوجته وأطفاله وكان هناك "رد فعل متباين"، حيث استقل هو وعائلته الطائرة قبل أي شخص آخر.
وأشارت "سكاي نيوز" إلى أن العديد من الركاب بدوا "مرتبكين قليلا"، وكان هناك عدد قليل من صيحات الاستهجان
.
وأوضحت أن جونسون كان يقضي إجازته في جمهورية الدومينيكان عندما استقالت ليز تراس ولم يدلِ بأي تصريحات عن احتمال خوضه سباق رئاسة الوزراء. ووفقا للشبكة، تم تتبّع الرحلة من قبل نحو 7 آلاف شخص من خلال موقع "فلايت رادار 24".