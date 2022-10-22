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https://sputnikarabic.ae/20221022/حكومة-هنغاريا-تتوقع-مصادقة-البرلمان-على-انضمام-السويد-وفنلندا-للناتو-قبل-منتصف-ديسمبر-1069352535.html
حكومة هنغاريا تتوقع مصادقة البرلمان على انضمام السويد وفنلندا للناتو قبل منتصف ديسمبر
حكومة هنغاريا تتوقع مصادقة البرلمان على انضمام السويد وفنلندا للناتو قبل منتصف ديسمبر
أعلنت الحكومة الهنغارية أن البرلمان سيبحث التصديق على أوراق انضمام فنلندا والسويد في دورة الخريف، نظرا لأن القوانين المتعلقة بالحصول على تمويل الاتحاد الأوروبي... 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T16:18+0000
2022-10-22T16:18+0000
أخبار المجر
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بودابست- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات لجيرجيلي غولياس مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت.وهنغاريا وتركيا هما العضوان الوحيدان اللذان لم يصادقا بعد على انضمام فنلندا والسويد.قال غولياس: "في بداية دورة الخريف، كان تمرير تشريع يتضمن تعهدات المجر بموجب اتفاق مع المفوضية الأوروبية في مقدمة أولويات البرلمان. هذا اكتمل حاليا، لذلك أعتقد أن البرلمان خلال الدورة سيكون بمقدوره مناقشة المصادقة".وأضاف أن "دورة الخريف سوف تنتهي في منتصف ديسمبر (كانون الأول)، لذلك أعتقد أنه سيتم إنجازها قبل ذلك".يوم الخميس، ذكر البرلمان المجري أن الدورة ستناقش التصديق على اتفاقية انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.ووفقا لوسائل الإعلام المجرية، فقد اقترح الاشتراكيون في البرلمان المجري إجراء تصويت على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو في 4 أكتوبر/تشرين الأول، لكن الاقتراح رفضه حزب فيدس الحاكم بقيادة أوربان.وقال رئيس الوزراء المجري في الصيف، إن التصديق على معاهدات توسيع الناتو سيتم النظر فيه هذا الخريف.في 18 مايو/ أيار ، بعد ثلاثة أشهر من إطلاق روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، قدمت فنلندا والسويد طلبات العضوية في الناتو، متخليين عن عقود من الحياد.
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أخبار المجر, الناتو
أخبار المجر, الناتو

حكومة هنغاريا تتوقع مصادقة البرلمان على انضمام السويد وفنلندا للناتو قبل منتصف ديسمبر

16:18 GMT 22.10.2022
CC0 / Pixabay / مبنى البرلمان المجري في بودابست
مبنى البرلمان المجري في بودابست - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
CC0 / Pixabay /
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أعلنت الحكومة الهنغارية أن البرلمان سيبحث التصديق على أوراق انضمام فنلندا والسويد في دورة الخريف، نظرا لأن القوانين المتعلقة بالحصول على تمويل الاتحاد الأوروبي هيمنت على أجندته السابقة.
بودابست- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات لجيرجيلي غولياس مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت.
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وهنغاريا وتركيا هما العضوان الوحيدان اللذان لم يصادقا بعد على انضمام فنلندا والسويد.
قال غولياس: "في بداية دورة الخريف، كان تمرير تشريع يتضمن تعهدات المجر بموجب اتفاق مع المفوضية الأوروبية في مقدمة أولويات البرلمان. هذا اكتمل حاليا، لذلك أعتقد أن البرلمان خلال الدورة سيكون بمقدوره مناقشة المصادقة".
وأضاف أن "دورة الخريف سوف تنتهي في منتصف ديسمبر (كانون الأول)، لذلك أعتقد أنه سيتم إنجازها قبل ذلك".
يوم الخميس، ذكر البرلمان المجري أن الدورة ستناقش التصديق على اتفاقية انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.
ووفقا لوسائل الإعلام المجرية، فقد اقترح الاشتراكيون في البرلمان المجري إجراء تصويت على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو في 4 أكتوبر/تشرين الأول، لكن الاقتراح رفضه حزب فيدس الحاكم بقيادة أوربان.
وقال رئيس الوزراء المجري في الصيف، إن التصديق على معاهدات توسيع الناتو سيتم النظر فيه هذا الخريف.
في 18 مايو/ أيار ، بعد ثلاثة أشهر من إطلاق روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، قدمت فنلندا والسويد طلبات العضوية في الناتو، متخليين عن عقود من الحياد.
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