https://sputnikarabic.ae/20221022/حماس-تدين-العدوان-الإسرائيلي-على-سوريا-وتصفه-بـالجريمة-والبلطجة-الصهيونية-المتكررة-1069346032.html
"حماس" تدين "العدوان الإسرائيلي على سوريا" وتصفه بـ"الجريمة والبلطجة الصهيونية المتكررة"
"حماس" تدين "العدوان الإسرائيلي على سوريا" وتصفه بـ"الجريمة والبلطجة الصهيونية المتكررة"
أدانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، اليوم السبت، "العدوان الإسرائيلي الجديد الذي استهدف أراض سورية ليلة أمس الجمعة". 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T12:44+0000
2022-10-22T12:44+0000
2022-10-22T12:44+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1049888464_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f562f85afbe288e3c61df49949ca8401.jpg
وقال المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، إن "هذه الغارات جريمة ضد أمتنا وامتداد لعمليات القتل والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني"، واصفا الغارات بـ"الجريمة والبلطجة الصهيونية المتكررة ضد أمتنا"، حسب المركز الفلسطيني للإعلام.وأضاف قاسم أن "توسيع العدو الصهيوني لعدوانه في المنطقة يهدف للضغط على القوى الحية في الأمة لمنعها من التضامن مع القضية الفلسطينية"، مشيرا إلى أن "الرد الأنسب على العدوان الإسرائيلي تتمثل في “المواجهة الموحدة".وتصدت وسائط الدفاع الجوي السوري، أمس الجمعة لعدوان صاروخي إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق.وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق إن "الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي في الجيش السوري بدأت قرب الساعة الحادية عشر مساء اليوم بالتصدي لأهداف معادية في أجوء ريف دمشق الجنوبي الغربي".وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك"، إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية حاولت استهداف بعض المواقع في ريف دمشق الغربي، مؤكدا أن الصواريخ الاعتراضية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها.وأضاف المصدر: "تعكف الفرق الفنية والهندسية حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان الإسرائيلي، ليتم الإعلان عنها بعد اكتمالها".وذكرت وزارة الدفاع السورية عبر قناتها على "تلغرام": "حوالي الساعة 03: 23 من مساء الجمعة 12 أكتوبر/تشرين الأول نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".
https://sputnikarabic.ae/20221021/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-صاروخية-معادية-في-محيط-دمشق-1069331369.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1049888464_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e2da1803c65d1747ce260b02be937f18.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس
"حماس" تدين "العدوان الإسرائيلي على سوريا" وتصفه بـ"الجريمة والبلطجة الصهيونية المتكررة"
تابعنا عبر
أدانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، اليوم السبت، "العدوان الإسرائيلي الجديد الذي استهدف أراض سورية ليلة أمس الجمعة".
وقال المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، إن "هذه الغارات جريمة ضد أمتنا وامتداد لعمليات القتل والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني"، واصفا الغارات بـ"الجريمة والبلطجة الصهيونية المتكررة ضد أمتنا"، حسب المركز الفلسطيني للإعلام
.
وأضاف قاسم أن "توسيع العدو الصهيوني لعدوانه في المنطقة يهدف للضغط على القوى الحية في الأمة لمنعها من التضامن مع القضية الفلسطينية"، مشيرا إلى أن "الرد الأنسب على العدوان الإسرائيلي تتمثل في “المواجهة الموحدة".
وتصدت وسائط الدفاع الجوي السوري، أمس الجمعة لعدوان صاروخي إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق
.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق إن "الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي في الجيش السوري بدأت قرب الساعة الحادية عشر مساء اليوم بالتصدي لأهداف معادية في أجوء ريف دمشق الجنوبي الغربي".
وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك"، إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية حاولت استهداف بعض المواقع في ريف دمشق الغربي، مؤكدا أن الصواريخ الاعتراضية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها.
وأضاف المصدر: "تعكف الفرق الفنية والهندسية حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان الإسرائيلي
، ليتم الإعلان عنها بعد اكتمالها".
وذكرت وزارة الدفاع السورية عبر قناتها على "تلغرام": "حوالي الساعة 03: 23 من مساء الجمعة 12 أكتوبر/تشرين الأول نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".