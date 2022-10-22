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https://sputnikarabic.ae/20221022/حماس-تدين-العدوان-الإسرائيلي-على-سوريا-وتصفه-بـالجريمة-والبلطجة-الصهيونية-المتكررة-1069346032.html
"حماس" تدين "العدوان الإسرائيلي على سوريا" وتصفه بـ"الجريمة والبلطجة الصهيونية المتكررة"
"حماس" تدين "العدوان الإسرائيلي على سوريا" وتصفه بـ"الجريمة والبلطجة الصهيونية المتكررة"
أدانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، اليوم السبت، "العدوان الإسرائيلي الجديد الذي استهدف أراض سورية ليلة أمس الجمعة". 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T12:44+0000
2022-10-22T12:44+0000
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حركة حماس
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وقال المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، إن "هذه الغارات جريمة ضد أمتنا وامتداد لعمليات القتل والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني"، واصفا الغارات بـ"الجريمة والبلطجة الصهيونية المتكررة ضد أمتنا"، حسب المركز الفلسطيني للإعلام.وأضاف قاسم أن "توسيع العدو الصهيوني لعدوانه في المنطقة يهدف للضغط على القوى الحية في الأمة لمنعها من التضامن مع القضية الفلسطينية"، مشيرا إلى أن "الرد الأنسب على العدوان الإسرائيلي تتمثل في “المواجهة الموحدة".وتصدت وسائط الدفاع الجوي السوري، أمس الجمعة لعدوان صاروخي إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق.وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق إن "الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي في الجيش السوري بدأت قرب الساعة الحادية عشر مساء اليوم بالتصدي لأهداف معادية في أجوء ريف دمشق الجنوبي الغربي".وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك"، إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية حاولت استهداف بعض المواقع في ريف دمشق الغربي، مؤكدا أن الصواريخ الاعتراضية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها.وأضاف المصدر: "تعكف الفرق الفنية والهندسية حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان الإسرائيلي، ليتم الإعلان عنها بعد اكتمالها".وذكرت وزارة الدفاع السورية عبر قناتها على "تلغرام": "حوالي الساعة 03: 23 من مساء الجمعة 12 أكتوبر/تشرين الأول نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".
https://sputnikarabic.ae/20221021/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-صاروخية-معادية-في-محيط-دمشق-1069331369.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس

"حماس" تدين "العدوان الإسرائيلي على سوريا" وتصفه بـ"الجريمة والبلطجة الصهيونية المتكررة"

12:44 GMT 22.10.2022
© Sputnik . ALI HASHEMالدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي
الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© Sputnik . ALI HASHEM
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أدانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، اليوم السبت، "العدوان الإسرائيلي الجديد الذي استهدف أراض سورية ليلة أمس الجمعة".
وقال المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، إن "هذه الغارات جريمة ضد أمتنا وامتداد لعمليات القتل والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني"، واصفا الغارات بـ"الجريمة والبلطجة الصهيونية المتكررة ضد أمتنا"، حسب المركز الفلسطيني للإعلام.
وصول منظومات الدفاع الجوي إس-300 إلى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق
أمس, 20:17 GMT
وأضاف قاسم أن "توسيع العدو الصهيوني لعدوانه في المنطقة يهدف للضغط على القوى الحية في الأمة لمنعها من التضامن مع القضية الفلسطينية"، مشيرا إلى أن "الرد الأنسب على العدوان الإسرائيلي تتمثل في “المواجهة الموحدة".
وتصدت وسائط الدفاع الجوي السوري، أمس الجمعة لعدوان صاروخي إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق إن "الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي في الجيش السوري بدأت قرب الساعة الحادية عشر مساء اليوم بالتصدي لأهداف معادية في أجوء ريف دمشق الجنوبي الغربي".
وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك"، إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية حاولت استهداف بعض المواقع في ريف دمشق الغربي، مؤكدا أن الصواريخ الاعتراضية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها.
وأضاف المصدر: "تعكف الفرق الفنية والهندسية حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان الإسرائيلي، ليتم الإعلان عنها بعد اكتمالها".
وذكرت وزارة الدفاع السورية عبر قناتها على "تلغرام": "حوالي الساعة 03: 23 من مساء الجمعة 12 أكتوبر/تشرين الأول نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".
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