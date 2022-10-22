"حماس" توجه التحية لمنفذ عملية الطعن في القدس... فيديو وصور
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورمظاهرات و احتجاجات في القدس، ديسمبر/ كانون الأول 2017
© Sputnik . Valeriy Melnikov/
وجهت حركة حماس، اليوم السبت، التحية للشاب الفلسطيني منفذ عملية الطعن في مدينة القدس المحتلة ضد أحد المستوطنين.
ونقلت وكالة "شهاب"، اليوم السبت، عن المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، توجهيه التحية لمنفذ عملية القدس في وقت سابق اليوم ضد "جنود جيش الاحتلال ومستوطنيه، ردا على جرائم الاحتلال ضد مقدساتنا".
لحظة نقل منفذ عمـلــية الطـعــــــن إلى المستشفى مصابًا بجروح خطيرة pic.twitter.com/pZsOvNmlFM— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 22, 2022
وأكد حازم قاسم: "اليوم يسير مقاتل جديد على خطى البطل عدي التميمي، في استمرار للفعل الثوري المتعاظم في كل مدن الضفة، وبالتأكيد سيلحق بهم مقاتل جديد ينضم لقافلة الثائرين".
المتحدث باسم حركة حـمـــــــاس، حازم قاسم: "التحية للمقاتل الذي نفذ العملية البطولية في مدينة القدس ضد جنود جيش الاحتلال ومستوطنيه، رداً على جرائم الاحتلال ضد مقدساتنا". pic.twitter.com/7A54hJDjZL— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 22, 2022
وشدد المتحدث باسم حركة حماس على أن تلك العملية في القدس المحتلة تبدد وهم الاحتلال الإسرائيلي بإمكانية احتواء هذه الانتفاضة الفلسطينية العارمة في الضفة والقدس، وأن كل محاولات القضاء عليها ستفشل.
הפיגוע בירושלים: המחבל בן ה-15 נמלט למגרש כדורגל בו שיחקו ילדים - ונורה @Heller_shlomi pic.twitter.com/bm654kA6tZ— וואלה! (@WallaNews) October 22, 2022
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أطلقت النار، في وقت سابق من اليوم السبت، على شاب فلسطيني داخل ملعب لكرة القدم في مدينة القدس الشرقية بدعوى تنفيذه عملية طعن أسفرت عن إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة.
وأصيب إسرائيلي بجروح وصفت بالخطيرة، بعد تعرضه للطعن في مدينة القدس الشرقية، فيما لاذ المهاجم بالفرار.
הפיגוע בירושלים: המחבל שנוטרל לעיני ילדים – בן 16 בעל תעודת זהות כחולהhttps://t.co/bvzVzPHu2f @ndvori pic.twitter.com/rTsc6gYdjr— החדשות - N12 (@N12News) October 22, 2022
وقال قائد لواء شرطة القدس، دورون تورغمان، في بيان إن المشتبه به في طعن الشاب في شارع شيشت هياميم في القدس الشرقية فر من المكان، وتقوم قوات خاصة من الشرطة بمطاردته.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يجري التحقيق في حادثة الطعن على أنها "هجوم إرهابي"، ونقل المصاب إلى مستشفى شعاري تسيديك في القدس في حالة خطيرة، بحسب المصدر ذاته.
وتشهد الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية توترا متصاعدا بين إسرائيل والفلسطينيين، في وقت تنفذ فيه الأولى عملية عسكرية واسعة النطاق منذ أواخر مارس/آذار الماضي، في الضفة أسفرت عن اعتقال مئات الفلسطينيين واغتيال آخرين.