https://sputnikarabic.ae/20221022/حماس-توجه-التحية-لمنفذ-عملية-الطعن-في-القدس-فيديو-وصور-1069351182.html

"حماس" توجه التحية لمنفذ عملية الطعن في القدس... فيديو وصور

"حماس" توجه التحية لمنفذ عملية الطعن في القدس... فيديو وصور

وجهت حركة حماس، اليوم السبت، التحية للشاب الفلسطيني منفذ عملية الطعن في مدينة القدس المحتلة ضد أحد المستوطنين. 22.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-22T15:20+0000

2022-10-22T15:20+0000

2022-10-22T15:20+0000

أخبار العالم العربي

فصائل فلسطينية

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102830/38/1028303870_0:0:3135:1763_1920x0_80_0_0_4fd311cace4046ae689268c63dc2f3a9.jpg

ونقلت وكالة "شهاب"، اليوم السبت، عن المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، توجهيه التحية لمنفذ عملية القدس في وقت سابق اليوم ضد "جنود جيش الاحتلال ومستوطنيه، ردا على جرائم الاحتلال ضد مقدساتنا".وأكد حازم قاسم: "اليوم يسير مقاتل جديد على خطى البطل عدي التميمي، في استمرار للفعل الثوري المتعاظم في كل مدن الضفة، وبالتأكيد سيلحق بهم مقاتل جديد ينضم لقافلة الثائرين".وشدد المتحدث باسم حركة حماس على أن تلك العملية في القدس المحتلة تبدد وهم الاحتلال الإسرائيلي بإمكانية احتواء هذه الانتفاضة الفلسطينية العارمة في الضفة والقدس، وأن كل محاولات القضاء عليها ستفشل.وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أطلقت النار، في وقت سابق من اليوم السبت، على شاب فلسطيني داخل ملعب لكرة القدم في مدينة القدس الشرقية بدعوى تنفيذه عملية طعن أسفرت عن إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة.وأصيب إسرائيلي بجروح وصفت بالخطيرة، بعد تعرضه للطعن في مدينة القدس الشرقية، فيما لاذ المهاجم بالفرار.وقال قائد لواء شرطة القدس، دورون تورغمان، في بيان إن المشتبه به في طعن الشاب في شارع شيشت هياميم في القدس الشرقية فر من المكان، وتقوم قوات خاصة من الشرطة بمطاردته.وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يجري التحقيق في حادثة الطعن على أنها "هجوم إرهابي"، ونقل المصاب إلى مستشفى شعاري تسيديك في القدس في حالة خطيرة، بحسب المصدر ذاته.وتشهد الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية توترا متصاعدا بين إسرائيل والفلسطينيين، في وقت تنفذ فيه الأولى عملية عسكرية واسعة النطاق منذ أواخر مارس/آذار الماضي، في الضفة أسفرت عن اعتقال مئات الفلسطينيين واغتيال آخرين.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم العربي, فصائل فلسطينية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل