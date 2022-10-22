https://sputnikarabic.ae/20221022/خلال-لقائه-مع-باشاغا-باتيلي-يدعو-إلى-ضرورة-إيجاد-حل-ليبي-للخروج-من-الأزمة-1069358622.html

خلال لقائه مع باشاغا... باتيلي يدعو إلى ضرورة إيجاد "حل ليبي" للخروج من الأزمة

خلال لقائه مع باشاغا... باتيلي يدعو إلى ضرورة إيجاد "حل ليبي" للخروج من الأزمة

دعا المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبد الله باتيلي إلى ضرورة إيجاد حل ليبي للخروج من الأزمة، مؤكدا التزام الأمم المتحدة بدعم الجهود الليبية لتجاوز المأزق... 22.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-22T19:57+0000

2022-10-22T19:57+0000

2022-10-22T19:57+0000

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

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جاء ذلك خلال لقائه، مساء اليوم السبت، مع رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، وفق تغريدات نشرتها البعثة الأممية لدى ليبيا في حسابها على تويتر.وقال باتيلي إن "الأمم المتحدة ملتزمة بتيسير ودعم الجهود الليبية لتجاوز المأزق السياسي من أجل تحقيق السلام والاستقرار للشعب الليبي".وأكد المبعوث الأممي أن "السبيل للخروج من الأزمة في ليبيا يتمثل في اجتماع الليبيين معا لإيجاد حل ليبي".وفي وقت سابق من اليوم السبت، التقى باتيلي في بنغازي مع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.وأكد المبعوث الأممي خلال اللقاء "أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا".وأشار إلى أن لقاءه مع حفتر "يأتي في إطار عزمه الاستماع إلى جميع أصحاب المصلحة الليبيين".والأحد الماضي، بدأ المبعوث الأممي الجديد مهام عمله بعد وصوله إلى العاصمة الليبية طرابلس، حيث التقى برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه عبد الله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة.وبحسب صحيفة "الوسط" الليبية، التقى باتيلي أيضا في طرابلس "بكل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ورئيس الأركان التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق محمد الحداد، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح".والثلاثاء الماضي، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، في إحاطة من مقر المنظمة في نيويورك، إن باتيلي أكد خلال لقاءاته الأخيرة مع الليبيين أن "الأولوية القصوى لبعثة الأمم المتحدة تظل دعم ليبيا في تحديد مسار توافقي نحو انتخابات نزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن؛ لضمان حل الأزمة بقيادة ليبية".وتتصاعد الأزمة السياسية في ليبيا بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا؛ وكانت قد حصلت على ثقة مجلس النواب الليبي، في مارس/ آذار الماضي، أما الثانية، فهي حكومة الوحدة الوطنية، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.وتشهد ليبيا صراعات سياسية وعسكرية واقتصادية، وخاصة بعد فشل الأطراف، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كان اتفق عليها سابقاً، بعد اتفاق جنيف الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، برعاية الأمم المتحدة.

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