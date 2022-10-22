https://sputnikarabic.ae/20221022/دوي-انفجارات-في-دنيبروبيتروفسك-الأوكرانية-1069336113.html
دوي انفجارات في دنيبروبيتروفسك الأوكرانية
دوي انفجارات في دنيبروبيتروفسك الأوكرانية
ذكرت القناة الخامسة التلفزيونية الأوكرانية أن انفجارات دوت في دنيبروبيتروفسك. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T05:25+0000
2022-10-22T05:25+0000
2022-10-22T05:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068817219_0:200:2931:1849_1920x0_80_0_0_c52699161d553d6795f7fc1162bac18c.jpg
وجاء على قناة "الخامسة" على "تلغرام": "إنهم يبلغون عن انفجارات في الدنيبر".في وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب للغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا تقريبًا، وفقًا لما أفاد به مسؤولون حكوميون ووسائل إعلام محلية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068817219_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_13e264b65f11e3a85d41845d5317fd7d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
دوي انفجارات في دنيبروبيتروفسك الأوكرانية
05:25 GMT 22.10.2022 (تم التحديث: 05:26 GMT 22.10.2022) تابعنا عبر
ذكرت القناة الخامسة التلفزيونية الأوكرانية أن انفجارات دوت في دنيبروبيتروفسك.
وجاء على قناة "الخامسة" على "تلغرام": "إنهم يبلغون عن انفجارات في الدنيبر".
في وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب للغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا تقريبًا، وفقًا لما أفاد به مسؤولون حكوميون ووسائل إعلام محلية.