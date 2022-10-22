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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221022/دوي-انفجارات-في-دنيبروبيتروفسك-الأوكرانية-1069336113.html
دوي انفجارات في دنيبروبيتروفسك الأوكرانية
دوي انفجارات في دنيبروبيتروفسك الأوكرانية
ذكرت القناة الخامسة التلفزيونية الأوكرانية أن انفجارات دوت في دنيبروبيتروفسك. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T05:25+0000
2022-10-22T05:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وجاء على قناة "الخامسة" على "تلغرام": "إنهم يبلغون عن انفجارات في الدنيبر".في وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب للغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا تقريبًا، وفقًا لما أفاد به مسؤولون حكوميون ووسائل إعلام محلية.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

دوي انفجارات في دنيبروبيتروفسك الأوكرانية

05:25 GMT 22.10.2022 (تم التحديث: 05:26 GMT 22.10.2022)
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Adam Schreck
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ذكرت القناة الخامسة التلفزيونية الأوكرانية أن انفجارات دوت في دنيبروبيتروفسك.
وجاء على قناة "الخامسة" على "تلغرام": "إنهم يبلغون عن انفجارات في الدنيبر".
في وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب للغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا تقريبًا، وفقًا لما أفاد به مسؤولون حكوميون ووسائل إعلام محلية.
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