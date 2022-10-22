https://sputnikarabic.ae/20221022/رئيس-الجمهورية-العراقي-يتلقى-اتصالا-هاتفيا-من-أردوغان-1069360979.html
رئيس الجمهورية العراقي يتلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان
رئيس الجمهورية العراقي يتلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان
تلقى رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بحثا فيه العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيل... 22.10.2022, سبوتنيك عربي
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ووفقا لبيان عن رئاسة الجمهورية العراقية، قدم أردوغان، خلال الاتصال تهانيه إلى الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وأضاف البيان أن أردوغان أكد "رغبة بلاده في تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين وتفعيل التعاون الثنائي البنّاء الرامي إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة على الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية".وأضاف البيان أن الرئيس العراقي من جانبه أعرب عن "شكره للرئيس التركي على تهانيه الطيبة"، وأكد "أهمية العلاقات مع الجارة تركيا وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات وبما يؤمّن المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين في التطور والرفاه".
https://sputnikarabic.ae/20220918/مسؤول-تركي-يكشف-عن-خطة-لربط-بلاده-بالخليج-سككيا-عبر-الكويت-مرورا-بالعراق-1067916550.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
رئيس الجمهورية العراقي يتلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان
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تلقى رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بحثا فيه العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيل التعاون الثنائي بينهما.
ووفقا لبيان عن رئاسة الجمهورية العراقية، قدم أردوغان، خلال الاتصال تهانيه إلى الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"
.
وأضاف البيان أن أردوغان أكد "رغبة بلاده في تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين وتفعيل التعاون الثنائي البنّاء الرامي إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة على الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية".
وأضاف البيان أن الرئيس العراقي من جانبه أعرب عن "شكره للرئيس التركي على تهانيه الطيبة"، وأكد "أهمية العلاقات مع الجارة تركيا وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات وبما يؤمّن المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين في التطور والرفاه".