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رئيس الجمهورية العراقي يتلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان
رئيس الجمهورية العراقي يتلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان
تلقى رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بحثا فيه العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيل... 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T20:59+0000
2022-10-22T20:59+0000
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ووفقا لبيان عن رئاسة الجمهورية العراقية، قدم أردوغان، خلال الاتصال تهانيه إلى الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وأضاف البيان أن أردوغان أكد "رغبة بلاده في تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين وتفعيل التعاون الثنائي البنّاء الرامي إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة على الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية".وأضاف البيان أن الرئيس العراقي من جانبه أعرب عن "شكره للرئيس التركي على تهانيه الطيبة"، وأكد "أهمية العلاقات مع الجارة تركيا وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات وبما يؤمّن المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين في التطور والرفاه".
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

رئيس الجمهورية العراقي يتلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان

20:59 GMT 22.10.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEالرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد
الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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تلقى رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بحثا فيه العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيل التعاون الثنائي بينهما.
ووفقا لبيان عن رئاسة الجمهورية العراقية، قدم أردوغان، خلال الاتصال تهانيه إلى الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأضاف البيان أن أردوغان أكد "رغبة بلاده في تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين وتفعيل التعاون الثنائي البنّاء الرامي إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة على الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية".
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وأضاف البيان أن الرئيس العراقي من جانبه أعرب عن "شكره للرئيس التركي على تهانيه الطيبة"، وأكد "أهمية العلاقات مع الجارة تركيا وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات وبما يؤمّن المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين في التطور والرفاه".
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