https://sputnikarabic.ae/20221022/رئيس-وزراء-أوكرانيا-يحذر-من-نفاذ-ذخيرة-الدفاع-الجوي-1069346645.html
رئيس وزراء أوكرانيا يحذر من نفاذ ذخيرة الدفاع الجوي
رئيس وزراء أوكرانيا يحذر من نفاذ ذخيرة الدفاع الجوي
أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، اليوم السبت، عن الحاجة الملحة للتزود بالذخيرة الخاصة بمنظومة الدفاع الجوي "أيريس تي" الذي سلمته برلين أخيرا إلى كييف. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T13:20+0000
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وقال شميغال في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر" الألمانية: "أولا وقبل كل شيء نحن بحاجة إلى دفاع جوي، لقد زودتنا ألمانيا بالفعل بمنظومة "أيريس تي" التي تعمل منذ أسبوع، وقد أنقذت بالفعل العديد من الأرواح، خاصة في منطقة كييف".لسوء الحظ في الوقت الحالي لدينا منظومة واحدة فقط من هذا القبيل، ونحن نتطلع إلى تسليم الدفعة التالية من الذخيرة، وبالطبع بمنظومة إضافية آمل أن تصل في نوفمبر/تشرين الثاني.ووفقًا لرئيس الوزراء: "تحتاج كييف بشكل عاجل إلى ذخيرة لهذا النظام لأن الذخيرة الحالية تكفي حرفيًا لعدة أيام".وأكد الجيش الأوكراني، في 12 أكتوبر/تشرين الأول، أن قواته تسلمت بالفعل نظام الدفاع الجوي "إيريس-تي" الألماني، لافتًا إلى أن ذلك سيكون بمثابة "حقبة جديدة" للدفاع الجوي في أوكرانيا.وقال وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، عبر حسابه في "تويتر"، إن كييف تسلمت بالفعل نظام الدفاع الجوي "أيريس تي" الألماني.وأضاف: "أيريس تي من ألمانيا هنا بالفعل، أما منظومة ناسامز الأمريكية في طريقها إلينا ونحن بحاجة إلى المزيد".
https://sputnikarabic.ae/20221012/-الناتو-يواجه-صعوبات-في-تزويد-كييف-بأنظمة-دفاع-جوي-بعد-نجاح-الضربات-الروسية-1068955745.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, رصد عسكري
رئيس وزراء أوكرانيا يحذر من نفاذ ذخيرة الدفاع الجوي
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أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، اليوم السبت، عن الحاجة الملحة للتزود بالذخيرة الخاصة بمنظومة الدفاع الجوي "أيريس تي" الذي سلمته برلين أخيرا إلى كييف.
وقال شميغال في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر" الألمانية: "أولا وقبل كل شيء نحن بحاجة إلى دفاع جوي، لقد زودتنا ألمانيا بالفعل بمنظومة "أيريس تي" التي تعمل منذ أسبوع، وقد أنقذت بالفعل العديد من الأرواح، خاصة في منطقة كييف".
لسوء الحظ في الوقت الحالي لدينا منظومة واحدة فقط من هذا القبيل، ونحن نتطلع إلى تسليم الدفعة التالية من الذخيرة، وبالطبع بمنظومة إضافية آمل أن تصل في نوفمبر/تشرين الثاني.
ووفقًا لرئيس الوزراء: "تحتاج كييف بشكل عاجل إلى ذخيرة لهذا النظام لأن الذخيرة الحالية تكفي حرفيًا لعدة أيام".
وأكد الجيش الأوكراني، في 12 أكتوبر/تشرين الأول، أن قواته تسلمت بالفعل نظام الدفاع الجوي "إيريس-تي" الألماني، لافتًا إلى أن ذلك سيكون بمثابة "حقبة جديدة" للدفاع الجوي في أوكرانيا.
وقال وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف
، عبر حسابه في "تويتر"، إن كييف تسلمت بالفعل نظام الدفاع الجوي "أيريس تي" الألماني.
وأضاف: "أيريس تي من ألمانيا هنا بالفعل، أما منظومة ناسامز الأمريكية في طريقها إلينا ونحن بحاجة إلى المزيد".