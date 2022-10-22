https://sputnikarabic.ae/20221022/روسيا-تطور-نظاما-جديدا-مضادا-للطائرات-المسيرة-1069337184.html
روسيا تطور نظاما جديدا مضادا للطائرات المسيرة
روسيا تطور نظاما جديدا مضادا للطائرات المسيرة
تقوم شركات "روس إلكترونيك" الروسية بتصميم نظام جديد لمواجهة الطائرات المسيرة، بطلب من شركة "روس غفاردي". 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T06:39+0000
2022-10-22T06:39+0000
2022-10-22T06:39+0000
رصد عسكري
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062181874_0:153:2313:1454_1920x0_80_0_0_8a7909ea911482c10d80c5d744c3b5c8.jpg
تم تصميم الخصائص المتقدمة للمنتج لتوفير الوظائف الأكثر طلبا، مع مراعاة الاحتياجات الحالية، بما في ذلك من حيث معايير الوزن والحجم، وفقًا لما ذكرته الخدمة الصحفية للشركة لوسائل إعلام روسية.في وقت سابق، طورت "روس إلكترونيك" نظامين مضادين للطائرات المسيرة "أتاكا". الأول يسمح بحظر قنوات التحكم والملاحة للطائرة المسيرة دون التدخل في تشغيل المعدات الإلكترونية الأخرى. إنها تهم وكالات إنفاذ القانون والشركات في قطاع النفط والغاز والصناعة الكيميائية، لأنها تتيح حماية البنية التحتية الحيوية بشكل فعال من هجمات الطائرات المسيرة.والثاني، "أتاكا شروخ" يجد بالصوت حتى طائرات مسيرة تحلق في وضع الصمت اللاسلكي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062181874_0:0:2313:1735_1920x0_80_0_0_48b07f540b4fd1237e8aabec70d15f1b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
روسيا تطور نظاما جديدا مضادا للطائرات المسيرة
تابعنا عبر
تقوم شركات "روس إلكترونيك" الروسية بتصميم نظام جديد لمواجهة الطائرات المسيرة، بطلب من شركة "روس غفاردي".
تم تصميم الخصائص المتقدمة للمنتج لتوفير الوظائف الأكثر طلبا، مع مراعاة الاحتياجات الحالية، بما في ذلك من حيث معايير الوزن والحجم، وفقًا لما ذكرته الخدمة الصحفية للشركة لوسائل إعلام روسية.
في وقت سابق، طورت "روس إلكترونيك" نظامين مضادين للطائرات المسيرة "أتاكا". الأول يسمح بحظر قنوات التحكم والملاحة للطائرة المسيرة دون التدخل في تشغيل المعدات الإلكترونية الأخرى. إنها تهم وكالات إنفاذ القانون والشركات في قطاع النفط والغاز والصناعة الكيميائية، لأنها تتيح حماية البنية التحتية الحيوية بشكل فعال من هجمات الطائرات المسيرة.
والثاني، "أتاكا شروخ" يجد بالصوت حتى طائرات مسيرة تحلق في وضع الصمت اللاسلكي.