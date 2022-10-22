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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221022/سماع-دوي-انفجارات-في-مقاطعة-كييف-1069339653.html
سماع دوي انفجارات في مقاطعة كييف
سماع دوي انفجارات في مقاطعة كييف
ذكرت القناة الخامسة التلفزيونية الأوكرانية أن دوي انفجارات سمعت في مقاطعة كييف. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T08:52+0000
2022-10-22T08:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وجاء على "تلغرام": "إنهم يتحدثون عن انفجارات في كييف".في وقت سابق، أفيد عن حالة تأهب جوي جديدة واسعة النطاق على أراضي أوكرانيا، باستثناء جنوب وغربي أوكرانيا.انطلقت صافرات الإنذار، صباح السبت، في أنحاء أوكرانيا، وفق ما أوردته وسائل الإعلام والسلطات المحلية. تم الإبلاغ عن ضرب مرافق البنية التحتية للطاقة في مقاطعات خميلنيتسكي وفولين وكيروفوغراد وأوديسا. كان هناك انقطاع للتيار الكهربائي في المراكز الإقليمية والمدن الأخرى في المقاطعات.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

سماع دوي انفجارات في مقاطعة كييف

08:52 GMT 22.10.2022
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Adam Schreck
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ذكرت القناة الخامسة التلفزيونية الأوكرانية أن دوي انفجارات سمعت في مقاطعة كييف.
وجاء على "تلغرام": "إنهم يتحدثون عن انفجارات في كييف".
في وقت سابق، أفيد عن حالة تأهب جوي جديدة واسعة النطاق على أراضي أوكرانيا، باستثناء جنوب وغربي أوكرانيا.
انطلقت صافرات الإنذار، صباح السبت، في أنحاء أوكرانيا، وفق ما أوردته وسائل الإعلام والسلطات المحلية. تم الإبلاغ عن ضرب مرافق البنية التحتية للطاقة في مقاطعات خميلنيتسكي وفولين وكيروفوغراد وأوديسا. كان هناك انقطاع للتيار الكهربائي في المراكز الإقليمية والمدن الأخرى في المقاطعات.
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Военнослужащий из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:51 GMT
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