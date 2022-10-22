https://sputnikarabic.ae/20221022/سماع-دوي-انفجارات-في-مقاطعة-كييف-1069339653.html
سماع دوي انفجارات في مقاطعة كييف
سماع دوي انفجارات في مقاطعة كييف
ذكرت القناة الخامسة التلفزيونية الأوكرانية أن دوي انفجارات سمعت في مقاطعة كييف. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T08:52+0000
2022-10-22T08:52+0000
2022-10-22T08:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وجاء على "تلغرام": "إنهم يتحدثون عن انفجارات في كييف".في وقت سابق، أفيد عن حالة تأهب جوي جديدة واسعة النطاق على أراضي أوكرانيا، باستثناء جنوب وغربي أوكرانيا.انطلقت صافرات الإنذار، صباح السبت، في أنحاء أوكرانيا، وفق ما أوردته وسائل الإعلام والسلطات المحلية. تم الإبلاغ عن ضرب مرافق البنية التحتية للطاقة في مقاطعات خميلنيتسكي وفولين وكيروفوغراد وأوديسا. كان هناك انقطاع للتيار الكهربائي في المراكز الإقليمية والمدن الأخرى في المقاطعات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
سماع دوي انفجارات في مقاطعة كييف
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ذكرت القناة الخامسة التلفزيونية الأوكرانية أن دوي انفجارات سمعت في مقاطعة كييف.
وجاء على "تلغرام": "إنهم يتحدثون عن انفجارات في كييف".
في وقت سابق، أفيد عن حالة تأهب جوي جديدة واسعة النطاق على أراضي أوكرانيا، باستثناء جنوب وغربي أوكرانيا.
انطلقت صافرات الإنذار، صباح السبت، في أنحاء أوكرانيا، وفق ما أوردته وسائل الإعلام والسلطات المحلية. تم الإبلاغ عن ضرب مرافق البنية التحتية للطاقة في مقاطعات خميلنيتسكي وفولين وكيروفوغراد وأوديسا. كان هناك انقطاع للتيار الكهربائي في المراكز الإقليمية والمدن الأخرى في المقاطعات.