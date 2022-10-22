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شولتس يشدد على تجنب الصدام المباشر مع روسيا
شولتس يشدد على تجنب الصدام المباشر مع روسيا
اعتبر المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية والقائد السابق لقوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان، ديفيد بتريوس، أن مشاركة فرقة... 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T15:16+0000
2022-10-22T15:16+0000
أخبار ألمانيا
روسيا
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وقال بتريوس، اليوم السبت، إن "الولايات المتحدة والدول الأخرى قد ترد بطريقة أو بأخرى، ولكن كقوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، وليس كقوة تابعة لحلف شمال الأطلسي".وفي سياق متصل، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، عندما سئل عما إذا كان يخشى تصاعد الصراع في أوكرانيا إلى حرب عالمية: "لا أعتقد أنه سيحدث، لكن يجب ألا نغفل عن الخطر".ولم تقترح دول مجموعة السبع، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، خطوات ملموسة بشأن تدابير جديدة أو إمدادات أسلحة لأوكرانيا وسط الهجمات الصاروخية الأخيرة، وفقًا لتقارير إعلامية غربية.ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسودة بيان المجموعة إن "الدول لم تقترح أي إجراءات أو أسلحة محددة".
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أخبار ألمانيا, روسيا
أخبار ألمانيا, روسيا

شولتس يشدد على تجنب الصدام المباشر مع روسيا

15:16 GMT 22.10.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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اعتبر المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية والقائد السابق لقوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان، ديفيد بتريوس، أن مشاركة فرقة "متعددة الجنسيات" بقيادة الولايات المتحدة وليس الناتو نفسه في الصراع في أوكرانيا، غير مستبعد.
وقال بتريوس، اليوم السبت، إن "الولايات المتحدة والدول الأخرى قد ترد بطريقة أو بأخرى، ولكن كقوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، وليس كقوة تابعة لحلف شمال الأطلسي".
وفي سياق متصل، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، عندما سئل عما إذا كان يخشى تصاعد الصراع في أوكرانيا إلى حرب عالمية: "لا أعتقد أنه سيحدث، لكن يجب ألا نغفل عن الخطر".

"في مثل هذا الوضع الخطير، فإن أي خطوة غير مبالية أمر غير وارد. لا يمكن أن تؤدي إلى صراع مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي".

ولم تقترح دول مجموعة السبع، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، خطوات ملموسة بشأن تدابير جديدة أو إمدادات أسلحة لأوكرانيا وسط الهجمات الصاروخية الأخيرة، وفقًا لتقارير إعلامية غربية.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسودة بيان المجموعة إن "الدول لم تقترح أي إجراءات أو أسلحة محددة".
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