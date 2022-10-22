https://sputnikarabic.ae/20221022/شولتس-يشدد-على-تجنب-الصدام-المباشر-مع-روسيا-1069350928.html
شولتس يشدد على تجنب الصدام المباشر مع روسيا
شولتس يشدد على تجنب الصدام المباشر مع روسيا
اعتبر المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية والقائد السابق لقوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان، ديفيد بتريوس، أن مشاركة فرقة... 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T15:16+0000
2022-10-22T15:16+0000
2022-10-22T15:16+0000
أخبار ألمانيا
روسيا
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وقال بتريوس، اليوم السبت، إن "الولايات المتحدة والدول الأخرى قد ترد بطريقة أو بأخرى، ولكن كقوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، وليس كقوة تابعة لحلف شمال الأطلسي".وفي سياق متصل، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، عندما سئل عما إذا كان يخشى تصاعد الصراع في أوكرانيا إلى حرب عالمية: "لا أعتقد أنه سيحدث، لكن يجب ألا نغفل عن الخطر".ولم تقترح دول مجموعة السبع، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، خطوات ملموسة بشأن تدابير جديدة أو إمدادات أسلحة لأوكرانيا وسط الهجمات الصاروخية الأخيرة، وفقًا لتقارير إعلامية غربية.ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسودة بيان المجموعة إن "الدول لم تقترح أي إجراءات أو أسلحة محددة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, روسيا
شولتس يشدد على تجنب الصدام المباشر مع روسيا
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اعتبر المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية والقائد السابق لقوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان، ديفيد بتريوس، أن مشاركة فرقة "متعددة الجنسيات" بقيادة الولايات المتحدة وليس الناتو نفسه في الصراع في أوكرانيا، غير مستبعد.
وقال بتريوس، اليوم السبت، إن "الولايات المتحدة والدول الأخرى قد ترد بطريقة أو بأخرى، ولكن كقوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، وليس كقوة تابعة لحلف شمال الأطلسي".
وفي سياق متصل، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، عندما سئل عما إذا كان يخشى تصاعد الصراع في أوكرانيا إلى حرب عالمية: "لا أعتقد أنه سيحدث، لكن يجب ألا نغفل عن الخطر".
"في مثل هذا الوضع الخطير، فإن أي خطوة غير مبالية أمر غير وارد. لا يمكن أن تؤدي إلى صراع مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي".
ولم تقترح دول مجموعة السبع، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، خطوات ملموسة بشأن تدابير جديدة أو إمدادات أسلحة لأوكرانيا وسط الهجمات الصاروخية الأخيرة، وفقًا لتقارير إعلامية غربية.
ونقلت وكالة "بلومبرغ"
عن مسودة بيان المجموعة إن "الدول لم تقترح أي إجراءات أو أسلحة محددة".