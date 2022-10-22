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https://sputnikarabic.ae/20221022/طالبان-تعلن-تصفية-6-من-عناصر-داعش-في-كابول-1069338933.html
طالبان تعلن تصفية 6 من عناصر "داعش" في كابول
طالبان تعلن تصفية 6 من عناصر "داعش" في كابول
قال مسؤولون أفغان إن قوات الأمن التابعة لحركة طالبان، نفذت عملية ضد مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي في العاصمة كابول، أسفرت عن مقتل 6 والقبض على 2 من عناصره. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T08:13+0000
2022-10-22T08:13+0000
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وقال المتحدث باسم طالبان محمد نعيم على مواقع التواصل، إن قوات الوحدات الخاصة للحركة نفذت عملية أمنية أمس الجمعة، ضد مجموعة من تشكيلات "داعش" (المحظور في روسيا).وأضاف أنه في البداية تم إلقاء القبض على شخصين، ولكن لاحقا تم اكتشاف أحد مراكزها في المنطقة 8 في كابول.وأوضح نعيم أن العملية أسفرت عن قتل 6 مسلحين ومصادرة أسلحة وقنابل يدوية وعبوات ناسفة وسيارة. كما أشار المتحدث إلى أن المسلحين الذين تم القضاء عليهم متورطون في الهجمات الإرهابية الأخيرة في مسجد ومؤسسة تعليمية في كابول وبعض الجرائم الأخرى ضد المدنيين. وصلت حركة طالبان (تخضع لعقوبات بسبب اتهامات تتعلق بالإرهاب) إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب 2021 ، بعد انهيار الحكومة المدنية المدعومة من الولايات المتحدة وعمليات الإجلاء الجماعية. منذ استيلاء طالبان على السلطة، يواجه السكان الأفغان أزمات اقتصادية وإنسانية وأمنية متفاقمة.
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أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, العالم, أخبار العالم الآن, تنظيم داعش الإرهابي
أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, العالم, أخبار العالم الآن, تنظيم داعش الإرهابي

طالبان تعلن تصفية 6 من عناصر "داعش" في كابول

08:13 GMT 22.10.2022
© AFP 2022 / -مسلحي حركة طالبان على متن مركبة أثناء مرورهم في العاصمة كابول إثر السيطرة عليها في 15 أغسطس 2021
مسلحي حركة طالبان على متن مركبة أثناء مرورهم في العاصمة كابول إثر السيطرة عليها في 15 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© AFP 2022 / -
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قال مسؤولون أفغان إن قوات الأمن التابعة لحركة طالبان، نفذت عملية ضد مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي في العاصمة كابول، أسفرت عن مقتل 6 والقبض على 2 من عناصره.
وقال المتحدث باسم طالبان محمد نعيم على مواقع التواصل، إن قوات الوحدات الخاصة للحركة نفذت عملية أمنية أمس الجمعة، ضد مجموعة من تشكيلات "داعش" (المحظور في روسيا).
وأضاف أنه في البداية تم إلقاء القبض على شخصين، ولكن لاحقا تم اكتشاف أحد مراكزها في المنطقة 8 في كابول.
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وأوضح نعيم أن العملية أسفرت عن قتل 6 مسلحين ومصادرة أسلحة وقنابل يدوية وعبوات ناسفة وسيارة.
كما أشار المتحدث إلى أن المسلحين الذين تم القضاء عليهم متورطون في الهجمات الإرهابية الأخيرة في مسجد ومؤسسة تعليمية في كابول وبعض الجرائم الأخرى ضد المدنيين.
وصلت حركة طالبان (تخضع لعقوبات بسبب اتهامات تتعلق بالإرهاب) إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب 2021 ، بعد انهيار الحكومة المدنية المدعومة من الولايات المتحدة وعمليات الإجلاء الجماعية. منذ استيلاء طالبان على السلطة، يواجه السكان الأفغان أزمات اقتصادية وإنسانية وأمنية متفاقمة.
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