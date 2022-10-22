https://sputnikarabic.ae/20221022/طهران-تعلن-رفع-دعوى-قضائية-ضد-أمريكا-بسبب-دورها-المباشر-في-أعمال-الشغب-الأخيرة-داخل-إيران-1069348619.html

طهران تعلن رفع دعوى قضائية ضد أمريكا بسبب دورها المباشر في أعمال الشغب الأخيرة داخل إيران

طهران تعلن رفع دعوى قضائية ضد أمريكا بسبب دورها المباشر في أعمال الشغب الأخيرة داخل إيران

أعلنت إيران، اليوم السبت، عن "رفع دعوى قضائية في محكمة العدل في طهران ضد أمريكا بسبب دورها المباشر في أعمال الشغب الأخيرة التي شهدتها إيران". 22.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-22T14:19+0000

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وقال مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان كاظم غريب أبادي، إن "هناك دور مدمر لقنوات (إيران إنترناشيونال) و (بي بي سي فارسي) في توجيه الشغب والتحريض علیهما وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والأعمال الإرهابية والتدريب على كيفية خلق النزاعات وصنع الأجهزة المناسبة لها"، حسب وكالة مهر الإيرانية.وأضاف: " يجب إضافة هاتين القناتين والعاملین فیها إلى قائمة الجماعات والأفراد الإرهابية"، متابعا: "في الوقت الحالي یجري جمع الوثائق بشأن هذه القنوات وسيتم قريباً متابعة الإجراءات القانونية ضدهما في المحاكم المحلية والأجنبية".وأكد غريب آبادي أنه "لن يتم إهمال دور الدول التي تستضيف وتدعم هذه القنوات، وتحديداً بريطانيا والسعودية، من قبل الجهات الحكومية المعنیة بالأمر"، مشيرا إلى الاعتداءات الحاصلة على المنشأت الدبلوماسية والأشخاص الإيرانيين في بعض الدول.ودعا الدول التي تعرضت فيها البعثات والمنشأت الدبلوماسية الإيرانية للهجوم في أراضيها إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في تعزيز الحماية وضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات والتعويض عن الخسائر المادية والمعنوية الملحقة بهم، ومقاضاة ومحاكمة المسببین وفقًا لاتفاقية عام 1973.وفرضت إيران عقوبات على المملكة المتحدة، متهمةً السلطات البريطانية بالتحريض على الاضطرابات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية في الفترة الأخيرة.وشملت العقوبات تسعة أفراد، والمركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة، ومركز الاتصالات الحكومي (GCHQ)، وكذلك قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن عددا من الشركات مدرجة على قائمة العقوبات.وتشهد إيران، منذ الشهر الماضي، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة، متعهدًا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.فيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).

https://sputnikarabic.ae/20221020/الحرس-الثوري-الإيراني-يحذر-السعودية-من-اعتمادها-على-إسرائيل-ويطالبها-بالعودة-لـبيتها-العنكبوتي-1069278618.html

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