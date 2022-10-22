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https://sputnikarabic.ae/20221022/عسكريون-في-كييف-يشتكون-من-أنظمة-الدفاع-الجوي-القديمة-ونقص-الذخيرة-1069337854.html
عسكريون في كييف يشتكون من أنظمة الدفاع الجوي القديمة ونقص الذخيرة
عسكريون في كييف يشتكون من أنظمة الدفاع الجوي القديمة ونقص الذخيرة
قال مسؤولون عسكريون في كييف إن أنظمة الدفاع الجوي في أوكرانيا عفا عليها الزمن. بالإضافة إلى ذلك، القوات المسلحة الأوكرانية لديها نقص في الذخيرة، حسبما ذكرت... 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T07:11+0000
2022-10-22T07:11+0000
أخبار أوكرانيا
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اشتكى دينيس سمازني، رئيس تدريب قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، من مشاكل تتعلق بالأسلحة لمراسل الصحيفة.لا تزال أوكرانيا تستخدم أنظمة الدفاع الجوي السوفيتية التي لا يمكنها التعامل مع التهديدات. وأفاد وزير الدفاع في أوكرانيا أليكسي ريزنيكوف، بأن كييف تتوقع في المستقبل القريب توريد أنظمة صواريخ حديثة من الولايات المتحدة وأنظمة الدفاع الجوي الألمانية.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

عسكريون في كييف يشتكون من أنظمة الدفاع الجوي القديمة ونقص الذخيرة

07:11 GMT 22.10.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورصواريخ "كاليبر" و"باستيون" تضرب مواقع الجيش الأوكراني
صواريخ كاليبر وباستيون تضرب مواقع الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
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قال مسؤولون عسكريون في كييف إن أنظمة الدفاع الجوي في أوكرانيا عفا عليها الزمن. بالإضافة إلى ذلك، القوات المسلحة الأوكرانية لديها نقص في الذخيرة، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".
اشتكى دينيس سمازني، رئيس تدريب قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، من مشاكل تتعلق بالأسلحة لمراسل الصحيفة.

وقال سمازني: "نحن بحاجة إلى استبدال أنظمتنا القديمة، لأنها في القريب العاجل ببساطة لن تكون قادرة على مواجهة التهديدات... وصواريخنا تنفد".

لا تزال أوكرانيا تستخدم أنظمة الدفاع الجوي السوفيتية التي لا يمكنها التعامل مع التهديدات. وأفاد وزير الدفاع في أوكرانيا أليكسي ريزنيكوف، بأن كييف تتوقع في المستقبل القريب توريد أنظمة صواريخ حديثة من الولايات المتحدة وأنظمة الدفاع الجوي الألمانية.
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