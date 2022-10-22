https://sputnikarabic.ae/20221022/علماء-يتوقعون-ماذا-سترى-إذا-سقطت-عن-غير-قصد-في-ثقب-أسود-1069339324.html

علماء يتوقعون ماذا سترى إذا سقطت في ثقب أسود

علماء يتوقعون ماذا سترى إذا سقطت في ثقب أسود

الثقوب السوداء هي أكثر الأجرام السماوية رعبا وغموضا في الكون. ما نسميه عادة بالثقوب السوداء هي الثقوب السوداء ذات الكتلة النجمية. في المرحلة الأخيرة من حياة... 22.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-22T08:50+0000

2022-10-22T08:50+0000

2022-10-22T09:12+0000

علوم

مجتمع

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أول ثقب أسود اكتشفه علماء الفلك كان Cygnus X-1، والذي تم الكشف عن وجوده باستخدام الأشعة السينية. درجة حرارة Cygnus X-1 نفسها منخفضة جدًا - فقط بضع عشرات الآلاف من الدرجات - لكن درجة حرارة القرص التراكمي المحيط به مرتفعة للغاية ويمكن أن تصل إلى 100 مليون درجة.بكلمات بسيطة، عندما تعبر أفق الحدث لثقب أسود، فأنت تتحرك بطريقة معينة إلى فضاء آخر حيث لا يمكن قياس أي شيء بقوانين الفيزياء في عالمنا، حسب صحيفة "سوهو" الصينية.لذا، إذا تم امتصاصك عن طريق الخطأ في ثقب أسود، فماذا سيحدث؟بفضل الجاذبية، لن تشعر أن الوقت قد تباطأ، وسيظل يمضي كما كان، ولكن كلما اقتربت من مركز الثقب الأسود، من المحتمل أن تمزقك قوة جاذبية المد والجزر إلى أشلاء.نظرًا لأن الثقوب السوداء لها قوة جاذبية هائلة، فإن اختلافًا بسيطًا في المسافة يمكن أن يؤدي إلى تغييرات كبيرة في الجاذبية. على سبيل المثال، إذا كنت تحلق باتجاه ثقب أسود وكانت أقدامك في المقدمة، فإن قوة الجاذبية عند قدميك ستكون أعلى بكثير من قوة الجاذبية عند رأسك. ستتمدد قدميك، وساقيك، والوركين من جاذبية الثقب الأسود، وسيمتد الجزء العلوي من جسمك معها.لكن المراقبين الخارجيين لن يروا كل هذا، لأن الوقت سيمر بشكل مختلف لك ولهم. سوف يرونك تتحرك بشكل أبطأ وأبطأ حتى تصل إلى أفق حدث الثقب الأسود وتتجمد. سوف يتجمد جسمك بالنسبة لهم في مكانه، مثل الصورة، وسيظل معلقًا هناك إلى الأبد.لا أحد يعرف ما ستراه عندما تتجاوز أفق الحدث للثقب الأسود، لأن جميع قوانين الطبيعة المعروفة لدينا تتوقف عن العمل بمجرد أن نتغلب على هذه الحدود. يعتقد العلماء أن الثقوب السوداء ربما تؤدي إلى عالم آخر، حيث قد تعمل قوانين مختلفة تمامًا للفيزياء، وليس مثل قوانيننا.

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