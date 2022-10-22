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https://sputnikarabic.ae/20221022/علماء-يتوقعون-ماذا-سترى-إذا-سقطت-عن-غير-قصد-في-ثقب-أسود-1069339324.html
علماء يتوقعون ماذا سترى إذا سقطت في ثقب أسود
علماء يتوقعون ماذا سترى إذا سقطت في ثقب أسود
الثقوب السوداء هي أكثر الأجرام السماوية رعبا وغموضا في الكون. ما نسميه عادة بالثقوب السوداء هي الثقوب السوداء ذات الكتلة النجمية. في المرحلة الأخيرة من حياة... 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T08:50+0000
2022-10-22T09:12+0000
علوم
مجتمع
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أول ثقب أسود اكتشفه علماء الفلك كان Cygnus X-1، والذي تم الكشف عن وجوده باستخدام الأشعة السينية. درجة حرارة Cygnus X-1 نفسها منخفضة جدًا - فقط بضع عشرات الآلاف من الدرجات - لكن درجة حرارة القرص التراكمي المحيط به مرتفعة للغاية ويمكن أن تصل إلى 100 مليون درجة.بكلمات بسيطة، عندما تعبر أفق الحدث لثقب أسود، فأنت تتحرك بطريقة معينة إلى فضاء آخر حيث لا يمكن قياس أي شيء بقوانين الفيزياء في عالمنا، حسب صحيفة "سوهو" الصينية.لذا، إذا تم امتصاصك عن طريق الخطأ في ثقب أسود، فماذا سيحدث؟بفضل الجاذبية، لن تشعر أن الوقت قد تباطأ، وسيظل يمضي كما كان، ولكن كلما اقتربت من مركز الثقب الأسود، من المحتمل أن تمزقك قوة جاذبية المد والجزر إلى أشلاء.نظرًا لأن الثقوب السوداء لها قوة جاذبية هائلة، فإن اختلافًا بسيطًا في المسافة يمكن أن يؤدي إلى تغييرات كبيرة في الجاذبية. على سبيل المثال، إذا كنت تحلق باتجاه ثقب أسود وكانت أقدامك في المقدمة، فإن قوة الجاذبية عند قدميك ستكون أعلى بكثير من قوة الجاذبية عند رأسك. ستتمدد قدميك، وساقيك، والوركين من جاذبية الثقب الأسود، وسيمتد الجزء العلوي من جسمك معها.لكن المراقبين الخارجيين لن يروا كل هذا، لأن الوقت سيمر بشكل مختلف لك ولهم. سوف يرونك تتحرك بشكل أبطأ وأبطأ حتى تصل إلى أفق حدث الثقب الأسود وتتجمد. سوف يتجمد جسمك بالنسبة لهم في مكانه، مثل الصورة، وسيظل معلقًا هناك إلى الأبد.لا أحد يعرف ما ستراه عندما تتجاوز أفق الحدث للثقب الأسود، لأن جميع قوانين الطبيعة المعروفة لدينا تتوقف عن العمل بمجرد أن نتغلب على هذه الحدود. يعتقد العلماء أن الثقوب السوداء ربما تؤدي إلى عالم آخر، حيث قد تعمل قوانين مختلفة تمامًا للفيزياء، وليس مثل قوانيننا.
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علوم, مجتمع
علوم, مجتمع

علماء يتوقعون ماذا سترى إذا سقطت في ثقب أسود

08:50 GMT 22.10.2022 (تم التحديث: 09:12 GMT 22.10.2022)
© Photo / ESO/L. Calçadaالمجرة "GX 339-4" - إحدى الثنائيات الأكثر ديناميكية في الفضاء، مع أربعة انفجارات خلال الأعوام السبعة الماضية. في المجموعة الشمسية، نجم متطور لا يكبر الشمس كثيراً، يدور حول ثقب أسود يقدر حجمه بـ 10 أضعاف من الكتل الشمسية.
المجرة GX 339-4 - إحدى الثنائيات الأكثر ديناميكية في الفضاء، مع أربعة انفجارات خلال الأعوام السبعة الماضية. في المجموعة الشمسية، نجم متطور لا يكبر الشمس كثيراً، يدور حول ثقب أسود يقدر حجمه بـ 10 أضعاف من الكتل الشمسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© Photo / ESO/L. Calçada
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الثقوب السوداء هي أكثر الأجرام السماوية رعبا وغموضا في الكون. ما نسميه عادة بالثقوب السوداء هي الثقوب السوداء ذات الكتلة النجمية. في المرحلة الأخيرة من حياة النجم، ينهار بحدة نحو الداخل، ويتكون ثقب أسود.
أول ثقب أسود اكتشفه علماء الفلك كان Cygnus X-1، والذي تم الكشف عن وجوده باستخدام الأشعة السينية. درجة حرارة Cygnus X-1 نفسها منخفضة جدًا - فقط بضع عشرات الآلاف من الدرجات - لكن درجة حرارة القرص التراكمي المحيط به مرتفعة للغاية ويمكن أن تصل إلى 100 مليون درجة.
لكل ثقب أسود أفق حدث خاص به. كما يوحي الاسم، هذا هو ما يسمى "حدود الحدث الخارجي". خارجها، تحدث أشياء مختلفة باستمرار، ولكن بمجرد أن تتقاطع مع الأفق، فإنها إما أن تتوقف عن الوجود أو تصبح بلا معنى.
بكلمات بسيطة، عندما تعبر أفق الحدث لثقب أسود، فأنت تتحرك بطريقة معينة إلى فضاء آخر حيث لا يمكن قياس أي شيء بقوانين الفيزياء في عالمنا، حسب صحيفة "سوهو" الصينية.
لذا، إذا تم امتصاصك عن طريق الخطأ في ثقب أسود، فماذا سيحدث؟
بفضل الجاذبية، لن تشعر أن الوقت قد تباطأ، وسيظل يمضي كما كان، ولكن كلما اقتربت من مركز الثقب الأسود، من المحتمل أن تمزقك قوة جاذبية المد والجزر إلى أشلاء.
نظرًا لأن الثقوب السوداء لها قوة جاذبية هائلة، فإن اختلافًا بسيطًا في المسافة يمكن أن يؤدي إلى تغييرات كبيرة في الجاذبية. على سبيل المثال، إذا كنت تحلق باتجاه ثقب أسود وكانت أقدامك في المقدمة، فإن قوة الجاذبية عند قدميك ستكون أعلى بكثير من قوة الجاذبية عند رأسك. ستتمدد قدميك، وساقيك، والوركين من جاذبية الثقب الأسود، وسيمتد الجزء العلوي من جسمك معها.
نتيجة لذلك، ستصبح أطول وأرق، مثل المعكرونة، وستجد نفسك أخيرًا ممزقًا بسبب الجاذبية القوية للثقب الأسود.
لكن المراقبين الخارجيين لن يروا كل هذا، لأن الوقت سيمر بشكل مختلف لك ولهم. سوف يرونك تتحرك بشكل أبطأ وأبطأ حتى تصل إلى أفق حدث الثقب الأسود وتتجمد. سوف يتجمد جسمك بالنسبة لهم في مكانه، مثل الصورة، وسيظل معلقًا هناك إلى الأبد.
إذا وقعت في ثقب أسود هائل، بسبب أفق الحدث الكبير، فلن تمزقك الجاذبية، وستسقط فيه في النهاية. وفي عملية عبور أفق الحدث، قد ترى الماضي، أو حتى التاريخ الكامل لتطور الكون، لأن قوة الجاذبية القوية للثقوب السوداء يمكن أن تشوه الزمان والمكان وحتى تشكل حلقات للخروج منها.
لا أحد يعرف ما ستراه عندما تتجاوز أفق الحدث للثقب الأسود، لأن جميع قوانين الطبيعة المعروفة لدينا تتوقف عن العمل بمجرد أن نتغلب على هذه الحدود. يعتقد العلماء أن الثقوب السوداء ربما تؤدي إلى عالم آخر، حيث قد تعمل قوانين مختلفة تمامًا للفيزياء، وليس مثل قوانيننا.
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