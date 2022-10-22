https://sputnikarabic.ae/20221022/غوغل-تضيف-ميزة-الاتصال-الواضح-الحصرية-في-هواتفها-الجديدة-بيكسل-7-1069341050.html
"غوغل" تضيف ميزة "الاتصال الواضح" الحصرية في هواتفها الجديدة "بيكسل 7"
"غوغل" تضيف ميزة "الاتصال الواضح" الحصرية في هواتفها الجديدة "بيكسل 7"
ذكرت تقارير أن شركة "غوغل" الأمريكية بدأت في اختبار ميزة حصرية في هواتفها الذكية الجديد "بيكسل 7"، تدعى "الاتصال الواضح". 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T09:58+0000
2022-10-22T09:58+0000
2022-10-22T09:58+0000
شركة غوغل
مجتمع
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وطرحت "غوغل" نسخة تجريبية ثالثة لأول إصدار ربع سنوي للنظام الأساسي "QPR1" لنظام تشغيل "أندرويد 13"، والذي يضيف ميزة "الاتصال الواضح" لهاتفي "بيكسل 7" و"بيكسل 7 برو"، وفقا لموقع "أندرويد بوليس".ويتم تفعيل الميزة في إعدادات الصوت بالهاتف، ليقوم الذكاء الاصطناعي تلقائيا بإزالة ضوضاء الخلفية على الطرف الآخر من المكالمات الخلوية، مع إجراءه تعزيزا للأصوات.وتساعد ميزة "الاتصال الواضح" في عدم مطالبة الطرف الآخر من الاتصال بتكرار ما يقوله، عندما يكون موجودا في مكان مزدحم بالناس.لكن تشير "غوغل" إلى أن "الاتصال الواضح" يعتمد على جودة الاتصالات الخلوية واتصالات الإنترنت اللاسلكي لمالك "بيكسل 7"، مؤكدة أنها لا تجمع أي محتوى للمكالمات بواسطة الميزة الحصرية.ومن المتوقع أن تتوافر ميزة "الاتصال الواضح" لهواتف "غوغل بيكسل 7" خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، والذي سيشهد أيضا على طرح ميزة جديدة لنفس الهواتف هي "غوغل وان في بي إن"، والذي سيمنح طريقة سهلة لتأمين الوصول إلى الإنترنت عبر الهاتف المحمول.
https://sputnikarabic.ae/20221004/غوغل-تزيح-الستار-عن-هاتفها-الجديد-بيكسل-7-وأول-ساعة-ذكية-لها-1068596351.html
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شركة غوغل, مجتمع
"غوغل" تضيف ميزة "الاتصال الواضح" الحصرية في هواتفها الجديدة "بيكسل 7"
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ذكرت تقارير أن شركة "غوغل" الأمريكية بدأت في اختبار ميزة حصرية في هواتفها الذكية الجديد "بيكسل 7"، تدعى "الاتصال الواضح".
وطرحت "غوغل" نسخة تجريبية ثالثة لأول إصدار ربع سنوي للنظام الأساسي "QPR1" لنظام تشغيل "أندرويد 13"، والذي يضيف ميزة "الاتصال الواضح" لهاتفي "بيكسل 7" و"بيكسل 7 برو"، وفقا لموقع
"أندرويد بوليس".
ويتم تفعيل الميزة في إعدادات الصوت بالهاتف، ليقوم الذكاء الاصطناعي تلقائيا بإزالة ضوضاء الخلفية على الطرف الآخر من المكالمات الخلوية، مع إجراءه تعزيزا للأصوات.
وتساعد ميزة "الاتصال الواضح" في عدم مطالبة الطرف الآخر من الاتصال بتكرار ما يقوله، عندما يكون موجودا في مكان مزدحم بالناس.
لكن تشير "غوغل" إلى أن "الاتصال الواضح" يعتمد على جودة الاتصالات الخلوية واتصالات الإنترنت اللاسلكي لمالك "بيكسل 7"، مؤكدة أنها لا تجمع أي محتوى للمكالمات بواسطة الميزة الحصرية.
ومن المتوقع أن تتوافر ميزة "الاتصال الواضح" لهواتف "غوغل بيكسل 7" خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، والذي سيشهد أيضا على طرح ميزة جديدة لنفس الهواتف هي "غوغل وان في بي إن"، والذي سيمنح طريقة سهلة لتأمين الوصول إلى الإنترنت عبر الهاتف المحمول.