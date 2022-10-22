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https://sputnikarabic.ae/20221022/فايزر-تخطط-لزيادة-أسعار-جرعة-لقاح-كورونا-داخل-أمريكا-إلى-أربعة-أضعاف-في-2023-1069343144.html
‏"فايزر" تخطط لزيادة أسعار جرعة لقاح كورونا داخل أمريكا إلى أربعة أضعاف في 2023‏
‏"فايزر" تخطط لزيادة أسعار جرعة لقاح كورونا داخل أمريكا إلى أربعة أضعاف في 2023‏
قالت شركة "فايزر" للأدوية إنها سترفع سعر الجرعة الواحدة من لقاحها المضاد لـ(كوفيد-19) من 110 إلى 130 ‏دولار أمريكي، خلال العام المقبل، وهو ما يوازي 4 أضعاف.‏ 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T10:55+0000
2022-10-22T10:55+0000
مجتمع
فيروس كورونا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأوضح متحدث باسم "فايزر" أن السعر المرتفع يعود إلى زيادة تكاليف التوزيع، بالإضافة إلى التحول المتوقع من القوارير متعددة الجرعات إلى القوارير أحادية الجرعة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.وقال المسؤولون التنفيذيون في شركة "فايزر" إن الأسعار التجارية الخاصة بجرعات البالغين قد يتم تطبيقها في أوائل العام المقبل، وذلك اعتمادا على الوقت الذي تنهي فيه الحكومة الأمريكية عقودها لشراء وتوزيع جرعاتها.لكن أشارت صانعة الأدوية إلى أنها تتوقع أن يستمر الكثير من الناس في تلقي جرعاتها مجانا، متكهنة بأن الأشخاص الذين لديهم تأمين صحي خاص أو تغطية من خلال البرامج العامة مثل "ميديكير" أو "ميديكيد" لن يدفعوا شيئا.كما أشار متحدث باسم "فايزر" إلى أن لديها أيضا برنامج مساعدة على أساس الدخل، والذي يساعد المقيمين في أمريكا المؤهلين دون تأمين للحصول على الجرعات.وظهر لقاح "فايزر" لأول مرة في أواخر عام 2020، ويعتبر اللقاح الوقائي الأكثر شيوعا الذي تم استخدامه لمحاربة (كوفيد-19) داخل الولايات المتحدة.وتم توزيع أكثر من 375 مليون جرعة من اللقاح الأصلي، الذي طورته شركة "فايزر" مع شركة الأدوية الألمانية "بيونتك" في الولايات المتحدة، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.وحقق اللقاح إيرادات بقيمة 36.78 مليار دولار العام الماضي لشركة "فايزر"، وكان المنتج الأكثر مبيعا لشركة الأدوية.وتلقى أكثر من 90 في المئة من سكان أمريكا البالغين بالفعل جرعة واحدة على الأقل من لقاح (كوفيد-19)، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض الأمريكية، لكن نحو نصف هؤلاء السكان فقط تلقوا أيضا جرعة معززة.
https://sputnikarabic.ae/20220925/إصابة-رئيس-مجلس-الإدارة-والرئيس-التنفيذي-لشركة-فايزر-بفيروس-كورونا-من-جديد-1068201684.html
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مجتمع, فيروس كورونا, الولايات المتحدة الأمريكية
مجتمع, فيروس كورونا, الولايات المتحدة الأمريكية

‏"فايزر" تخطط لزيادة أسعار جرعة لقاح كورونا داخل أمريكا إلى أربعة أضعاف في 2023‏

10:55 GMT 22.10.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLISلقاح فايزر الأمريكي
لقاح فايزر الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
لقاح فايزر الأمريكي
© AFP 2022 / JUSTIN TALLIS
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قالت شركة "فايزر" للأدوية إنها سترفع سعر الجرعة الواحدة من لقاحها المضاد لـ(كوفيد-19) من 110 إلى 130 ‏دولار أمريكي، خلال العام المقبل، وهو ما يوازي 4 أضعاف.‏
وأوضح متحدث باسم "فايزر" أن السعر المرتفع يعود إلى زيادة تكاليف التوزيع، بالإضافة إلى التحول المتوقع من القوارير متعددة الجرعات إلى القوارير أحادية الجرعة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وقال المسؤولون التنفيذيون في شركة "فايزر" إن الأسعار التجارية الخاصة بجرعات البالغين قد يتم تطبيقها في أوائل العام المقبل، وذلك اعتمادا على الوقت الذي تنهي فيه الحكومة الأمريكية عقودها لشراء وتوزيع جرعاتها.
لكن أشارت صانعة الأدوية إلى أنها تتوقع أن يستمر الكثير من الناس في تلقي جرعاتها مجانا، متكهنة بأن الأشخاص الذين لديهم تأمين صحي خاص أو تغطية من خلال البرامج العامة مثل "ميديكير" أو "ميديكيد" لن يدفعوا شيئا.
كما أشار متحدث باسم "فايزر" إلى أن لديها أيضا برنامج مساعدة على أساس الدخل، والذي يساعد المقيمين في أمريكا المؤهلين دون تأمين للحصول على الجرعات.
اللقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
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وظهر لقاح "فايزر" لأول مرة في أواخر عام 2020، ويعتبر اللقاح الوقائي الأكثر شيوعا الذي تم استخدامه لمحاربة (كوفيد-19) داخل الولايات المتحدة.
وتم توزيع أكثر من 375 مليون جرعة من اللقاح الأصلي، الذي طورته شركة "فايزر" مع شركة الأدوية الألمانية "بيونتك" في الولايات المتحدة، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وحقق اللقاح إيرادات بقيمة 36.78 مليار دولار العام الماضي لشركة "فايزر"، وكان المنتج الأكثر مبيعا لشركة الأدوية.
وتلقى أكثر من 90 في المئة من سكان أمريكا البالغين بالفعل جرعة واحدة على الأقل من لقاح (كوفيد-19)، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض الأمريكية، لكن نحو نصف هؤلاء السكان فقط تلقوا أيضا جرعة معززة.
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