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https://sputnikarabic.ae/20221022/فلسطينيون-يحرقون-منتجات-زارا-بعد-دعمها-المتطرف-بن-غفير-فيديو-وصور-1069349731.html
فلسطينيون يحرقون منتجات "زارا" بعد دعمها المتطرف بن غفير... فيديو وصور
فلسطينيون يحرقون منتجات "زارا" بعد دعمها المتطرف بن غفير... فيديو وصور
دشّن فلسطينيون حملة واسعة لمقاطعة شركة "زارا" العالمية للملابس، اليوم السبت، بعد الكشف عن دعمها لعضو الكنيست المتطرف، إيتمار بن غفير. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T14:48+0000
2022-10-22T14:48+0000
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وذكرت وكالة "شهاب"، مساء اليوم السبت، أن تدشين الفلسطينيين لحملة واسعة النطاق لمقاطعة شركة "زارا" يأتي على خلفية ما أعلنت عنه قناة عبرية من نية وكيل الشركة في إسرائيل دعم المتطرف بن غفير في حملته الانتخابية.وتداول نشطاء فلسطينيون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر حرق فلسطينيين لملابس من إنتاج شركة "زارا" العالمية، بعدما قاموا بتدشين وسم "قاطع_زارا"، نتيجة لرفضهم الشديد لدعم عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، الذي لا يتوقف عن إجرامه وانتهاكه للأراضي والأهالي الفلسطينيين.من جانبه، نشر فايز أبو صهيبان، رئيس بلدية رهط في الداخل الفلسطيني شريط فيديو وهو يحرق قطعة من منتجات شركة "زارا"، ردا على نية صاحب وكالة الشركة في إسرائيل دعم إيتمار بن غفير.وكانت القناة العبرية الـ 12 قد ذكرت أن وكيل شركة "زارا" وهي كبرى شركات الملابس في إسرائيل، قد نظّم لقاء لدعم عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير في منزله، وهو ما أثار ضجة كبيرة في الداخل الفلسطيني الذي دعا إلى مقاطعة الشركة وعدم الاقتراب من فروعها.ويذكر أن عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، يواصل على مدى سنوات حملته الخاصة بانتهاك الأراضي الفلسطينية والمقدسات الإسلامية، خاصة في مدينة القدس المحتلة، وغالبا ما يقوم بحملات اقتحام للمسجد الأقصى.
إسرائيل
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إسرائيل, الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, أخبار فلسطين اليوم, القدس, أخبار العالم العربي
إسرائيل, الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, أخبار فلسطين اليوم, القدس, أخبار العالم العربي

فلسطينيون يحرقون منتجات "زارا" بعد دعمها المتطرف بن غفير... فيديو وصور

14:48 GMT 22.10.2022
© AP Photo / MENAHEM KAHANAزعيم حزب عوتسما يهوديت إيتامار بن غفير، يرفع العلم الإسرائيلي في القدس في 20 أبريل 2022 ، في بداية مسيرة الأعلام التي نظمتها الأحزاب القومية
زعيم حزب عوتسما يهوديت إيتامار بن غفير، يرفع العلم الإسرائيلي في القدس في 20 أبريل 2022 ، في بداية مسيرة الأعلام التي نظمتها الأحزاب القومية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / MENAHEM KAHANA
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دشّن فلسطينيون حملة واسعة لمقاطعة شركة "زارا" العالمية للملابس، اليوم السبت، بعد الكشف عن دعمها لعضو الكنيست المتطرف، إيتمار بن غفير.
وذكرت وكالة "شهاب"، مساء اليوم السبت، أن تدشين الفلسطينيين لحملة واسعة النطاق لمقاطعة شركة "زارا" يأتي على خلفية ما أعلنت عنه قناة عبرية من نية وكيل الشركة في إسرائيل دعم المتطرف بن غفير في حملته الانتخابية.
وتداول نشطاء فلسطينيون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر حرق فلسطينيين لملابس من إنتاج شركة "زارا" العالمية، بعدما قاموا بتدشين وسم "قاطع_زارا"، نتيجة لرفضهم الشديد لدعم عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، الذي لا يتوقف عن إجرامه وانتهاكه للأراضي والأهالي الفلسطينيين.
من جانبه، نشر فايز أبو صهيبان، رئيس بلدية رهط في الداخل الفلسطيني شريط فيديو وهو يحرق قطعة من منتجات شركة "زارا"، ردا على نية صاحب وكالة الشركة في إسرائيل دعم إيتمار بن غفير.
وكانت القناة العبرية الـ 12 قد ذكرت أن وكيل شركة "زارا" وهي كبرى شركات الملابس في إسرائيل، قد نظّم لقاء لدعم عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير في منزله، وهو ما أثار ضجة كبيرة في الداخل الفلسطيني الذي دعا إلى مقاطعة الشركة وعدم الاقتراب من فروعها.
ويذكر أن عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، يواصل على مدى سنوات حملته الخاصة بانتهاك الأراضي الفلسطينية والمقدسات الإسلامية، خاصة في مدينة القدس المحتلة، وغالبا ما يقوم بحملات اقتحام للمسجد الأقصى.
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