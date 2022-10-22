فلسطينيون يحرقون منتجات "زارا" بعد دعمها المتطرف بن غفير... فيديو وصور
© AP Photo / MENAHEM KAHANAزعيم حزب عوتسما يهوديت إيتامار بن غفير، يرفع العلم الإسرائيلي في القدس في 20 أبريل 2022 ، في بداية مسيرة الأعلام التي نظمتها الأحزاب القومية
© AP Photo / MENAHEM KAHANA
دشّن فلسطينيون حملة واسعة لمقاطعة شركة "زارا" العالمية للملابس، اليوم السبت، بعد الكشف عن دعمها لعضو الكنيست المتطرف، إيتمار بن غفير.
وذكرت وكالة "شهاب"، مساء اليوم السبت، أن تدشين الفلسطينيين لحملة واسعة النطاق لمقاطعة شركة "زارا" يأتي على خلفية ما أعلنت عنه قناة عبرية من نية وكيل الشركة في إسرائيل دعم المتطرف بن غفير في حملته الانتخابية.
رئيس بلدية رهط فايز أبو صهيبان يحرق قطعة من منتجات شركة (زارا) العالمية، بعد الكشف عن أن صاحب وكالة الشركة في تل أبيب، جوفي شوفل، يتباهى بدعمه لعضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير pic.twitter.com/uAEAHYPDJe— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 22, 2022
وتداول نشطاء فلسطينيون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر حرق فلسطينيين لملابس من إنتاج شركة "زارا" العالمية، بعدما قاموا بتدشين وسم "قاطع_زارا"، نتيجة لرفضهم الشديد لدعم عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، الذي لا يتوقف عن إجرامه وانتهاكه للأراضي والأهالي الفلسطينيين.
הכיעור של “זארה בן גביר ישראל”.@ZARA pic.twitter.com/kIQrEiIeBt— Ahmad Tibi (@Ahmad_tibi) October 21, 2022
من جانبه، نشر فايز أبو صهيبان، رئيس بلدية رهط في الداخل الفلسطيني شريط فيديو وهو يحرق قطعة من منتجات شركة "زارا"، ردا على نية صاحب وكالة الشركة في إسرائيل دعم إيتمار بن غفير.
הזכיין של זארה אירח כנס של בן גביר - זעם בחברה הערבית: "ביי ביי, לא נתקרב לסניפים"https://t.co/pvha9ussYE— החדשות - N12 (@N12News) October 21, 2022
צילום: פלאש 90 pic.twitter.com/TYGX5oVhnQ
وكانت القناة العبرية الـ 12 قد ذكرت أن وكيل شركة "زارا" وهي كبرى شركات الملابس في إسرائيل، قد نظّم لقاء لدعم عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير في منزله، وهو ما أثار ضجة كبيرة في الداخل الفلسطيني الذي دعا إلى مقاطعة الشركة وعدم الاقتراب من فروعها.
ويذكر أن عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، يواصل على مدى سنوات حملته الخاصة بانتهاك الأراضي الفلسطينية والمقدسات الإسلامية، خاصة في مدينة القدس المحتلة، وغالبا ما يقوم بحملات اقتحام للمسجد الأقصى.