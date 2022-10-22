https://sputnikarabic.ae/20221022/فلسطين-تدين-إعدام-إسرائيل-شابا-في-قلقيلية-وتدعو-الجنائية-الدولية-للتحرك-1069357896.html
فلسطين تدين "إعدام" إسرائيل شابا في قلقيلية وتدعو "الجنائية الدولية" للتحرك
فلسطين تدين "إعدام" إسرائيل شابا في قلقيلية وتدعو "الجنائية الدولية" للتحرك
أدانت فلسطين، مساء اليوم السبت، ما سمتها "جريمة الإعدام الميداني" التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق شاب فلسطيني عند أحد الحواجز العسكرية في مدينة قلقيلية... 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T19:06+0000
2022-10-22T19:06+0000
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جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وفا).وأدانت الخارجية "جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطن رابي عرفة رابي (32 عاما)، والذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال عند أحد حواجز الاحتلال بقلقيلية".واعتبرت أن "هذه الجريمة جزء من مسلسل الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين، وذلك بتعليمات من المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي سهلت على الجنود قتل أي فلسطيني دون أي سبب".وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع".وطالبت الخارجية المحكمة الجنائية الدولية (مقرها لاهاي) بـ "الخروج عن صمتها وتوجيه مذكرات جلب وتوقيف ضد المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم، خاصة وأن سلطات الاحتلال تقوم بتصعيد جرائمها بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، ضاربة بعرض الحائط المطالبات الأممية بوقف جرائم الاحتلال".وفي وقت سابق من اليوم السبت، توفي "رابي" متأثرا بإصابته برصاصة إسرائيلية في الرأس على حاجز قرب مدينة قلقيلية.ووفق الرواية الإسرائيلية، كان الشاب الفلسطيني ضمن آخرين داخل إحدى السيارات يحاولون دخول إسرائيل بشكل غير شرعي، وعندما تم إيقافهم على الحاجز حاولوا دهس جنود إسرائيليين فأطلقوا النيران تجاههم ردا على ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20221021/لجنة-أممية-تؤكد-أن-الاحتلال-الإسرائيلي-غير-قانوني-ويمكن-اعتباره-جريمة-حرب-1069328172.html
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أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
فلسطين تدين "إعدام" إسرائيل شابا في قلقيلية وتدعو "الجنائية الدولية" للتحرك
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أدانت فلسطين، مساء اليوم السبت، ما سمتها "جريمة الإعدام الميداني" التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق شاب فلسطيني عند أحد الحواجز العسكرية في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، داعية المحكمة الجنائية الدولية إلى البدء في اتخاذ إجراءات ضد الدولة العبرية.
جاء ذلك في بيان
لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وفا).
وأدانت الخارجية "جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطن رابي عرفة رابي (32 عاما)، والذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال عند أحد حواجز الاحتلال بقلقيلية".
واعتبرت أن "هذه الجريمة جزء من مسلسل الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين، وذلك بتعليمات من المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي سهلت على الجنود قتل أي فلسطيني دون أي سبب".
وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع".
وطالبت الخارجية المحكمة الجنائية الدولية
(مقرها لاهاي) بـ "الخروج عن صمتها وتوجيه مذكرات جلب وتوقيف ضد المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم، خاصة وأن سلطات الاحتلال تقوم بتصعيد جرائمها بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، ضاربة بعرض الحائط المطالبات الأممية بوقف جرائم الاحتلال".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، توفي "رابي" متأثرا بإصابته برصاصة إسرائيلية في الرأس على حاجز قرب مدينة قلقيلية.
ووفق الرواية الإسرائيلية
، كان الشاب الفلسطيني ضمن آخرين داخل إحدى السيارات يحاولون دخول إسرائيل بشكل غير شرعي، وعندما تم إيقافهم على الحاجز حاولوا دهس جنود إسرائيليين فأطلقوا النيران تجاههم ردا على ذلك.