https://sputnikarabic.ae/20221022/كريم-بنزيما-يغيب-عن-ريال-مدريد-بسبب-الإصابة-1069345731.html
كريم بنزيما يغيب عن ريال مدريد بسبب الإصابة
كريم بنزيما يغيب عن ريال مدريد بسبب الإصابة
أعلن ريال مدريد غياب مهاجم الفريق كريم بنزيما عن لقاء إشبيلية الذي يقام اليوم السبت في الدوري الإسباني بسبب الإصابة. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T12:28+0000
2022-10-22T12:28+0000
2022-10-22T12:28+0000
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أوضح ريال مدريد في بيان رسمي عبر موقعه أن بنزيما يعاني من إرهاق عضلي في فخذه الأيسر.وكان بنزيما قد شارك في 11 مباراة خلال الموسم الجاري مع ريال مدريد في كل البطولات وسجل خلالهم 6 أهداف.ويتصدر ريال مدريد الترتيب بـ28 نقطة فيما يأتي إشبيلية في المركز الـ12 بـ10 نقاط.كما أشارت تقارير إلى أن المهاجم الفرنسي المتوج بالكرة الذهبية ربما لن يستطيع المشاركة كذلك في لقاء لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, كريم بنزيما, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, أخبار دوري أبطال أوروبا
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, كريم بنزيما, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, أخبار دوري أبطال أوروبا
كريم بنزيما يغيب عن ريال مدريد بسبب الإصابة
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أعلن ريال مدريد غياب مهاجم الفريق كريم بنزيما عن لقاء إشبيلية الذي يقام اليوم السبت في الدوري الإسباني بسبب الإصابة.
أوضح ريال مدريد
في بيان رسمي عبر موقعه أن بنزيما يعاني من إرهاق عضلي في فخذه الأيسر.
وكان بنزيما قد شارك في 11 مباراة خلال الموسم الجاري مع ريال مدريد في كل البطولات وسجل خلالهم 6 أهداف.
وبذلك، سيغيب كريم بنزيما
عن فريقه ريال مدريد في مواجهة إشبيلية، التي تقام مساء اليوم الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.
ويتصدر ريال مدريد الترتيب بـ28 نقطة فيما يأتي إشبيلية في المركز الـ12 بـ10 نقاط.
كما أشارت تقارير إلى أن المهاجم الفرنسي المتوج بالكرة الذهبية ربما لن يستطيع المشاركة كذلك في لقاء لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.