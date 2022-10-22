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https://sputnikarabic.ae/20221022/لابيد-يهنئ-ميلوني-بعد-توليها-رئاسة-الوزراء-في-إيطاليا-1069353961.html
لابيد يهنئ ميلوني بعد توليها رئاسة الوزراء في إيطاليا
لابيد يهنئ ميلوني بعد توليها رئاسة الوزراء في إيطاليا
هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، نظيرته الإيطالية جيورجيا ميلوني زعيمة حزب "إخوة إيطاليا"، بعد آدائها اليمين الدستورية كرئيسة لوزراء البلاد. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T16:48+0000
2022-10-22T16:48+0000
إيطاليا
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وقال لابيد في تغريدة في حسابه على تويتر، مساء اليوم السبت: "أهنئ جيورجيا ميلوني على تشكيل الحكومة الجديدة في إيطاليا".وأعرب لابيد عن تطلعه للعمل مع رئيسة وزراء إيطاليا الجديدة لتعزيز الروابط بين البلدين "وكذلك على الساحة الدولية، بما في ذلك المنظمات الدولية وفي كل ما يتعلق بمكافحة معاداة السامية في أوروبا والشرق الأوسط".كذلك، هنأ وزير الخارجية الإيطالي الجديد أنطونيو تاجاني، لتوليه المنصب، واصفا إياه بـ "الصديق المخلص والقديم لدولة إسرائيل".وبأدائها اليمين الدستورية، أصبحت ميلوني (45 عاما) أول امرأة تشغل منصب رئاسة الوزراء في تاريخ إيطاليا، كما تعتبر أول شخصية يمينية متطرفة تترأس حكومة البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.كما أدى وزراء حكومتها الجديدة اليمين أيضا أمام الرئيس الإيطالي سيرجيو ما تاريلا.ومن المقرر أن يسلم رئيس الوزراء المؤقت الحالي، ماريو دراغي مهامه إلى ميلوني، غدا الأحد، حيث من المتوقع أن تعقد الحكومة اجتماعها الأول.يذكر أن حزب ميلوني "أخوة إيطاليا" قد حصل على أكبر عدد من الأصوات، في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، وحصل على أغلبية مطلقة في البرلمان.
إيطاليا
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إيطاليا, أخبار العالم الآن
إيطاليا, أخبار العالم الآن

لابيد يهنئ ميلوني بعد توليها رئاسة الوزراء في إيطاليا

16:48 GMT 22.10.2022
© AFP 2022 / RONALDO SCHEMIDTرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© AFP 2022 / RONALDO SCHEMIDT
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هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، نظيرته الإيطالية جيورجيا ميلوني زعيمة حزب "إخوة إيطاليا"، بعد آدائها اليمين الدستورية كرئيسة لوزراء البلاد.
وقال لابيد في تغريدة في حسابه على تويتر، مساء اليوم السبت: "أهنئ جيورجيا ميلوني على تشكيل الحكومة الجديدة في إيطاليا".
وأعرب لابيد عن تطلعه للعمل مع رئيسة وزراء إيطاليا الجديدة لتعزيز الروابط بين البلدين "وكذلك على الساحة الدولية، بما في ذلك المنظمات الدولية وفي كل ما يتعلق بمكافحة معاداة السامية في أوروبا والشرق الأوسط".
كذلك، هنأ وزير الخارجية الإيطالي الجديد أنطونيو تاجاني، لتوليه المنصب، واصفا إياه بـ "الصديق المخلص والقديم لدولة إسرائيل".
وبأدائها اليمين الدستورية، أصبحت ميلوني (45 عاما) أول امرأة تشغل منصب رئاسة الوزراء في تاريخ إيطاليا، كما تعتبر أول شخصية يمينية متطرفة تترأس حكومة البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
كما أدى وزراء حكومتها الجديدة اليمين أيضا أمام الرئيس الإيطالي سيرجيو ما تاريلا.
ومن المقرر أن يسلم رئيس الوزراء المؤقت الحالي، ماريو دراغي مهامه إلى ميلوني، غدا الأحد، حيث من المتوقع أن تعقد الحكومة اجتماعها الأول.
يذكر أن حزب ميلوني "أخوة إيطاليا" قد حصل على أكبر عدد من الأصوات، في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، وحصل على أغلبية مطلقة في البرلمان.
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