https://sputnikarabic.ae/20221022/لبنان-يؤكد-اختراق-طائرة-إسرائيلية-مجاله-الجوي-1069360812.html
لبنان يؤكد اختراق طائرة إسرائيلية مجاله الجوي
لبنان يؤكد اختراق طائرة إسرائيلية مجاله الجوي
أكد الجيش اللبناني، مساء اليوم السبت، اختراق طائرة إسرائيلية مسيّرة للمجال الجوي اللبناني. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T20:49+0000
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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم السبت، بيانا عن مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني، أن طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية، في وقت سابق من اليوم.وأفاد البيان العسكري بأنه "بتاريخ 22 / 10 / 2022 الساعة 10.50 خرقت طائرة مسيرة عن بعد (Drone) تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية، من فوق بلدة كفرشوبا لمسافة حوالى 600 م ولمدة 5 دقائق، ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة".وشدد بيان الجيش اللبناني على أن بلاده تجري متابعة موضوع الخرق الإسرائيلي بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".وفي السياق نفسه، أكد الجيش اللبناني، الأحد الماضي، أن زوارق حربية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية اللبنانية عدة مرات في منطقة رأس الناقورة الحدودية.وجاء في البيان العسكري للجيش أن أربعة انتهاكات من هذا القبيل حدثت، أمس السبت، عندما دخلت السفن عدة مئات من الأمتار داخل المنطقة، مضيفا: "تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونفيل)".من جانبه، نفى الجيش الإسرائيلي الاتهامات اللبنانية، وقال إن زوارقه لم تتجاوز الحدود البحرية، على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
https://sputnikarabic.ae/20221018/الجيش-اللبناني-يعلن-اختراق-زورق-حربي-إسرائيلي-للمياه-الإقليمية-قبالة-رأس-الناقورة-1069181982.html
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لبنان, إسرائيل, أخبار العالم العربي
لبنان, إسرائيل, أخبار العالم العربي
لبنان يؤكد اختراق طائرة إسرائيلية مجاله الجوي
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أكد الجيش اللبناني، مساء اليوم السبت، اختراق طائرة إسرائيلية مسيّرة للمجال الجوي اللبناني.
ونقلت الوكالة
الوطنية للإعلام، مساء اليوم السبت، بيانا عن مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني، أن طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية، في وقت سابق من اليوم.
وأفاد البيان العسكري بأنه "بتاريخ 22 / 10 / 2022 الساعة 10.50 خرقت طائرة مسيرة عن بعد (Drone) تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية، من فوق بلدة كفرشوبا لمسافة حوالى 600 م ولمدة 5 دقائق، ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة".
وشدد بيان الجيش اللبناني على أن بلاده تجري متابعة موضوع الخرق الإسرائيلي
بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".
وفي السياق نفسه، أكد الجيش اللبناني، الأحد الماضي، أن زوارق حربية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية اللبنانية
عدة مرات في منطقة رأس الناقورة الحدودية.
وجاء في البيان
العسكري للجيش أن أربعة انتهاكات من هذا القبيل حدثت، أمس السبت، عندما دخلت السفن عدة مئات من الأمتار داخل المنطقة، مضيفا: "تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونفيل)".
من جانبه، نفى الجيش الإسرائيلي
الاتهامات اللبنانية، وقال إن زوارقه لم تتجاوز الحدود البحرية، على ما نقلت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية.