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https://sputnikarabic.ae/20221022/ليفربول-يخسر-بهدف-نظيف-أمام-نوتنغهام-فوريست-صاحب-المركز-الأخير-في-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1069354087.html
ليفربول يخسر بهدف نظيف أمام نوتنغهام فوريست صاحب المركز الأخير في الدوري الإنجليزي... فيديو
ليفربول يخسر بهدف نظيف أمام نوتنغهام فوريست صاحب المركز الأخير في الدوري الإنجليزي... فيديو
مني ليفربول، اليوم السبت، بهزيمة غير متوقعة من صاحب المركز الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز نوتنغهام فوريست، في افتتاح منافسات الجولة 13 من البريميرليغ. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T16:49+0000
2022-10-22T16:49+0000
ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي
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وسجل المهاجم النيجيري تايو أيوني الهدف الوحيد في اللقاء، بالدقيقة 55، وكاد الفريق أن يرفع غلته بعدها بهدف ثان لو لا تألق الحارس البرازيلي أليسون بيكر. وجاءت الخسارة "صادمة" لليفربول بعد انتصارين مهمين على مانشستر سيتي وويست هام، الأسبوع الماضي، فيما حقق نوتنغهام فوريست، صاحب المركز الأخير بالدوري، انتصاره الثاني فقط خلال الموسم.وتوقف رصيد ليفربول عند 16 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
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ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي
ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي

ليفربول يخسر بهدف نظيف أمام نوتنغهام فوريست صاحب المركز الأخير في الدوري الإنجليزي... فيديو

16:49 GMT 22.10.2022
© AFP 2022 / ANDY BUCHANANليفربول
ليفربول - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© AFP 2022 / ANDY BUCHANAN
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مني ليفربول، اليوم السبت، بهزيمة غير متوقعة من صاحب المركز الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز نوتنغهام فوريست، في افتتاح منافسات الجولة 13 من البريميرليغ.
وسجل المهاجم النيجيري تايو أيوني الهدف الوحيد في اللقاء، بالدقيقة 55، وكاد الفريق أن يرفع غلته بعدها بهدف ثان لو لا تألق الحارس البرازيلي أليسون بيكر.
وجاءت الخسارة "صادمة" لليفربول بعد انتصارين مهمين على مانشستر سيتي وويست هام، الأسبوع الماضي، فيما حقق نوتنغهام فوريست، صاحب المركز الأخير بالدوري، انتصاره الثاني فقط خلال الموسم.
وتوقف رصيد ليفربول عند 16 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
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