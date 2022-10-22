https://sputnikarabic.ae/20221022/مسؤولو-الاتحاد-الأوروبي-يهنئون-ميلوني-برئاسة-الحكومة-الإيطالية-1069357604.html
مسؤولو الاتحاد الأوروبي يهنئون ميلوني برئاسة الحكومة الإيطالية
مسؤولو الاتحاد الأوروبي يهنئون ميلوني برئاسة الحكومة الإيطالية
هنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أوسولا فون دير لاين، اليوم السبت، زعيمة اليمين المتطرف جيورجيا ميلوني لتوليها رئاسة وزراء إيطاليا، وقالت إنها تتطلع لتعاون بنّاء... 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T18:57+0000
2022-10-22T18:57+0000
2022-10-22T18:57+0000
إيطاليا
الحكومة الإيطالية
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وكتبت فون دير لاين تغريدة على توتير: "تهانينا لجورجيا ميلوني على تعيينها رئيسة لوزراء إيطاليا، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب".وأضافت: "أعتمد وأتطلع إلى تعاون بناء مع الحكومة الجديدة بشأن التحديات التي نواجهها معا".من جانبه، رحب تشارلز ميشيل رئيس المجلس الأوروبي بميلوني كرئيسة وزراء جديدة لإيطاليا.وقال في تغريدة على توتير: "دعونا نعمل معا لمصلحة إيطاليا والاتحاد الأوروبي".بدورها، كررت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، التهنئة لميلوني، حيث كتبت في تغريدة بالإيطالية أن "أوروبا بحاجة إلى إيطاليا".وبأدائها اليمين الدستورية، أصبحت ميلوني (45 عاما) أول امرأة تشغل منصب رئاسة الوزراء في تاريخ إيطاليا، كما تعتبر أول شخصية يمينية متطرفة تترأس حكومة البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.كما أدى وزراء حكومتها الجديدة اليمين أيضا أمام الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.ومن المقرر أن يسلم رئيس الوزراء المؤقت الحالي، ماريو دراغي مهامه إلى ميلوني، غدا الأحد، حيث من المتوقع أن تعقد الحكومة اجتماعها الأول.يذكر أن حزب ميلوني "أخوة إيطاليا" قد حصل على أكبر عدد من الأصوات، في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، وحصل على أغلبية مطلقة في البرلمان.
https://sputnikarabic.ae/20221001/السيسي-يتطلع-للعمل-مع-ميلوني-من-أجل-تطوير-العلاقات-بين-مصر-وإيطاليا-1068470416.html
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إيطاليا, الحكومة الإيطالية
إيطاليا, الحكومة الإيطالية
مسؤولو الاتحاد الأوروبي يهنئون ميلوني برئاسة الحكومة الإيطالية
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هنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أوسولا فون دير لاين، اليوم السبت، زعيمة اليمين المتطرف جيورجيا ميلوني لتوليها رئاسة وزراء إيطاليا، وقالت إنها تتطلع لتعاون بنّاء مع حكومتها.
وكتبت فون دير لاين تغريدة على توتير: "تهانينا لجورجيا ميلوني على تعيينها رئيسة لوزراء إيطاليا، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب".
وأضافت: "أعتمد وأتطلع إلى تعاون بناء مع الحكومة الجديدة بشأن التحديات التي نواجهها معا".
من جانبه، رحب تشارلز ميشيل رئيس المجلس الأوروبي بميلوني كرئيسة وزراء جديدة لإيطاليا.
وقال في تغريدة على توتير: "دعونا نعمل معا لمصلحة إيطاليا والاتحاد الأوروبي".
بدورها، كررت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، التهنئة لميلوني، حيث كتبت في تغريدة بالإيطالية أن "أوروبا بحاجة إلى إيطاليا".
وبأدائها اليمين الدستورية، أصبحت ميلوني (45 عاما) أول امرأة تشغل منصب رئاسة الوزراء
في تاريخ إيطاليا، كما تعتبر أول شخصية يمينية متطرفة تترأس حكومة البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
كما أدى وزراء حكومتها الجديدة اليمين أيضا أمام الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.
ومن المقرر أن يسلم رئيس الوزراء المؤقت الحالي، ماريو دراغي
مهامه إلى ميلوني، غدا الأحد، حيث من المتوقع أن تعقد الحكومة اجتماعها الأول.
يذكر أن حزب ميلوني "أخوة إيطاليا" قد حصل على أكبر عدد من الأصوات، في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، وحصل على أغلبية مطلقة في البرلمان.