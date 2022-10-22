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مستشار الدبيبة لشؤون الكهرباء يبحث مع وزيرة الطاقة في مالطا مبادرة الربط الكهربائي بين البلدين
مستشار الدبيبة لشؤون الكهرباء يبحث مع وزيرة الطاقة في مالطا مبادرة الربط الكهربائي بين البلدين
التقى مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية لشؤون الكهرباء والطاقة، أسامة الضراط، وزيرة الطاقة والبيئة المالطية، مريام دالي. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T12:32+0000
2022-10-22T12:32+0000
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ووفقا لموقع الوسط الليبي، فقد بحث الضراط مع ديالي مبادرة الربط الكهربائي بين البلدين، وتأمين إمدادات الطاقة لتحقيق الاستثمار الأفضل.الاجتماع الذي عقد أمس، في مقر وزارة الطاقة والبيئة في مالطا، ضم فريق عمل من لجنة الربط الكهربائي التابعة لحكومة الدبيبة، وفريق الخبراء من الجانب المالطي.يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، كانت وقعت في الـ31 من أغسطس/ آب الماضي مذكرة تفاهم مع مالطا، تستهدف منها تأمين مصادر إمدادات الطاقة من مختلف المصادر.طالع أيضا: ليبيا... الدبيبة يقيل إدارة الشركة العامة للكهرباء بسبب انقطاعات التيار
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

مستشار الدبيبة لشؤون الكهرباء يبحث مع وزيرة الطاقة في مالطا مبادرة الربط الكهربائي بين البلدين

12:32 GMT 22.10.2022
© Sputnik . Artem Kreminskyخط الكهرباء
خط الكهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© Sputnik . Artem Kreminsky
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التقى مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية لشؤون الكهرباء والطاقة، أسامة الضراط، وزيرة الطاقة والبيئة المالطية، مريام دالي.
ووفقا لموقع الوسط الليبي، فقد بحث الضراط مع ديالي مبادرة الربط الكهربائي بين البلدين، وتأمين إمدادات الطاقة لتحقيق الاستثمار الأفضل.
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الاجتماع الذي عقد أمس، في مقر وزارة الطاقة والبيئة في مالطا، ضم فريق عمل من لجنة الربط الكهربائي التابعة لحكومة الدبيبة، وفريق الخبراء من الجانب المالطي.

وخلال الاجتماع، شدد الجانبان على ضرورة البدء في خطوات عملية من إنجاح مبادرة الربط الكهربائي.

يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، كانت وقعت في الـ31 من أغسطس/ آب الماضي مذكرة تفاهم مع مالطا، تستهدف منها تأمين مصادر إمدادات الطاقة من مختلف المصادر.
طالع أيضا: ليبيا... الدبيبة يقيل إدارة الشركة العامة للكهرباء بسبب انقطاعات التيار
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