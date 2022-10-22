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https://sputnikarabic.ae/20221022/مستشار-سابق-في-البيت-الأبيض-يكشف-أن-أوكرانيا-لم-تكن-يوما-أولوية-أمريكية-1069353701.html
مستشار سابق في البيت الأبيض يكشف أن أوكرانيا لم تكن يوما "أولوية أمريكية"
مستشار سابق في البيت الأبيض يكشف أن أوكرانيا لم تكن يوما "أولوية أمريكية"
كشف باتريك بوكانان، عالم السياسة الأمريكي البارز، أن رغبة الولايات المتحدة في منع الحرب مع روسيا المسلحة نوويًا قد تتعارض قريبًا مع الأهداف الاستراتيجية... 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T16:41+0000
2022-10-22T16:41+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال بوكانان الذي عمل مستشارًا لإدارات ثلاثة رؤساء أمريكيين مختلفين في مقال نُشر في مجلة "ناشيونال إنترست"، اليوم السبت: "باختصار، إن مصلحتنا الحيوية في منع نشوب حرب مع روسيا المدججة نوويًا قد تتعارض قريبًا مع الأهداف العسكرية الاستراتيجية لأوكرانيا، والتي تشمل العودة الكاملة للسيطرة على شبه جزيرة القرم ودونباس".كما يلاحظ العالم السياسي، فإن السؤال حول من يتحكم بأوكرانيا بالضبط لم يكن أيضًا في مجال المصالح الحيوية لواشنطن.وأردف بوكانان: "في الواقع، كانت أوكرانيا جزءًا من روسيا طوال القرن التاسع عشر والقرن العشرين بأكمله تقريبًا، وكانت محكومة من موسكو، لم يكن هذا الظرف مصدر قلق للولايات المتحدة التي تقع على بعد 5 آلاف ميل من هذه البلدان".
https://sputnikarabic.ae/20221022/شولتس-يشدد-على-تجنب-الصدام-المباشر-مع-روسيا-1069350928.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مستشار سابق في البيت الأبيض يكشف أن أوكرانيا لم تكن يوما "أولوية أمريكية"

16:41 GMT 22.10.2022
© Sputnik . stringer / الانتقال إلى بنك الصورالولايات المتحدة وأوكرانيا
الولايات المتحدة وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
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كشف باتريك بوكانان، عالم السياسة الأمريكي البارز، أن رغبة الولايات المتحدة في منع الحرب مع روسيا المسلحة نوويًا قد تتعارض قريبًا مع الأهداف الاستراتيجية لأوكرانيا، والتي تشمل استعادة السيطرة على شبه جزيرة القرم والأراضي المحررة.
وقال بوكانان الذي عمل مستشارًا لإدارات ثلاثة رؤساء أمريكيين مختلفين في مقال نُشر في مجلة "ناشيونال إنترست"، اليوم السبت: "باختصار، إن مصلحتنا الحيوية في منع نشوب حرب مع روسيا المدججة نوويًا قد تتعارض قريبًا مع الأهداف العسكرية الاستراتيجية لأوكرانيا، والتي تشمل العودة الكاملة للسيطرة على شبه جزيرة القرم ودونباس".
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كما يلاحظ العالم السياسي، فإن السؤال حول من يتحكم بأوكرانيا بالضبط لم يكن أيضًا في مجال المصالح الحيوية لواشنطن.
وأردف بوكانان: "في الواقع، كانت أوكرانيا جزءًا من روسيا طوال القرن التاسع عشر والقرن العشرين بأكمله تقريبًا، وكانت محكومة من موسكو، لم يكن هذا الظرف مصدر قلق للولايات المتحدة التي تقع على بعد 5 آلاف ميل من هذه البلدان".
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