https://sputnikarabic.ae/20221022/مستشار-سابق-في-البيت-الأبيض-يكشف-أن-أوكرانيا-لم-تكن-يوما-أولوية-أمريكية-1069353701.html

مستشار سابق في البيت الأبيض يكشف أن أوكرانيا لم تكن يوما "أولوية أمريكية"

مستشار سابق في البيت الأبيض يكشف أن أوكرانيا لم تكن يوما "أولوية أمريكية"

كشف باتريك بوكانان، عالم السياسة الأمريكي البارز، أن رغبة الولايات المتحدة في منع الحرب مع روسيا المسلحة نوويًا قد تتعارض قريبًا مع الأهداف الاستراتيجية... 22.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-22T16:41+0000

2022-10-22T16:41+0000

2022-10-22T16:41+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال بوكانان الذي عمل مستشارًا لإدارات ثلاثة رؤساء أمريكيين مختلفين في مقال نُشر في مجلة "ناشيونال إنترست"، اليوم السبت: "باختصار، إن مصلحتنا الحيوية في منع نشوب حرب مع روسيا المدججة نوويًا قد تتعارض قريبًا مع الأهداف العسكرية الاستراتيجية لأوكرانيا، والتي تشمل العودة الكاملة للسيطرة على شبه جزيرة القرم ودونباس".كما يلاحظ العالم السياسي، فإن السؤال حول من يتحكم بأوكرانيا بالضبط لم يكن أيضًا في مجال المصالح الحيوية لواشنطن.وأردف بوكانان: "في الواقع، كانت أوكرانيا جزءًا من روسيا طوال القرن التاسع عشر والقرن العشرين بأكمله تقريبًا، وكانت محكومة من موسكو، لم يكن هذا الظرف مصدر قلق للولايات المتحدة التي تقع على بعد 5 آلاف ميل من هذه البلدان".

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