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https://sputnikarabic.ae/20221022/مصدر-يؤكد-لـ-سبوتنيك-أن-أنقرة-وموسكو-تعملان-على-تقييم-مشروع-إنشاء-مركز-تركي-لتوزيع-الغاز-الروسي-1069339519.html
مصدر يؤكد لـ "سبوتنيك" أن أنقرة وموسكو تعملان على تقييم مشروع إنشاء مركز تركي لتوزيع الغاز الروسي
مصدر يؤكد لـ "سبوتنيك" أن أنقرة وموسكو تعملان على تقييم مشروع إنشاء مركز تركي لتوزيع الغاز الروسي
أكد مصدر تركي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن تركيا وروسيا تعملان حاليا على تقييم كافة جوانب مشروع إنشاء مركز في تركيا لتوزيع الغاز الروسي. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T08:55+0000
2022-10-22T08:55+0000
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أنقرة - سبوتنيك. وقال المصدر، في تصريحات لـ "سبوتنيك" حول إنشاء مركز الغاز في تركيا: "العمل جار ويتطلب تقييمات بشأن تصميم المشروع والبناء والتسويق، وقد صدرت تعليمات من رئيسي البلدين للإدارات المعنية، والعملية تحت إشراف قادة البلدين".وأوضح المصدر أنه وحتى الآن "لم يتم تحديد الموقع الدقيق لمحور الغاز المحتمل في تركيا".وقال: "من السابق لأوانه الحديث عن تكلفة محور الغاز في تركيا، حيث سيتم معرفة سعر المشروع بعد الاتفاق على جميع تفاصيله".طالع أيضا: "غازبروم" تؤكد أن توربينات الخطوط الجديدة المحتملة لنقل الغاز إلى تركيا ستكون روسية الصنع
https://sputnikarabic.ae/20221013/بيسكوف-بوتين-وأردوغان-يوجهان-بدراسة-مسألة-إنشاء-مركز-للغاز-الروسي-في-تركيا---1068986709.html
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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار تركيا اليوم
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار تركيا اليوم

مصدر يؤكد لـ "سبوتنيك" أن أنقرة وموسكو تعملان على تقييم مشروع إنشاء مركز تركي لتوزيع الغاز الروسي

08:55 GMT 22.10.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورتدشين "التيار التركي" بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 8 يناير 2020
تدشين التيار التركي بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 8 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
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أكد مصدر تركي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن تركيا وروسيا تعملان حاليا على تقييم كافة جوانب مشروع إنشاء مركز في تركيا لتوزيع الغاز الروسي.
أنقرة - سبوتنيك. وقال المصدر، في تصريحات لـ "سبوتنيك" حول إنشاء مركز الغاز في تركيا: "العمل جار ويتطلب تقييمات بشأن تصميم المشروع والبناء والتسويق، وقد صدرت تعليمات من رئيسي البلدين للإدارات المعنية، والعملية تحت إشراف قادة البلدين".
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وأوضح المصدر أنه وحتى الآن "لم يتم تحديد الموقع الدقيق لمحور الغاز المحتمل في تركيا".

وأشار إلى أن الجزاء الأوروبي من تركيا "تراقيا"، يمكن أن يكون المكان المناسب لموقع المركز التركي لتوزيع الغاز الروسي، لافتا إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أشار إلى إمكانية أن يكون هذا المكان هو الأنسب لفكرة المشروع.

وقال: "من السابق لأوانه الحديث عن تكلفة محور الغاز في تركيا، حيث سيتم معرفة سعر المشروع بعد الاتفاق على جميع تفاصيله".
طالع أيضا: "غازبروم" تؤكد أن توربينات الخطوط الجديدة المحتملة لنقل الغاز إلى تركيا ستكون روسية الصنع
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