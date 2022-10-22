https://sputnikarabic.ae/20221022/مصرع-15-شخصا-وإصابة-40-آخرين-في-حادث-سير-وسط-الهند-1069337944.html
مصرع 15 شخصا وإصابة 40 آخرين في حادث سير وسط الهند
مصرع 15 شخصا وإصابة 40 آخرين في حادث سير وسط الهند
لقي 15 شخصا مصرعهم وأُصيب 40 آخرون إثر تصادم حافلة مكتظة بشاحنة في منطقة ريوا في ولاية ماديا براديش وسط الهند. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T07:13+0000
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وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن حافلة مكتظة بالعمال المهاجرين متوجهة إلى ديوالي اصطدمت بشاحنة في منطقة ريوا في ولاية ماديا براديش في وقت متأخر من ليلة الجمعة.وأضافت أن الحادث أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة 40 آخرين، والعديد من المصابين في حالة حرجة.وأوضحت الصحيفة أن عمليات الإنقاذ استمرت طوال الليل لإجلاء الضحايا وكان معظم القتلى من سكان مناطق جوندا وجوراخبور وبالرامبور في ولاية أوتار براديش.ولفتت إلى وجود أكثر من 60 راكبا على متن الحافلة.وأكدت أن فرق الطوارئ هرعت إلى الموقع ونقلت المصابين إلى المستشفى في أسرع وقت ممكن.والحوادث المرورية شائعة في الهند وأودت بحياة أكثر من 150 ألف شخص العام الماضي بمعدل يزيد عن 400 حالة وفاة يوميا، وفقا للإحصائيات الرسمية التي يرجح أنها أقل من الواقع.ويعزى السبب في حوادث الطرق في الهند إلى القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق والمركبات المتهالكة إضافة إلى تجاهل أنظمة السلامة وقواعد المرور.
https://sputnikarabic.ae/20221005/مصرع-31-شخصا-إثر-سقوط-حافلة-زفاف-من-ارتفاع-500-متر-في-الهند-1068663419.html
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مصرع 15 شخصا وإصابة 40 آخرين في حادث سير وسط الهند
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لقي 15 شخصا مصرعهم وأُصيب 40 آخرون إثر تصادم حافلة مكتظة بشاحنة في منطقة ريوا في ولاية ماديا براديش وسط الهند.
وذكرت
صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن حافلة مكتظة بالعمال المهاجرين متوجهة إلى ديوالي اصطدمت بشاحنة في منطقة ريوا في ولاية ماديا براديش في وقت متأخر من ليلة الجمعة.
وأضافت أن الحادث أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة 40 آخرين، والعديد من المصابين في حالة حرجة.
وأوضحت الصحيفة أن عمليات الإنقاذ استمرت طوال الليل لإجلاء الضحايا وكان معظم القتلى من سكان مناطق جوندا وجوراخبور وبالرامبور في ولاية أوتار براديش.
ولفتت إلى وجود أكثر من 60 راكبا على متن الحافلة.
وأكدت أن فرق الطوارئ هرعت إلى الموقع ونقلت المصابين إلى المستشفى في أسرع وقت ممكن.
والحوادث المرورية شائعة في الهند
وأودت بحياة أكثر من 150 ألف شخص العام الماضي بمعدل يزيد عن 400 حالة وفاة يوميا، وفقا للإحصائيات الرسمية التي يرجح أنها أقل من الواقع.
ويعزى السبب في حوادث الطرق في الهند إلى القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق والمركبات المتهالكة إضافة إلى تجاهل أنظمة السلامة وقواعد المرور.