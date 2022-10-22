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https://sputnikarabic.ae/20221022/مصر-تحتل-المرتبة-الـ31-عالميا-والرابعة-عربيا-بشأن-القوى-الناعمة-1069348311.html
مصر تحتل المرتبة الـ31 عالميا والرابعة عربيا بشأن "القوى الناعمة"
مصر تحتل المرتبة الـ31 عالميا والرابعة عربيا بشأن "القوى الناعمة"
قال وزير المال المصري، الدكتور محمد معيط، إن مصر تحتل المرتبة الـ31 عالميا والرابعة عربيا ‏في مؤشر "القوى الناعمة".‏ 22.10.2022, سبوتنيك عربي
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وأوضح في كلمته في المؤتمر الأول لإعادة صياغة العلامة التجارية المصرية، اليوم السبت، أن مؤشر القوى الناعمة يتضمن 5 مؤشرات، هي مدى الوعي والمعرفة بالدولة وسمعتها العالمية، والقيم والتعليم والعلوم والإعلام والاتصالات والثقافة والتراث والحوكمة والأعمال والتجارة، وفقا لفضائية "صدى البلد" المصرية.كما أكد وزير المال المصري في كلمته أن "مصر نجحت في إدارة أزمة جائحة فيروس "كورونا" المستجد بكفاءة، ونالت إشادة صندوق النقد الدولي، بتحقيقها التوازن بين الرعاية الصحية للمواطنين واستمرار عجلة الإنتاج، الأمر الذي ساهم في السيطرة على التضخم".وتابع معيط، مبيّنًا أن "مصر كانت واحدة من الدول التي حافظت على معدلات إيجابية للإصابات والنمو الاقتصادي في ظل جائحة (كوفيد-19)".ولفت وزير المال المصري إلى أن "الاقتصاد العالمي يشهد تحديات بالغة الصعوبة وشديدة التعقيد في ظل التوترات في دول أوروبا وجائحة "كورونا"، والتي تمر بها البلاد في السنوات الأخيرة، والعاصفة التي طالت الاحتياجات الأساسية للإنسان وارتفاع الأسعار للسلع وارتفاع تكاليف التمويل لدى المستثمرين حول العالم، لما يشير إلى أن الاقتصاد في حالة اضطراب شديد".
https://sputnikarabic.ae/20221015/وزير-المالية-المصري-يرى-أن-الهيكل-المالي-العالمي-لم-يعد-صديقا-للأسواق-الناشئة-1069058238.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي

مصر تحتل المرتبة الـ31 عالميا والرابعة عربيا بشأن "القوى الناعمة"

14:12 GMT 22.10.2022
© Sputnik . Fayed El-Geziry / الانتقال إلى بنك الصورجسر قصر النيل، القاهرة، مصر
جسر قصر النيل، القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
جسر قصر النيل، القاهرة، مصر
© Sputnik . Fayed El-Geziry
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قال وزير المال المصري، الدكتور محمد معيط، إن مصر تحتل المرتبة الـ31 عالميا والرابعة عربيا ‏في مؤشر "القوى الناعمة".‏
وأوضح في كلمته في المؤتمر الأول لإعادة صياغة العلامة التجارية المصرية، اليوم السبت، أن مؤشر القوى الناعمة يتضمن 5 مؤشرات، هي مدى الوعي والمعرفة بالدولة وسمعتها العالمية، والقيم والتعليم والعلوم والإعلام والاتصالات والثقافة والتراث والحوكمة والأعمال والتجارة، وفقا لفضائية "صدى البلد" المصرية.
كما أكد وزير المال المصري في كلمته أن "مصر نجحت في إدارة أزمة جائحة فيروس "كورونا" المستجد بكفاءة، ونالت إشادة صندوق النقد الدولي، بتحقيقها التوازن بين الرعاية الصحية للمواطنين واستمرار عجلة الإنتاج، الأمر الذي ساهم في السيطرة على التضخم".
وتابع معيط، مبيّنًا أن "مصر كانت واحدة من الدول التي حافظت على معدلات إيجابية للإصابات والنمو الاقتصادي في ظل جائحة (كوفيد-19)".
وزير المالية المصرية محمد معيط خلال كلمته في مؤتمر مصر الاقتصادي 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
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ولفت وزير المال المصري إلى أن "الاقتصاد العالمي يشهد تحديات بالغة الصعوبة وشديدة التعقيد في ظل التوترات في دول أوروبا وجائحة "كورونا"، والتي تمر بها البلاد في السنوات الأخيرة، والعاصفة التي طالت الاحتياجات الأساسية للإنسان وارتفاع الأسعار للسلع وارتفاع تكاليف التمويل لدى المستثمرين حول العالم، لما يشير إلى أن الاقتصاد في حالة اضطراب شديد".
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